Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Ulrich Schäffeler wird neuer Leiter Kundenservice & Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn und BVZ Holding AG

Der Verwaltungsrat hat Ulrich Schäffeler (50) zum neuen Leiter Kundenservice & Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) und BVZ Holding AG gewählt. Er überzeugte im Rekrutierungsverfahren mit seinen ausgewiesenen Fachkompetenzen sowie seiner ruhigen und vertrauenswürdigen Persönlichkeit, was er beides unter anderem bei seiner langjährigen Tätigkeit bei der BLS AG unter Beweis gestellt hat.

Ulrich Schäffeler übernimmt seine neue Position bei der MGBahn am 1. August 2025 und tritt damit die Nachfolge von Peter Luginbühl an, der die Unternehmensgruppe im Januar 2025 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Ulrich Schäffeler, aufgewachsen im Allgäu (D) und wohnhaft in Bremgarten bei Bern, kennt das Bahnsystem mit dem Zusammenspiel zwischen Infrastruktur, Rollmaterial und Betrieb sowie Markt- und Kundenbedürfnis aufgrund seiner langjährigen und umfangreichen Branchenerfahrung und seines Werdegangs bestens. Aktuell ist er bei der BLS angestellt, bei der er bis vor kurzem das Marktmanagement und zuletzt den Geschäftsbereich Personenmobilität ad interim leitete.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von der MGBahn und der BVZ freuen sich über die Rekrutierung des erfahrenen Branchenkenners. «Wir gewinnen eine empathische Führungsperson und einen Bahnexperten, der in der Branche hervorragend vernetzt ist und aufgrund seines verbindlichen Auftretens sehr geschätzt wird», so CEO Egon Gsponer.

Der studierte Bauingenieur hat an der ETH Zürich promoviert. Aktuell absolviert er einen EMBA in General Management an der Hochschule St. Gallen (HSG). Zudem verfügt er über einen MAS Leadership & Management am Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41