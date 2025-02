Brand Affairs AG

Electra und Procimmo SA vernetzen gemeinsam die Westschweiz

6. Februar 2025 – Electra, eines der führenden europäischen Schnellladenetzwerke für Elektrofahrzeuge, startet eine Zusammenarbeit in der Westschweiz mit Procimmo SA, einem anerkannten Schweizer Real Estate Manager. Der Fonds «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial» wird Electra-Stationen im Outlet Aubonne, einem der grössten Einkaufszentren in der Westschweiz, installieren. Gleichzeitig wird der Fonds «Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK» das Gebäude an der Adresse Tullières 1, Gland (Gland BackStage Pub), im Herzen der Westschweiz ausstatten. Die ersten zwei Ladepunkte wurden im Dezember in Betrieb genommen, zwei weitere folgen im ersten Quartal 2025.

Die neue Partnerschaft zwischen Electra und Procimmo SA ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach Schnellladestationen in der Schweiz. Während Procimmo SA in der West- und Deutschschweiz tätig ist, konzentriert sich die Zusammenarbeit momentan auf den Aufbau eines flächendeckenden Netzes in der Westschweiz. Mit einer Leistung von bis zu 300 kW wird den Kunden:innen eine gut gelegene und schnelle Möglichkeit geboten, Freizeit und Laden miteinander zu vereinen.

Durch die strategische Platzierung der Schnellladestation am Outlet Aubonne wird eine Bandbreite an Aktivitäten in über 40 Einkaufsläden angeboten, die die Wartezeit weiter verkürzt.

Die Schnellladestation beim Gland Backstage Pub in der Nähe der Autobahn Genf-Lausanne schliesst eine Lücke in der Westschweiz. Während der Ladezeit haben die Kunden:innen die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre einen Kaffee zu trinken oder eine kurze Pause mit einer warmen Mahlzeit zu geniessen.

«Wir freuen uns sehr, mit der Procimmo SA einen neuen, starken Partner an unserer Seite zu haben! Gemeinsam können wir die Westschweiz noch besser vernetzen und dadurch wichtige und zentrale Orte mit Ladestationen aufwerten», erklärt Alessandro Inderbitzin, General Manager Electra Schweiz & Österreich.

«Die Zusammenarbeit mit Electra betrachten wir als einen bedeutsamen Schritt, um unser Portfolio mit den starken Leistungen von Electra auszubauen und zu ergänzen. Wir erkennen die Bedeutung ihrer fortschrittlichen Technologien für die Zukunft der Elektromobilität und wollen unseren Beitrag für eine elektrifizierte Schweiz leisten», gibt Arno Kneubühler, CEO von Procimmo, bekannt.

