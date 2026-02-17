Ad hoc-Mitteilungen BVZ Holding AG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Alice Kalbermatter, Leiterin Finanzen und Services, verlässt die BVZ-Bahngruppe

Alice Kalbermatter beendet auf eigenen Wunsch nach mehr als elf Jahren in der Geschäftsleitung der BVZ Holding AG und der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) per 31.12.2026 ihr Arbeitsverhältnis bei der BVZ-Gruppe, um beruflich kürzer zu treten. Mit ihrem Engagement hat sie massgeblich zum Erfolg und zur Entwicklung der gesamten Gruppe beigetragen.

Alice Kalbermatter (61) hat ihre Funktion am 1. April 2015 aufgenommen und in ihrer Zeit als Leiterin Finanzen und Services vieles bewegen können. Dazu gehörten unter anderem der Aufbau des Ressorts Immobilien, welches zu einem wichtigen stabilisierenden Standbein für die Unternehmensgruppe im volatilen Tourismusumfeld geworden ist. Die 2019 fertiggestellte 1. Etappe des Wohn- und Geschäftshauses Andermatt Central sowie die Ende 2025 erteilte Baubewilligung für die 2. Etappe waren dabei wichtige Meilensteine.

Zudem hat Alice Kalbermatter federführend an der Stabilisierung der BVZ-eigenen Pensionskasse und der einmaligen Lancierung eines Aktienbeteiligungsprogramms für Mitarbeitende im Jahr 2015 mitgewirkt. Besonders wichtig war ihr in ihrer Rolle als CFO der sorgsame Umgang mit den öffentlichen Geldern, welche die MGBahn als Service Public-Auftragnehmerin sowohl für den Regionalverkehr als auch für die Bahninfrastruktur erhält.

Um beim heutzutage wichtigen und von ihr auf Geschäftsleitungsebene verantworteten Thema Cyber-Sicherheit fachlich auf der Höhe zu sein, hat sie zuletzt nebenberuflich ein Cyber Security-Studium absolviert.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern den persönlichen Entscheid sehr. «Wir danken Alice Kalbermatter für ihren grossen Einsatz und die mehr als ein Jahrzehnt äusserst erfolgreiche Arbeit für die Unternehmensgruppe und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft», kommentiert CEO Egon Gsponer. Über die Nachfolgeregelung werden MGBahn und BVZ Holding zum gegebenen Zeitpunkt informieren.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41