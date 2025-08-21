Chery Automobile Co., Ltd.

Spektakel in Südafrika: Zwei Chery TIGGO9 Modelle kollidieren frontal und zeigen einwandfreie Sicherheitsleistung

Am 20. August führten zwei Chery TIGGO9 Flaggschiff-SUVs einen 50% versetzten Frontalaufpralltest bei 50 km/h auf einer langen, geraden asphaltierten Straße in Südafrika durch, wie zwei makellose Diamanten, die in der Hand eines Meisters aufeinandertreffen - nur der härteste Kristall kann die innere Stärke eines anderen enthüllen; nur die fortschrittlichste Sicherheitsstruktur kann die Integrität eines Fahrzeugs wirklich testen. Nach dem Aufprall waren beide TIGGO9-Kabinen völlig intakt und wiesen keine Verformungen an den A-, B- oder C-Säulen auf. Alle Airbags - einschließlich der Airbags für den Fahrer, den Beifahrer und die Knie - lösten bei einem Aufprall sofort aus. Die Gurtstraffer wurden sofort aktiviert, alle Türen ließen sich normal öffnen, die Warnblinkanlage schaltete sich automatisch ein, und es trat kein Kraftstoff aus.

Die TIGGO9-Karosserie besteht zu 85 % aus hochfestem Stahl, darunter 21 % warmgeformter 1500MPa-Stahl in kritischen Bereichen wie den A- und B-Säulen. Die Frontstruktur besteht aus zwei Aluminium-Crash-Balken, die 85 % der Breite des Fahrzeugs abdecken, und sechs Crash-Boxen, die die Aufprallenergie effektiv absorbieren und ableiten. Das Fahrzeug ist außerdem mit 10 Airbags ausgestattet, darunter ein 2060 mm breiter Seitenairbag, der nach dem Auslösen 6 Sekunden lang einen Druck von über 50 % aufrechterhält, sowie ein mittlerer Airbag zwischen den Vordersitzen, der das Risiko eines Sekundäraufpralls verringert.

Dieser Test stellt einen entscheidenden Meilenstein in Cherys globaler sechsdimensionaler Sicherheitsherausforderung dar und baut auf Validierungen unter extremen Umweltbedingungen auf, die zuvor in Regionen wie Indonesien und Mexiko durchgeführt wurden. Als erster chinesischer Automobilhersteller, der fünf Millionen Fahrzeuge exportiert hat, wurde Chery erst letzten Monat erneut in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen. Hinter dieser „Double 500"-Errungenschaft steht Cherys unerschütterliches Engagement für konsistente globale Qualität - egal, wo die Fahrzeuge gefahren werden, ihre grundlegende Sicherheitsstruktur bleibt so widerstandsfähig und beständig wie ein Diamant. Dieses Engagement verkörpert nicht nur die Vision „Let everyone enjoy five-star protection", sondern entspricht auch der Kernphilosophie der Marke: „Safety, for Family".

Am selben Abend feierte TIGGO9 sein offizielles Debüt auf dem südafrikanischen Markt. Am darauffolgenden Tag rief Chery gemeinsam mit UNICEF das Forum „Champion for Education in Africa" ins Leben und startete damit eine gemeinsame Anstrengung zur Bewältigung der Bildungsherausforderungen für Kinder in der gesamten Region. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurden Pläne zur Finanzierung des Baus von Hope-Grundschulen angekündigt. Damit unterstreicht Chery sein „In Afrika, für Afrika"-Ethos und weitet sein Engagement für Sicherheit von der Produkttechnologie auf die soziale Verantwortung aus.

