Ad hoc-Mitteilungen BVZ Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: 7. Juli 2026: Christian Hauser neuer CFO der Matterhorn Gotthard Bahn und BVZ Holding AG

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: 7. Juli 2026: Christian Hauser wird neuer CFO der Matterhorn Gotthard Bahn und BVZ Holding AG

Der Verwaltungsrat hat Christian Hauser (46) zum neuen Leiter Finanzen & Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und BVZ Holding AG gewählt. Er überzeugte im Rekrutierungsverfahren mit seinen ausgewiesenen Fach- und Führungskompetenzen, seiner strategischen Denkweise und seiner breiten Erfahrung in der finanziellen Steuerung komplexer Organisationen im industriellen und öffentlichen Umfeld.

Christian Hauser verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen nationaler und internationaler Unternehmen. Seit 2022 ist er bei der BLS als Leiter Group Controlling und Finanzplanung & Analyse sowie stellvertretender CFO tätig. Zusätzlich verantwortete er im letzten Jahr während 6 Monaten die Funktion des CFO und Leiters Finanzen & Supply Chain Management ad interim. Zuvor steuerte Christian Hauser bei Arxada und Lonza globale Finanz- und Controlling-Organisationen sowie bedeutende Transformations- und Entwicklungsprojekte. Darüber hinaus verfügt er über fundierte Kenntnisse in Governance-, Risiko- und Investitionsthemen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der MGBahn und der BVZ Holding AG freuen sich über die Verpflichtung der erfahrenen Finanzführungskraft. «Mit Christian Hauser gewinnen wir einen erfahrenen Finanzchef, der neue Impulse einbringen und die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie und -kultur massgeblich mitprägen wird», äussert sich CEO Egon Gsponer zur Ernennung des neuen CFOs.

Christian Hauser hat einen Bachelor in Business Administration mit Schwerpunkt Finance, Banking & Taxation sowie verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Accounting, Finance, Audit und Steuerrecht. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ. Christian Hauser, in Brig aufgewachsen und heute in Naters wohnhaft, ist im Oberwallis stark verwurzelt. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Er übernimmt seine neue Position bei der MGBahn am 1. Januar 2027 und tritt damit die Nachfolge von Alice Kalbermatter (61) an, die die Unternehmensgruppe Ende Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlassen wird. In der Übergangszeit wird der Bereich Finanzen und Services von Ivan Hallenbarter, Leiter Controlling, ad interim geleitet.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41