Luma Westbau

Einladung zum Presse Preview im Luma Westbau, Zürich | Fr. 13. Juni 2025 | 11.30 Uhr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Einladung zum Pressepreview

Luma Westbau, Zürich

Freitag, 13. Juni 2025 | 11:30–12:10 Uhr

Im Rahmen des Zurich Art Weekends laden wir Sie herzlich zu einem exklusiven Pressepreview unserer neuen Ausstellungen im Luma Westbau ein:

Hans Ulrich Obrist Archive: Gustav Metzger – All of Us Together

Rachel Rose: The Last Day (2023)

Die Einführung in die Ausstellungen erfolgt durch die Kuratoren:

- Hans Ulrich Obrist, Senior Advisor, Luma Arles,

- Arthur Fouray, Archivar und Kurator, Luma Arles, sowie

- Vassilis Oikonomopoulos, Artistic Director, Luma Arles.

Anschließend findet von 13:00 bis 14:00 Uhr ein gemeinsames Mittagessen statt.

Ort:

Luma Westbau

Löwenbräukunst

Limmatstrasse 270

8005 Zürich

www.westbau.com

Luma Westbau zeigt mit All of Us Together die erste institutionelle Ausstellung von Gustav Metzger in der Schweiz seit über zwanzig Jahren. Die Schau markiert zugleich das vierte Kapitel des Hans Ulrich Obrist Archivs und rückt das radikale Werk des 2017 verstorbenen Künstlers und Aktivisten erneut ins Zentrum.

Entstanden ist die Ausstellung aus der jahrzehntelangen Verbindung zwischen Metzger und dem Kurator Hans Ulrich Obrist. Auf zwei Etagen spannt All of Us Together den Bogen von ikonischen Arbeiten wie Liquid Crystal Environment (1965/2024), Drop on Hotplate (1968/2024) und der Serie Historic Photographs bis hin zu umfangreichem, bislang unveröffentlichtem Archivmaterial: persönliche Briefe, handschriftliche Notizen, Dokumente sowie rund zehn Stunden Interviewaufzeichnungen geben Einblick in Metzgers Denken und Wirken.

Ergänzt wird die Präsentation durch eigens produzierte Tribute-Plakate zeitgenössischer Künstler:innen, die Metzgers Einfluss auf heutige Debatten rund um Kunst, Politik und Umwelt unterstreichen. Seine Praxis – kompromisslos, konzeptuell und zutiefst engagiert – wirkt heute aktueller denn je.

Der Titel All of Us Together geht zurück auf die Serie Extinction Handwritings, die Metzger 2014 für Obrists Handwriting Project realisierte. Zugleich verweist er auf prägende Momente der Zusammenarbeit der beiden, darunter das erste Interview 1997 im Londoner Café Cosmo, Metzgers Beitrag zur Ausstellung Laboratorium 1999 oder seine Teilnahme am 24-Hour Interview Marathon in der Serpentine Gallery 2006.

Die Ausstellung versteht sich als Hommage – und als eindringliche Erinnerung an die politische Kraft von Kunst im Angesicht globaler Krisen.

Kuratiert von Hans Ulrich Obrist, Senior Advisor, und Arthur Fouray, Archivar und Kurator.

Parallel dazu präsentiert Luma Westbau The Last Day (2023), eine Videoarbeit der amerikanischen Künstlerin Rachel Rose, die auf eindrucksvolle Weise Verlust, Erinnerung und Wandel thematisiert – sensibel und vielschichtig durch die Perspektive der Kindheit vermittelt.

Ausgangspunkt war eine spontane Reaktion von Roses Tochter auf den Tod eines Freundes. Daraus entwickelte die Künstlerin eine bildgewaltige Komposition aus Tausenden von Mittelformatfotos, aufgenommen im Kinderzimmer.

In sieben Kapiteln – von Sonnenaufgang bis Nacht – entsteht eine allegorische Erzählung der Erdgeschichte, in der alltägliche Objekte wie Milchflaschen oder Spielzeug zu symbolischen Trägern geologischer Zeit werden.

The Last Day wurde mit Unterstützung der LUMA Arles & Google Forschungsinitiative realisiert, organisiert von LUMA in Zusammenarbeit mit Google ATAP, Google Arts & Culture und Google Brain. Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin, Gladstone Gallery, New York, Brüssel und Seoul, sowie Pilar Corrias Gallery, London.

Luma Westbau Löwenbräukunst Limmatstrasse 270 8005 Zürich Schweiz www.westbau.com