XCMG und Sarens arbeiten zusammen, um Innovationen im Schwerlastbereich voranzutreiben und liefern die erste Charge fortschrittlicher Krane aus

XCMG Machinery Co. Ltd., (SHE:000425, „XCMG"), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, hat sich mit der Sarens Group, einem internationalen Giganten im Bereich Kranvermietung und Schwerlastlogistik, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen, die darauf abzielt, die Landschaft der Schwerlastlogistik zu verändern.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit lieferte XCMG erfolgreich die erste Charge seiner hochmodernen fünfachsigen 250-Tonnen-Geländekrane, den XCA250G7-1E, an Sarens aus. Der XCA250G7-1E wurde mit Blick auf den europäischen Markt entwickelt und stellt einen bedeutenden Meilenstein in XCMGs Engagement für Innovation und Spitzenleistungen im Bereich der Maschinenkonstruktion dar. Sarens wird diese fortschrittlichen Krane in seine Flotte integrieren und damit seine Fähigkeit verbessern, komplexe Hebeprojekte mit Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit durchzuführen.

Der XCA250G7-1E Geländekran ist mit mehreren intelligenten Technologien ausgestattet. Mit der variablen Abstütztechnologie kann die Länge jedes Auslegers je nach Baustelle zwischen 25 %, 50 %, 75 % oder 100 % gewählt werden, so dass begrenzte Platzverhältnisse oder komplexes Gelände effektiv bewältigt werden können. Das automatische Gegengewichts-Einhängsystem erkennt den Schwenkwinkel und die Position des Gegengewichts und ermöglicht das automatische Einhängen per Knopfdruck, was den Betrieb vereinfacht und die Sicherheit und Effizienz erhöht. Darüber hinaus kann der Ausleger mit Lasten von bis zu 40 % der Nennkapazität teleskopiert werden, wodurch der Arbeitsbereich erweitert und die Effizienz um 30–50 % verbessert wird – während die Hebesicherheit jederzeit gewährleistet ist.

Ein britischer Kunde lobte das intelligente Steuersystem für einen einzigen Bediener, das den Betrieb in Zeiten des Arbeitskräftemangels vereinfacht, mit einem Touchscreen, der so reaktionsschnell ist wie ein Smartphone, und einem erstklassigen Tastenfeedback, das an ein Auto erinnert. Ein deutscher Kunde lobte die tadellose Bauweise des Krans, die geräumige, technisch verbesserte Kabine und praktische Funktionen wie die Vogelperspektive, während ein niederländischer Kunde das menschzentrierte Design der XCA-Serie hervorhob und bemerkte, dass die Panorama-Windschutzscheibe und die versenkte Konsole die Sicht um über 40 % verbessern.

„Die Partnerschaft mit Sarens markiert ein neues Kapitel in unserem Bestreben, erstklassige Lösungen für Schwerlastlogistik und Bauprojekte zu liefern", sagt Rafael Romao, Sales Director bei XCMG Europe. „Der XCA250G7-1E ist ein Beweis für unser Engagement, innovative, leistungsstarke Maschinen zu liefern, die auf den globalen Markt zugeschnitten sind."

Die strategische Kooperationsvereinbarung zwischen XCMG und Sarens bildet eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit. Beide Unternehmen werden ihre komplementären Stärken nutzen, um ihre globale Präsenz auszubauen, Kosten zu senken und Innovationen voranzutreiben.

„Wir sind stolz darauf, mit XCMG zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das unsere Vision von Innovation und Spitzenleistung teilt", sagte Jan L. Sarens, Board Member und Trade Director von Sarens. „Diese Partnerschaft erweitert unsere Kapazitäten, um den wachsenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, und stärkt unsere Führungsposition in den Bereichen Schwerlastlogistik und technische Transporte."

