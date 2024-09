PINK CUBE Test Your Breast

Einladung: Brustkrebsaufklärungsaktion im PINK CUBE – erstmals in Luzern am 20. und 21.09.

Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Durch gezielte Prävention und Früherkennung könnten viel Leid und Tod verhindert werden. Doch leider haben nicht alle Frauen in der Schweiz gleichberechtigten Zugang zu franchisenbefreiten organisierten Brustkrebsfrüherkennungsprogrammen. Im Kanton Luzern könnte das künftig geändert werden.

Wussten Sie, dass der Kanton Luzern zu den acht Kantonen gehört, die noch kein organisiertes Früherkennungsprogramm für Brustkrebs anbieten? Frauen ab 50 werden also noch nicht automatisch zu franchisenbefreiten Mammografien eingeladen, wie es in vielen anderen Kantonen der Fall ist. Nun stellt der Kanton Luzern endlich die Einführung eines Brustkrebs-Früherkennungsprogramms zur Diskussion.

Brustkrebsaufklärung für die Bevölkerung im PINK CUBE am 20. und 21.09. in Luzern

Um die Bevölkerung für Brustkrebs und die Bedeutung der Früherkennung zu sensibilisieren und zu informieren, steht der PINK CUBE am 20. und 21. September erstmals in Luzern.

Wo: Luzern, Weinmarkt

Luzern, Weinmarkt Wann: 20.09. von 13 bis 19 Uhr und 21.09. von 10 bis 16 Uhr

20.09. von 13 bis 19 Uhr und 21.09. von 10 bis 16 Uhr Mit: Teams von EUROPA DONNA Schweiz, Krebsliga und Brustzentrum Luzerner Kantonsspital

Teams von EUROPA DONNA Schweiz, Krebsliga und Brustzentrum Luzerner Kantonsspital Ohne Voranmeldung. Der Besuch ist kostenlos.

Die Brustkrebs-Aufklärungsaktion richtet sich an Frauen aller Altersgruppen. Im PINK CUBE erfahren Besucher:innen, was zur Früherkennung wichtig sind und was sie selbst für ihre Brustgesundheit tun können. Gynäkologinnen vom Brustzentrum des Luzerner Kantonsspitals bieten den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust an und zeigen ihnen, wie sie die Brust selbst abtasten können, um Veränderungen zu erkennen, die sie ärztlich kontrollieren lassen sollten.

Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft der Brustkrebs-Patientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und der Krebsliga, welche die Mammografie als wichtigste Brustkrebsfrüherkennungsuntersuchung bei Frauen ab 50 empfehlen und sich dafür einsetzen, dass alle Frauen in der Schweiz gleiche Chancen auf qualitätsgesicherte Mammografie-Screenings haben. Die Aktion wird ermöglicht dank finanzieller Unterstützung von MSD und GILEAD sowie Roche, Exact Sciences, Novartis, AstraZeneca und Eli Lilly.

Gemeinsam gegen Brustkrebs - Ihre Berichterstattung ist wichtig

Wir laden Sie herzlich ein, den PINK CUBE zu besuchen und über diese wichtige Initiative zu berichten. Interviewpartner:innen der genannten Teams und Vertreter:innen des Kantons Luzern organisieren wir gerne für Sie. Bitte kontaktieren Sie hierfür Susanne Thost, Lead PINK CUBE.

Medienkontakt Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84