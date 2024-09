PINK CUBE Test Your Breast

Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung. Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE in der Schweiz

Die Brustkrebspatientinnenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und die Krebsliga laden vom 12. September bis 26. Oktober 2024 zur kostenlosen Aufklärungsaktion im "PINK CUBE" ein. Der pinke Container macht in Bern, Luzern, Zürich, Baden und Chur Station und bietet Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust durch Frauenärzt:innen. Ziel der Aktion ist, Frauen für die Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung zu sensibilisieren und praktische Anleitungen zu geben, wie sie selbst auf ihre Brustgesundheit achten können. Zum Auftakt der Aktion findet am 12. September in Bern ein Medienevent mit Parlamentarierinnen statt, bei dem auch der kantonal ungleiche Zugang zu Mammografie-Früherkennungsprogrammen thematisiert wird.

PINKCUBE Daten, Standorte und medizinische Teams

12.-13.09. Bern, Casinoplatz, mit Team des Brustzentrums Inselspital

20.-21.09. Luzern, Weinmarkt, mit Team des Brustzentrums Luzerner Kantonsspital

26.-28.09. Zürich, beim Landesmuseum, mit Team der Frauenarztpraxis gynpoint

18.-19.10. Baden, Bahnhofplatz, mit Team des Frauenarztzentrums Aargau

25.-26.10. Chur, Alexanderplatz, mit Team des Brustzentrums Kantonsspital Graubünden

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Schweiz, mit jährlich etwa 6'500 Neuerkrankungen.[1] Obwohl sich die Behandlungsmöglichkeiten verbessert haben, ist Brustkrebs die häufigste krebsbedingte Todesursache bei Frauen in der Schweiz: Etwa alle sechs Stunden stirbt eine Frau an Brustkrebs.[1] Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab dem Alter von 50 Jahren deutlich an, dennoch ist ein Fünftel der Betroffenen zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50.[1] Bei früh entdeckten Brustkrebserkrankungen sind die Überlebenschancen der Betroffenen im Allgemeinen höher und die Behandlung ist meist einfacher und weniger belastend. 88 % der erkrankten Frauen sind 5 Jahre nach der Diagnose noch am Leben.[1]

PD Dr. med. Claudia Rauh, Leiterin interdisziplinäres Brustzentrum am Inselspital und Vizepräsidentin EUROPA DONNA Schweiz, betont: "Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten, Therapien vermeiden und Betroffenen viel Leid ersparen. Jede Frau sollte die Möglichkeit haben, am Mammografie-Screening teilzunehmen und die Einladung wahrnehmen."

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz und Brustkrebsbetroffene, unterstreicht: "Alle Frauen in der Schweiz verdienen die gleiche Chance auf eine frühzeitige Diagnose und hochwertige Gesundheitsversorgung. Es ist an der Zeit, die Ungleichheiten zwischen den Kantonen zu beseitigen und flächendeckend franchisenbefreite Mammografien anzubieten."

Mammografie als wichtigste Früherkennungsmassnahme

Für Frauen ab 50 Jahren ist die Mammografie die wichtigste Methode zur Brustkrebsfrüherkennung.[2] In der Schweiz variieren die Zugangsmöglichkeiten zu franchisenbefreiten Mammografien je nach Wohnkanton. Während in der lateinischen Schweiz alle Kantone systematische Mammografie-Programme für Frauen ab 50 Jahren eingeführt haben, sind diese Programme in der Deutschschweiz noch nicht flächendeckend verfügbar.[3]

Mirjam Weber, CEO der Krebsliga Schweiz sagt: "Die Krebsliga empfiehlt und unterstützt Mammografie-Früherkennungsprogramme. Genauso wichtig wie die Verfügbarkeit ist auch die Teilnahme, die bei allen Programmen freiwillig ist: Je breiter die Angebote genutzt werden, desto besser ist ihre Wirkung. Deshalb sind Information und Aufklärung zentral."

Nationaler Krebsplan und Brustkrebsfrüherkennung

Mit dem Europe's Beating Cancer Plan gibt es eine europäische Strategie zur Bekämpfung von Krebs. Auch die Schweiz arbeitet an einem nationalen Krebsplan.

Dr. med. Bettina Balmer, Nationalrätin und Kinderchirurgin, sagt: "Brustkrebsfrüherkennungsprogramme sind sehr sinnvoll und gehören flächendeckend in den nationalen Krebsplan. Der gleichberechtigte Zugang sollte in allen Kantonen selbstverständlich sein."

Brustkrebs - Daten und Fakten in der Schweiz

Nationaler Krebsplan - Wo steht die Schweiz?

Die Factsheets und Bildmaterial vom Medienanlass mit Parlamentarier:innen und vom PINK CUBE stehen Ihnen zur freien Verfügung

Über EUROPA DONNA Schweiz

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, Ärztinnen und weiteren Persönlichkeiten, die dafür kämpft, dass alle Frauen in der Schweiz Zugang zu qualitätskontrollierten Mammografie-Screenings erhalten. Sie engagiert sich auch für die Sensibilisierung jüngerer Frauen. Ausserdem fördert EUROPA DONNA Schweiz den Austausch unter Brustkrebs-Betroffenen. Seit 2022 ist EUROPA DONNA Schirmherrin der Aufklärungsaktion im PINK CUBE.

Weitere Informationen: www.europadonna.ch

Über die Krebsliga

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Brustkrebs-Aufklärungsaktion im PINK CUBE

Die Aufklärungsaktion im PINK CUBE richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Früherkennung von Brustkrebs. Im PINK CUBE bieten Frauenärzt:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust an und zeigen den Besucher:innen, wie sie ihre Brust selbst abtasten können. Die Aufklärungsaktion wurde 2022 von MSD initiiert und wird seither jährlich in Kooperation mit EUROPA DONNA Schweiz durchgeführt. In diesem Jahr findet sie unter der Schirmherrschaft von EUROPA DONNA und der Krebsliga Schweiz an fünf Standorten in der Schweiz statt. Ermöglicht wird die Aktion durch die finanzielle Unterstützung von MSD und GILEAD sowie Roche, Exact Sciences, Novartis, AstraZeneca und Eli Lilly.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

