Careum

Bahnbrechende Innovation: KI-Lerncoach fürs Schuljahr 2025/26 lanciert

Zürich – Mit dem Schuljahr 2025/26 beginnt eine neue Ära der Berufsbildung: Careum lanciert einen schweizweit einzigartigen KI-gestützten Lerncoach im Gesundheitsbereich. In das Lehrmittel für Fachpersonen Betreuung (FaBe) integriert, macht er personalisiertes Lernen so einfach und zugänglich wie nie zuvor.

Der KI-Lerncoach mit Namen «Navira» unterstützt angehende Fachpersonen Betreuung (FaBe) ab diesem Schuljahr im Lernalltag – verständlich, präzise und individuell. Ob es um eine Erklärung von Fachbegriffen, um Informationen zu Krankheitsbildern oder eine Version in leicht verständlicher Sprache geht: Navira liefert auf Knopfdruck passgenaue Antworten auf individuelle Fragen. Darüber hinaus erstellt der digitale Lerncoach auch Zusammenfassungen, Übersetzungen oder Mindmaps.

Individuelle Lernunterstützung durch KI

Der KI-basierte Lerncoach unterstützt verschiedene Lernstrategien, analysiert den Fortschritt der Lernenden und passt die Inhalte dynamisch an. Zudem motiviert Navira zum Dranbleiben – so wird das Lernen effizient, wirksam und nachhaltig. Im E-Book des FaBe-Lehrmittels ist Navira direkt abrufbar, im gedruckten Buch per QR-Code. Vor der Einführung fanden Tests mit Lernenden und Lehrpersonen statt. Die Rückmeldungen fielen überwiegend positiv aus. Navira wurde speziell auf Inhalte des FaBe-Lehrmittels und weitere hochwertige Quellen trainiert.

Ausgezeichnete Innovation in der Berufsbildung

Der KI-Lerncoach wurde vom Careum Verlag entwickelt und umgesetzt. Schon vor seinem ersten Einsatz wurde das Projekt mit dem Enterprize 2024 ausgezeichnet – dem schweizweiten Innovationspreis für wegweisende Projekte in der Berufsbildung.

«Mit dem KI-Lerncoach revolutionieren wir die Art, wie gelernt und gelehrt wird. Unser Ziel ist es, Lernende so individuell wie möglich zu fördern – und gleichzeitig Lehrpersonen im Alltag zu entlasten», sagt Marion Leu, Leiterin des Careum Verlags. «Dass wir dafür mit dem Enterprize geehrt wurden, bestätigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist erst der Anfang.»

KI-Lerncoachs für weitere Berufsfelder und Branchen

Künftig soll der Lerncoach sukzessive in weiteren Lehrmitteln des Careum Verlags integriert werden. Zusätzlich wird die Technologie dahinter unter der Marke «Sphere» weiterentwickelt und auch für digitale Lerncoachs für andere Berufsfelder und Branchen bereitgestellt. Damit etabliert Careum eine Lösung, die über die Berufsbildung hinaus neue Massstäbe für personalisiertes Lernen setzt.

Über den Careum Verlag

Fit für die Gesundheitswelt: Der Careum Verlag in Zürich entwickelt und produziert Lern- und Lehrmittel für Gesundheits- und Sozialberufe und gibt Sachbücher rund um das Thema Gesundheit heraus. Er ist Teil der Careum Stiftung, die mit praxisrelevanter Bildung, Forschung und Vernetzung Menschen und Organisationen in ihrem Einsatz für unsere Gesundheit stärkt und befähigt.

Weiterführende Links:

KI-Lerncoach von Sphere

Video zu Sphere

Medienkontakt für Fragen:

Marion Leu

Leiterin Careum Verlag

T: +41 43 222 51 60

marion.leu@careum.ch

Careum Kommunikation kommunikation@careum.ch