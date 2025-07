SRG SSR

Die SRG rückt näher zusammen und reduziert ihre Standorte in Bern

Die Generaldirektion der SRG zieht per Ende 2026 von der Giacomettistrasse ins Gebäude des Radiostudios Bern an die Schwarztorstrasse. Gleichzeitig wird die Liegenschaft an der Giacomettistrasse vollständig untervermietet. Ziel des Umzugs ist, die vorhandenen Arbeitsflächen effizienter zu nutzen und dadurch strukturelle Kosten zu sparen.

Seit 2020 hat die SRG das Gebäude an der Giacomettistrasse in Bern schrittweise untervermietet. Die Liegenschaft ist im Eigentum der Schweizerischen Mobiliar, der Mietvertrag läuft noch bis 2032. Nun hat die Geschäftsleitung SRG entschieden, die restlichen Stockwerke an der Giacomettistrasse per 1. Juli 2027 unterzuvermieten und den Hauptsitz der SRG-Generaldirektion an die Schwarztorstrasse, auch bekannt als Radiostudio Bern, zu verlegen. Das bedeutet, dass die rund 240 Mitarbeiter:innen der Generaldirektion im Verlauf von 2026 an die Schwarztorstrasse ziehen, wo heute rund 270 Mitarbeiter:innen von SRF, Swissinfo, SWISS TXT und der Pensionskasse PKS tätig sind. Neben der Giacomettistrasse und der Schwarztorstrasse verfügt die SRG in Bern über Büroräumlichkeiten im Medienzentrum Bundeshaus (Bundesgasse), die aber grundsätzlich nur von journalistisch tätigen SRG-Mitarbeiter:innen genutzt werden.

Sparen bei strukturellen Kosten

Durch die Reduktion von drei auf zwei Standorte in Bern kann die SRG ihre Kosten langfristig senken. Das muss sie tun, weil die Medienabgabe bis 2029 schrittweise gesenkt wird und das Unternehmen bis dahin rund 270 Millionen Franken einsparen muss. Gleichzeitig rücken durch den Umzug die Mitarbeiter:innen der Generaldirektion, vorwiegend in Fachbereichen wie Finanzen, HR, Operationen und Kommunikation tätig, näher mit den journalistisch tätigen Mitarbeiter:innen zusammen - eines der Ziele der unternehmensweiten Transformation "Enavant SRG SSR" (siehe Medienmitteilung: Die SRG stellt sich neu auf und rückt näher zusammen).

In der SRG hat sich die Arbeitsweise in den letzten fünf Jahren stark verändert - insbesondere durch die Digitalisierung sowie die vermehrte Arbeit im Homeoffice und von unterwegs. Seit der Corona-Pandemie sind die Büroräumlichkeiten sowohl an der Giacomettistrasse als auch an der Schwarztorstrasse nicht mehr voll ausgelastet. So lässt sich der Einzug der GD-Mitarbeiter:innen an der Schwarztorstrasse durch eine effizientere Nutzung der bestehenden Arbeitsfläche realisieren. Der Einzug hat weder Einfluss auf den Personalbestand noch werden Mitarbeiter:innen, die heute an der Schwarztorstrasse arbeiten, umziehen.

Die SRG setzt sich ein, gute Lösungen für alle Beteiligten zu erarbeiten und ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen.