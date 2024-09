dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Medienkompetent mit "Think Twice": dpa bietet Toolkits für den Unterricht an

"Die EU will uns Cola-Trinken verbieten", "Kamala Harris darf in den USA gar nicht kandidieren": Solche Falschbehauptungen gehen in den sozialen Netzwerken viral. Und nicht nur das. Empfehlungs-Algorithmen vermitteln oft ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit, emotionale Sprache soll heftige Reaktionen auslösen, KI macht das Fälschen von Bildern und Stimmen einfacher.

Um sich in der Social-Media-Welt dennoch selbstbestimmt informieren zu können, müssen Nutzerinnen und Nutzer darüber Bescheid wissen - und das möglichst früh. Mit Toolkits für mehr Medienkompetenz hat das Faktencheck-Team der dpa ein Angebot für Schulen und andere Einrichtungen entwickelt, die junge Menschen fit für den kompetenten Umgang mit TikTok, Instagram & Co. machen.

Die fünf Toolkits beinhalten jeweils ein Video im Social-Media-Stil sowie begleitendes Lehrmaterial. Lehrkräfte und andere Multiplikatoren können das Material kostenlos herunterladen und verwenden. Verfügbar ist es zum Beispiel bei der Hamburg Open Online University (HOOU) oder unter www.stop-thinktwice-check.de.

Die Themen bisher:

Drei Fragen gegen Falschinformationen

Emotionale Sprache

Künstliche Intelligenz

So funktionieren Algorithmen

Desinformation erkennen

Das Material ist auf Deutsch und auch auf Finnisch und Katalanisch verfügbar. "Think Twice" ist eine internationale Kooperation, die von der EU gefördert wird.

Im weiteren Projektverlauf werden die Toolkits ausgebaut. Parallel dazu beginnt die direkte Arbeit mit der Zielgruppe: Im Rahmen von Workshops werden Jugendliche der Generation Z in die Lage versetzt, ihre eigenen Videos mit Faktenchecks und Medienkompetenz-Tipps zu skripten und zu drehen.

Für alle Interessierten offen ist ein englischsprachiger Online-Live-Workshop der dpa und ihrer Projektpartner am 19. September ab 16 Uhr: "Media Literacy on TikTok - (How) Does it work? Video lessons and media literacy toolkits".

Zur Anmeldung

Zum Ende des Projekts im Herbst 2025 wird zudem ein kostenloses Whitepaper mit den wichtigsten Erkenntnissen veröffentlicht. Weitere Informationen auch zur Anmeldung sind auf der Projektseite www.stop-thinktwice-check.de zu finden. Das Faktencheckteam der dpa veröffentlicht regelmäßig Faktenchecks und Medienkompetenz-Tipps auf seinen Social-Kanälen auf TikTok und Instagram.

