HSBC UK Private Banking geht Partnerschaft mit Addepar ein, um Kunden ein völlig neues Berichterstattungserlebnis zu bieten

HSBC UK Private Banking ist die erste große britische Bank, die die führende Softwareplattform von Addepar speziell für Vermögensverwalter einsetzt. Dies folgt auf die Einführung in der US-Privatbank, die noch in diesem Jahr auf den Kanalinseln und in Luxemburg erfolgen soll.

HSBC UK Private Banking betreut inländische und internationale vermögende Privatkunden sowie Family Offices. Als eines der größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt ist HSBC bestrebt, seinen Kunden mit Hilfe führender digitaler Lösungen ein hervorragendes Erlebnis zu bieten.

Die Addepar-Plattform bietet ein verbessertes Kundenreporting mit komplexen Aspekten wie Alternativen und Kontoaggregation. Kundenbetreuer und Anlageberater können ihren Kunden mit wenigen Mausklicks maßgeschneiderte, umfassende Performancedaten und Einblicke in ihre Anlagen bieten.

Darüber hinaus kann die Plattform auch die Wertentwicklung von Kunden zusammenfassen, die Anlagen bei anderen Vermögensverwaltern halten, so dass die Kunden einen vollständigen Überblick über ihr gesamtes Anlageportfolio erhalten.

Charles Boulton, Leiter für Private Banking, HSBC UK, sagte: „Wir freuen uns, die Software-Plattform von Addepar für die Vermögensverwaltung einzuführen. Die Bereitstellung von maßgeschneiderten Echtzeit-Berichten für alle Vermögensarten ist für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung.

Mit der Plattform von Addepar verfügen unsere Kunden über den bestmöglichen Einblick, um eine immer komplexere Finanzlandschaft zu managen. Die Möglichkeit, einem Kunden sein gesamtes Portfolio zu präsentieren, sodass er einen ganzheitlichen Überblick über sein Vermögen in verschiedenen Währungen und bei verschiedenen Vermögensverwaltern erhält, ist für uns ein großer Fortschritt."

James Thomson, Leiter für Anlageberatung, HSBC UK Private Banking, sagte: „Als führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Anlagen und angesichts der Tatsache, dass immer mehr Private-Banking-Kunden einen Teil ihres Portfolios in dieser Anlageklasse halten wollen, waren die fortschrittlichen Reporting-Funktionen von Addepar im Bereich der alternativen Anlagen ein wichtiges Verkaufsargument.

Dank unserer neuen Berichtsfunktionen können unsere Anlageberater unseren Kunden auf effizientere Weise tiefere Einblicke und mehr Transparenz bieten. So haben sie mehr Zeit für das Wesentliche: die Bereitstellung hochwertiger Beratung auf der Grundlage solider Analysen."

Eric Poirier, Geschäftsführer von Addepar sagte: „Addepar hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Transparenz, Konnektivität und Intelligenz in das globale Investment-Ökosystem zu bringen. Die Entscheidung von HSBC UK Private Banking für unsere Plattform spiegelt genau diese Art von zukunftsorientierter Führung wider – eine Lösung, die Anlegern, Beratern und ihren Kunden eine umfassende und zeitnahe datengestützte Perspektive bietet, um die Komplexität mit verwertbaren Erkenntnissen zu bewältigen. Als unser erster großer britischer Bankpartner definiert HSBC neu, was es bedeutet, mit Daten zu führen und ein wirklich differenziertes Kundenerlebnis zu bieten."

Informationen zu HSBC UK: HSBC UK betreut über 15 Millionen aktive Kunden im gesamten Vereinigten Königreich, die von 23.900 Mitarbeitern unterstützt werden. HSBC UK bietet ein umfassendes Angebot an Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung für Privatkunden und Private-Banking-Kunden sowie Geschäftskundengeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen und große Konzerne. HSBC UK ist eine „ring-fenced" Bank, d. h. ein besonders geschützter Bereich der Bank, und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HSBC Holdings plc.

HSBC Holdings plc, die Muttergesellschaft der HSBC, hat ihren Hauptsitz in London. HSBC betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in 58 Ländern und Territorien aus. Mit einem Vermögen von 3.017 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2024 ist HSBC eines der größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt.

Informationen zu HSBC Global Private Banking HSBC Global Private Banking hilft seinen Kunden, ihr Vermögen zu verwalten, zu vermehren und über Generationen hinweg zu erhalten. Das Netzwerk globaler Experten hilft Kunden, Zugang zu Anlagemöglichkeiten auf der ganzen Welt zu erhalten, mit Vermögens- und Nachfolgeplanung für die Zukunft zu planen, ihr Portfolio mit maßgeschneiderten Lösungen zu verwalten und die richtige Unterstützung für ihr philanthropisches Engagement zu finden. www.privatebanking.hsbc.com

Informationen zu Addepar

Addepar ist ein globales Technologie- und Datenunternehmen, das Anlagespezialisten dabei unterstützt, ihren Kunden eine fundierte und präzise Beratung zu bieten. In den letzten zehn Jahren haben Hunderttausende Nutzer Addepar ihr Vertrauen geschenkt, um intelligentere Investitionsentscheidungen zu treffen und bessere Beratung zu erhalten. Mit einer Kundenpräsenz in mehr als 50 Ländern aggregiert die Plattform von Addepar Portfolio-, Markt- und Kundendaten für ein Vermögen von über 7 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform von Addepar lässt sich mit mehr als 100 Software-, Daten- und Dienstleistungspartnern verknüpfen, um eine Komplettlösung für ein breites Spektrum von Unternehmen und Anwendungsfällen zu bieten. Addepar setzt auf ein globales, flexibles Arbeitsmodell mit Niederlassungen in Silicon Valley, New York City, Salt Lake City, Chicago, London, Edinburgh, Pune und Dubai.

