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PINK CUBE heute in Liestal: Brustkrebsfrüherkennung im Fokus – erste positive Bilanz des Mammografie-Screening-Programms in Baselland

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Liestal, 25. Juni 2026 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung rettet Leben. Um darüber aufzuklären und auf das Anfang 2026 eingeführte Mammografie-Screening-Programm im Kanton Basel-Landschaft aufmerksam zu machen, hält der PINK CUBE heute in Liestal. Fünf Monate nach der Einführung des Mammografie-Screening-Programms im Baselbiet fällt die erste Bilanz positiv aus: Bereits 1’625 Frauen haben das neue Vorsorgeangebot genutzt. Die Programmpartner Krebsliga beider Basel und Kantonsspital Baselland präsentierten am heutigen Eröffnungsanlass des PINK CUBE die ersten Zahlen – im Beisein von Regierungsrat Thomi Jourdan, Landrätin Pascale Meschberger sowie weiteren Partnern und Gästen. Der PINK CUBE ist heute noch bis 17 Uhr in Liestal in der Rathausstrasse mit seinem kostenlosen Beratungs- und Untersuchungsangebot für die Bevölkerung geöffnet.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'800 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Im Kanton Basel-Landschaft sind es rund 270 Frauen und 2 Männer. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Deshalb empfiehlt die Krebsliga Frauen ab 50 Jahren alle zwei Jahre eine Mammografie zur Früherkennung von Brustkrebs – wenn möglich in einem qualitätsgesicherten Mammografie-Screening-Programm.

Studien belegen, dass die regelmässige Teilnahme am Mammografie-Screening-Programm das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, um rund 20 Prozent senkt. Zudem wird Brustkrebs häufiger in einem frühen Stadium entdeckt, was schonendere und weniger kostenintensive Behandlungen ermöglicht.

«Früherkennung darf nicht vom Wohnort oder der finanziellen und sozialen Situation einer Frau abhängen. Mit der PINK CUBE Initiative setzen wir uns dafür ein, dass qualitätsgesicherte Mammografie-Screening-Programme flächendeckend in der ganzen Schweiz verfügbar sind und möglichst viele Frauen dieses Vorsorgeangebot nutzen», sagt Susanne Thost, CEO PINK CUBE Test Your Breast.

Erste positive Bilanz des Mammografie-Screening-Programms im Kanton Basel-Landschaft

Seit Januar 2026 können Frauen zwischen 50 und 74 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft alle zwei Jahre freiwillig und franchisebefreit an einem qualitätsgesicherten Mammografie-Screening teilnehmen – mit positiver Bilanz: Bis Mitte Juni liessen bereits 1’625 Frauen aus Basel-Landschaft eine Mammografie im Rahmen des Programms durchführen. In weniger als fünf Prozent der Fälle wurde eine weiterführende Abklärung empfohlen. In rund neun von zehn Fällen konnte anschliessend eine Brustkrebserkrankung ausgeschlossen werden.

«Es war mir ein Herzensanliegen, dass Frauen im Baselbiet bei der Brustkrebsfrüherkennung die gleichen Chancen erhalten wie Frauen in anderen Kantonen. Denn eine frühe Diagnose kann Leben retten und erspart Betroffenen und ihren Angehörigen viel Leid. Dass das Programm erfolgreich gestartet ist, erfüllt mich mit grosser Freude», sagte Pascale Meschberger, Erstunterzeichnerin der Motion von 2023 zur Einführung eines Mammografie-Screening-Programms.

Frauen können die Untersuchung sowohl in Basel-Landschaft als auch in Basel-Stadt durchführen lassen. Aktuell beteiligen sich sechs Radiologieinstitute am Programm, darunter drei im Kanton Basel-Landschaft. Die operative Umsetzung des Programms erfolgt durch die Krebsliga beider Basel mit Unterstützung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt.

Mehr zum Mammografie-Screening-Programm: https://www.screening-mammo.ch/

Der PINK CUBE ist heute in Liestal bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet

Im leuchtend pinken, ärztlichen Beratungszimmer erhalten Besuchende heute Informationen und persönliche Beratungen zu Brustkrebs, Risikofaktoren, Früherkennung sowie zum Mammografie-Screening-Programm im Kanton Basel-Landschaft. Zum Angebot im PINK CUBE gehören zudem die Tastuntersuchung der Brust und die Anleitung zur Selbstuntersuchung durch Gynäkologinnen des Kantonsspitals Baselland. Der Besuch ist kostenlos. Ein Termin ist nicht nötig.

Vier-Jahres-Daten vom PINK CUBE zeigen Handlungsbedarf

Die Ergebnisse der Datenerhebung im PINK CUBE von 2022 bis 2025 zeigen, dass acht von zehn Frauen sich als gut über Brustkrebsfrüherkennung informiert einschätzen. Dennoch verzichten 31 Prozent auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen.

Bei insgesamt 1'650 Brustuntersuchungen im PINK CUBE wurden 117 auffällige Befunde festgestellt, die eine weiterführende medizinische Abklärung erforderlich machten. Bei fünf Frauen wurde im Jahr 2025 aufgrund des Besuchs im PINK CUBE eine Brustkrebserkrankung diagnostiziert und behandelt.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention und Früherkennung in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2026 in zehn Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Roche, AstraZeneca, Exact Sciences (now Abbott), Novartis, Lilly, Sandoz, Raiffeisen. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84