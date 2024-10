dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Faktenchecken mit Teenagern: dpa baut Netzwerk in europäischen Ländern aus - Teilnehmende zwischen 14 und 19 Jahren gesucht

Ob Ernährungstipps, US-Wahlkampf oder Taylor Swift: Teenager holen sich Informationen längst zu einem großen Teil über Tiktok, YouTube und andere soziale Netzwerke. Doch dort gibt es nicht nur Unterhaltung und News, sondern auch gezielt verbreitete Falschinformationen. Im Teen Fact-Checking Network (TFCN) prüfen Jugendliche selbst Behauptungen und teilen ihr Wissen in Videos mit Gleichaltrigen. Die dpa baut das seit Jahren erfolgreiche Netzwerk nun mit Partnern in Europa aus.

Unterstützt wird das TFCN Europe für 18 Monate vom European Media Innovation Fund (EMIF). Das Konzept: In Workshops lernen die Jugendlichen Tools und Tricks zum Entlarven von Desinformation kennen. Mit Unterstützung von dpa-Journalistinnen und -Journalisten produzieren sie dann eigenständig Faktencheck-Videos für Social Media zu selbst gewählten Behauptungen. Im Mittelpunkt stehen Themen, die die Jugendlichen in ihrem Alltag beschäftigen.

Die Bewerbungsphase für interessierte Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren endet am 20. Oktober 2024. Wer sich bewerben kann, wie es abläuft und wie man sich bewirbt, steht hier: https://www.dpa.com/de/faktencheck-teens

Die Projektpartner in Spanien (Verificat), Bulgarien (Factcheck.bg/Teach for Bulgaria), Österreich (BAIT/Digitaler Kompass), Finnland (Faktabaari) und Portugal (Poligrafo) sowie die dpa werden zu den Videos der Teens zudem passende Lehrmaterialien produzieren, damit sie im Medienkompetenz-Unterricht genutzt werden können.

Aufgebaut wurde das Netzwerk in den USA 2019 von MediaWise, einer Initiative der US-Journalistenschule Poynter Institute.

"Seit wir Teil des Teen Fact-Checking Network sind, wollen wir es in Europa ausbauen und mehr Länder an Bord holen", sagte Teresa Dapp, Leiterin Faktencheck-Redaktion bei dpa. "Ich freue mich sehr, dass wir das nun umsetzen können. Das Engagement vieler Teens ist beeindruckend."

Weitere Infos zum Teen Fact-Checking Network (TFCN) und Bewerbungen: http://dpaq.de/xHAFj

