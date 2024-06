FDI World Dental Federation

Nehmen Sie am virtuellen Event der FDI World Dental Federation teil, auf dem nachhaltige Praktiken in der Zahnmedizin vorgestellt werden, um die Umweltauswirkungen der Branche zu verringern

Die FDI World Dental Federation (FDI) kündigt die bevorstehende zweite Auflage ihrer virtuellen Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin an, die vom 18. bis 20. Juni stattfinden wird. Diese wichtige Veranstaltung bietet eine Plattform für die Präsentation von Fallstudien, den Austausch bewährter Verfahren sowie die Bereitstellung informativer Ressourcen zur Verbesserung nachhaltiger Praktiken im Dentalberuf.

Die erste Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin, die 2023 anlässlich des Weltumwelttags stattfand, wurde von Teilnehmern und Referenten gleichermaßen gelobt. Nach dem großen Erfolg der ersten Konferenz freut sich die FDI darauf, im Juni 2024 an drei Tagen die zweite Ausgabe der virtuellen Veranstaltung durchzuführen.

„Wir freuen uns, die Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin in diesem Jahr wieder zu veranstalten und damit unser Engagement für die Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft zu bekräftigen. Umweltverantwortung ist in der Zahnmedizin von entscheidender Bedeutung, eine Verpflichtung, die wir unserem Planeten und künftigen Generationen gegenüber haben. Wir laden alle Interessengruppen ein, an dieser aufschlussreichen dreitägigen Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam mit uns einen gesünderen, umweltbewussten Ansatz für die Mundgesundheit zu fördern.“ – Dr. Greg Chadwick, Präsident der FDI

Vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Herausforderungen hat die FDI den bedeutenden Einfluss der Zahnmedizin auf unseren Planeten erkannt. Um dieses Thema wirksam anzugehen, hat die FDI 2021 ihr Projekt „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“ gestartet. Mit dieser Initiative hat die FDI die lobenswerten Bemühungen von Akteuren im Bereich Zahnmedizin, darunter zu ihren Mitgliedern zählende nationale Zahnärzteverbände sowie Zahnärzte weltweit, sorgfältig dokumentiert und gewürdigt, indem sie deren harte Arbeit zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Zahnmedizin durch Initiativen wie die Sustainability Awards anerkannt hat. Die bevorstehende virtuelle Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin bietet die Gelegenheit, weitere Erfolgsgeschichten ins Rampenlicht zu rücken und den Teilnehmern die Werkzeuge und Anregungen zu liefern, die sie benötigen, um umweltbewusste Entscheidungen in ihrer Praxis zu treffen.

Die Veranstaltung bietet auch die Gelegenheit, sich mit dem FDI-Projekt „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“ und den verschiedenen Ressourcen vertraut zu machen, die im Rahmen der Initiative entwickelt wurden, darunter ein Massive Open Online Course für Zahnärzte sowie zahnärztliche Teams, die Verpflichtung zur nachhaltigen Zahnmedizin, ein Toolkit zur Nachhaltigkeit und vieles mehr.

„Die FDI-Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin ist eine wichtige Veranstaltung für unsere Branche. Diese Veranstaltung bietet Zahnmedizinern auf der ganzen Welt wertvolle Einblicke, Wissen und Motivation, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Als Mitbegründer der FDI-Initiative für Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin empfehlen wir von Dentsply Sirona allen Beteiligten, diese Gelegenheit zu nutzen, um zusammenzukommen, zu lernen und Maßnahmen für eine nachhaltigere Zukunft zu ergreifen.“ – Andreas Frank, EVP, Chief Business Officer bei Dentsply Sirona

„Als Gründungspartner des FDI-Nachhaltigkeitsprojekts ist Haleon davon überzeugt, dass eine nachhaltige Zahnmedizin eine bessere Zahnmedizin ist. Wir sind bestrebt, unser Geschäft nachhaltiger zu gestalten und mit der Branche zusammenzuarbeiten, um den notwendigen Wandel zu unterstützen. Persönliche Verantwortung steht im Mittelpunkt dieses Vorhabens. Wir sind davon überzeugt, dass selbst kleine Veränderungen in der Praxis erhebliche wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile mit sich bringen können. Nehmen Sie an dem Gipfel teil und profitieren Sie von aussagekräftigen Fallstudien, Leitfäden für bewährte Verfahren und wertvollen Ressourcen.“ – Gareth Rudduck, Leiter des Bereichs Conscious Consumption for Oral Health bei Haleon.

„Wir sind begeistert, Teil dieses branchenweiten Projekts zur Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken im Dentalberuf zu sein. Während wir selbst auf dem Weg sind, nachhaltiger zu werden, sind wir weiterhin bestrebt, unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren und Mundpflegeexperten bei ihrer eigenen Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen“, kommentiert Atsushi Kinoshita, Executive Director for Sustainability Transformation bei Sunstar.

Seien Sie vom 18. bis 20. Juni, jeweils von 16.00 bis 17.30 Uhr MESZ bei der Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin dabei und engagieren Sie sich mit uns für eine Verringerung der Umweltauswirkungen des Dentalberufs auf der ganzen Welt. Hier anmelden.

Über die FDI World Dental Federation

Die FDI World Dental Federation ist die führende globale Stimme der Zahnärzteschaft und verfolgt die Vision einer Welt mit optimaler Mundgesundheit. Sie ist die wichtigste Vertretung von über 1 Million Zahnärzten weltweit. Ihr gehören rund 200 nationale Zahnärzteverbände und Fachgruppen in über 130 Ländern an. www.fdiworlddental.org/

Erfahren Sie mehr über das Projekt „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“

Das Projekt wird von Dentsply Sirona, Haleon und Sunstar als Partner sowie von Colgate, Kulzer und SDI Limited als Unterstützer gefördert. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry