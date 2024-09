PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE beim Landesmuseum in Zürich - heute und morgen I FOTOS

Heute und morgen (27. und 28.9.) findet die Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE beim Landesmuseum in Zürich statt.

Im PINK CUBE erfahren Besucher:innen, was zur Früherkennung von Brustkrebs wichtig ist und was sie selbst für ihre Brustgesundheit tun können. Frauenärztin:innen führen bei den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust durch. Die Besucher:innen lernen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können, um Veränderungen zu erkennen, die sie ärztlich kontrollieren lassen sollten.

Öffnungszeiten des PINK CUBE:

27.9. von 11:00 - 17:30 Uhr

28.9. von 10:00 - 15:00 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Besuch ist kostenlos.

Der PINK CUBE ist Teil einen Brustkrebs Awareness Events von Estée Lauder, die den Hof des Landesmuseums in eine leuchtend pinke Rollschuhbahn verwandelt haben. Besucher:innen können auf der 23 Meter grossen Schleife Rollschuhlaufen für einen guten Zweck und vieles mehr. Der Erlös wird gespendet. Gemeinsam gegen Brustkrebs!

Über den PINK CUBE

Die Aufklärungsaktion im PINK CUBE wurde 2022 von MSD initiiert und wird seither jährlich in Kooperation mit EUROPA DONNA Schweiz durchgeführt. In diesem Jahr findet sie unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA und der Krebsliga Schweiz an fünf Standorten in der Schweiz statt. Ermöglicht wird die Aktion durch die finanzielle Unterstützung von MSD und GILEAD sowie Roche, Exact Sciences, Novartis, AstraZeneca und Eli Lilly.

Nach Zürich steht der PINK CUBE in Baden und Chur.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84