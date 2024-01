Guide Sensmart

Die neueste Infrarot-Nachtsichttechnologie von Guide sensmart wurde auf der SHOT SHOW in den USA vorgestellt

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Das wichtigste Event der amerikanischen Jagdszene, die SHOT Show, endete am 26. Januar 2024. Als führendes Schaufenster für die internationale Jagd- und Schießsportindustrie zog die SHOT Show professionelle Anbieter und interessierte Besucher aus der ganzen Welt an, um die neuesten Entwicklungen im Bereich der Jagd, modernste Ausrüstung und Outdoor-Aktivitäten zu entdecken.

Als regelmäßiger Teilnehmer an der SHOT Show hat Guide sensmart auch in diesem Jahr seine Produktpalette erweitert und präsentierte sowohl neue als auch traditionelle Produkte wie das multispektrale Fusions-Wärmebildmonokular der TL-Serie, das digitale Tag- und Nachtsichtgerät der DR-Serie und das Wärmebildfernrohr der TU-Serie. Jedes Produkt entspricht dem neuesten Stand der Technik und zeugt von besonderer Kreativität. Ziel ist es, den Nutzern ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis zu bieten.

Das jüngste Produkt von Guide sensmart, das TU Gen2 LRF-Wärmebildfernrohr, hat aufgrund seiner beeindruckenden Bildqualität bei einem breiten Publikum und bei Outdoor-Fans großen Anklang gefunden. Es verfügt über einen fortschrittlichen 12 μm hochauflösenden Infrarotdetektor und ein 1440×1080 hochauflösendes AMOLED-Display sowie den leistungsstarken PureIR-Bildalgorithmus, der klarere und detailliertere visuelle Eindrücke liefert. Das Design des Produkts wurde sorgfältig optimiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, und die Akkulaufzeit wurde auf 12 Stunden erhöht.

Darüber hinaus wird Guide sensmart seine neuesten Flaggschiff-Produkte auf der JAGD & HUND 2024 in Dortmund vom 30. Januar bis 4. Februar 2024 vorstellen. Besucher sind eingeladen, am Stand D38 in Halle 7 vorbeizuschauen, um die neue Outdoor-Abenteuerausrüstung zu entdecken und sich darüber auszutauschen.

Guide sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/.

