SwissSkills

WorldSkills 2024: 45 junge Schweizer Berufstalente bereit für den Wettkampf ihres Lebens

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 3. September 2024

Das lange Warten hat ein Ende! In einer Woche starten in Lyon die Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills 2024». Vom 10. bis 15. September messen sich junge Berufstalente aus der ganzen Welt mit der internationalen Konkurrenz. Mittendrin auch 45 junge Schweizerinnen und Schweizer. Unter dem Motto «My Road to Lyon» trainierten sie in den vergangenen Monaten intensiv, um für den Wettkampf ihres Lebens gerüstet zu sein. Ziel der Mission: Die Schweiz will wiederum beste europäische Nation sein.

«One week to go»

Ab dem 10. September messen sich über 1’500 junge Berufsleute aus 65 Nationen während fünf Tagen in packenden Wettkämpfen gegen Berufskolleginnen und -kollegen aus der ganzen Welt und demonstrieren in den verschiedensten Disziplinen ihr geballtes Können. Insgesamt finden 59 verschiedene Wettkämpfe statt – und mittendrin präsentiert sich auch die Schweizer Berufsnationalmannschaft. In 41 Skills (Wettkämpfen) gehen 45 jungen Talente an den Start. Damit ist es die grösste Schweizer Delegation, die je an den WorldSkills teilnahm.

Ziel der Mission: Beste europäische Nation

Beim ganzen SwissSkills National Team steigt die Anspannung deutlich. Die Zielsetzung ist hochgesteckt: Die Schweizer Equipe will wieder als beste europäische Nation abschliessen. Um diese selbstauferlegte Messlatte zu erreichen, bereitete sich das gesamte Team akribisch auf die WorldSkills vor. Nicht weniger als 1’000 Stunden spezifische Vorbereitung bedeutete das in den letzten Monaten für jedes Berufstalent. Nun kann es endlich losgehen.

Zwei Berner Talente sind Fahnen- und Glockenträger

Der effektive WorldSkills-Startschuss fällt am Dienstagabend, 10. September mit der Eröffnungsfeier. Das SwissSkills National Team wird beim Einmarsch ins Stadion von den beiden Berner Berufstalenten Sophie Schumacher, Hagneck BE (Automobil-Mechatronikerin EFZ, Fachrichtung Nutzfahrzeuge) als Fahnenträgerin und Cyrill Wüthrich, Signau BE (Maurer EFZ) als Glockenträger angeführt. Und ab Mittwoch heisst es dann mitfiebern und «Daumen drücken!».

U nser Medien-Service an den WorldSkills in Lyon

Das SwissSkills-Medienteam steht in Lyon für Sie im Einsatz und produziert Basismaterial, das für die Berichterstattung verwendet werden kann:

Fotos: Fortlaufend wird unsere Fotodatenbank mit aktuellen Bildern erweitert. Es werden im Verlaufe der Wettkampftage von allen Teilnehmenden Wettkampfbilder und von allen Medaillengewinnern Fotos von der Siegerehrung kostenlos verfügbar sein.

Link zur Bilddatenbank: https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-Lyon-2024

Audio-Quotes (für Radiostationen & Presse): Unser Radioreporter führt fortlaufend Interviews mit unseren Teammitgliedern, hochkarätigen Gästen usw. und liefert aktuelle Stimmen und Eindrücke. Wir versuchen sicherzustellen, dass täglich Interviewpartner aus möglichst vielen verschiedenen Regionen zum Zug kommen. Melden Sie uns, wenn Sie spezifische Wünsche haben.

Die Audio-Interviews werden fortlaufend publiziert auf: https://drive.google.com/drive/folders/1yEupcqkrsbDnlRIt8Fh1nHRLAIW4bT3k

Videomaterial: Wir stellen bei Bedarf professionelles Videomaterial für Online-Dienste und TV-Stationen gerne zur Verfügung. Verfügbar sind voraussichtlich:

Material der Eröffnungsfeier (u.a. Einmarsch SwissSkills National Team)

Arbeitssequenzen von allen Schweizer Teilnehmenden

Täglicher Hintergrundbericht

Reaktionen/Kurzinterviews mit allen Schweizer Medaillengewinnern nach der Siegerehrung

Link zum Video-Download-Server: https://drive.google.com/drive/folders/1yEupcqkrsbDnlRIt8Fh1nHRLAIW4bT3k

Portraits aller Teilnehmenden: SwissSkills National Team

WhatsApp-Channel: Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Channel und erhalten exklusive News und Echtzeit-Updates zum SwissSkills National Team.

Spezielle Anliegen? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie ein spezielles Anliegen? Eine Stimme, ein Foto oder eine Videosequenz von einem Teilnehmenden zu einem speziellen Zeitpunkt? Kontaktieren Sie uns. Wir versuchen, möglichst alle Wünsche zu erfüllen!

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern