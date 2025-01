Guangdong Province

Guangdong: BIP wird voraussichtlich 2024 die Marke von 14 Billionen Yuan überschreiten

Guangdong (ots)

Laut dem Regierungsarbeitsbericht, den der Gouverneur der Provinz Guangdong am 15. Januar 2025 auf der dritten Sitzung des 14. Volkskongresses der Provinz Guangdong vorlegte, wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Provinz im Jahr 2024 voraussichtlich die Marke von 14 Billionen Yuan überschreiten. Damit liegt Guangdong zum 36. Mal in Folge an erster Stelle in China. Zudem stiegen die gesamten Im- und Exporte der Provinz um 9,8 % im Vergleich zum Vorjahr auf über 9 Billionen Yuan, was ebenfalls einen neuen Rekord darstellt.

Im Jahr 2024 zogen die zwei Sitzungen der Kanton-Messe (Frühjahr und Herbst) etwa 500.000 Einkäufer aus dem Ausland an - ein neuer Höchstwert. Guangzhou und Shenzhen wurden als Pilotstädte ausgewählt, um die Gründung von vollständig auslandsfinanzierten Krankenhäusern zu ermöglichen. Amazon Global Selling eröffnete sein erstes Innovationszentrum für die Region Asien-Pazifik in der Qianhai Shenzhen-Hongkong-Zone für die moderne Dienstleistungsindustrie in Shenzhen, um chinesische E-Commerce-Unternehmen beim internationalen Wachstum zu unterstützen.

Dank der starken industriellen Entwicklung der Provinz, insbesondere im Fertigungssektor, hat sich das "Made in Guangdong" auf dem globalen Markt hervorgetan. Während der inländische Immobiliensektor einer tiefgreifenden Anpassung unterzogen wurde, konnte die Fertigungsindustrie in Guangdong ein stetiges Wachstum verzeichnen. Sie füllte effektiv die wirtschaftlichen Lücken und stärkte weiter die Grundlage der Realwirtschaft. Im Jahr 2024 stieg der Mehrwert der Industrieunternehmen über einer festgelegten Größe um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr, und der Industriesektor trug etwa 50 % zum BIP-Wachstum der Provinz bei.

In Guangdong verstärken sich Industrie und Technologie gegenseitig, und es entstehen mit großer Dynamik neue produktive Kräfte. Die Intensität der Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) der Provinz beträgt etwa 3,6 %. Guangdong beheimatet rund 77.000 Hightech-Unternehmen und sechs nationale Innovationszentren für die Fertigungsindustrie. In Bezug auf die umfassende Innovationskapazität einer Region liegt die Provinz seit acht Jahren in Folge landesweit auf Platz eins. Der Wissenschafts- und Technologiecluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou rangiert seit fünf Jahren weltweit auf Platz zwei.

Derzeit macht das wirtschaftliche Gesamtvolumen von Guangdong etwa ein Zehntel des nationalen Gesamtvolumens aus, während der industrielle Umfang etwa ein Achtel des Landes umfasst. Der 4,2-prozentige Anstieg des Mehrwerts der Industrieunternehmen über der festgelegten Größe in Guangdong leistet einen starken Beitrag zur Stabilität der industriellen Grundlage des Landes. Im Jahr 2024 stammte eines von vier neuen Energieautos, 2,2 von fünf Industrierobotern und zwei von fünf Smartphones, die in China hergestellt wurden, aus Guangdong. Der Umfang des Außenhandels von Guangdong machte mehr als ein Fünftel des nationalen Gesamtvolumens aus und trug fast 40 % zum Wachstum des Außenhandels des Landes bei. Die lokalen Einnahmen aus dem allgemeinen öffentlichen Haushalt der Provinz beliefen sich auf 1,35 Billionen Yuan und rangierten damit seit 34 Jahren in Folge auf Platz eins. Die zentralstaatlichen Steuereinnahmen aus Guangdong waren die höchsten im Land. Insgesamt wurden 1,43 Millionen neue Arbeitsplätze in städtischen Gebieten geschaffen, womit das von der Zentralregierung festgelegte Jahresziel von 1,1 Millionen übertroffen wurde. Darüber hinaus blieben 43,86 Millionen Arbeitskräfte von außerhalb der Provinz in Beschäftigung. Guangdong setzte auch die Förderung und den Ausbau von Industrien mit charakteristischen Stärken auf Kreisebene fort. Auf 15 Hauptplattformen wurden rund 700 neue Industrieprojekte mit einer Gesamtinvestition von etwa 300 Milliarden Yuan umgesetzt.

Im Jahr 2024 wurden 54 Standards der Greater Bay Area (GBA) veröffentlicht und 187 grenzüberschreitende Verwaltungsdienste eingeführt, die häufig benötigt werden. Die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung und die Huangmaohai-Meeresüberquerungspassage wurden für den Verkehr freigegeben. Zudem passierten 4,5 Millionen Fahrzeuge die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke in Richtung Guangdong.

Guangdong, das in Bezug auf das BIP seit 36 Jahren landesweit den ersten Platz belegt, dürfte auch in Zukunft weitere Erfolge erzielen.

Quelle: Provinz Guangdong