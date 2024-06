Naturmuseum St. Gallen

«Reiseziel Museum» in 6 Museen der Stadt St.Gallen

Reiseziel St.Galler Museen: 3 Sonntage mit vielseitigem Familienprogramm

Sechs Museen der Stadt St.Gallen beteiligen sich dieses Jahr an der länderübergreifenden Aktion «Reiseziel Museum». An drei Sonntagen bieten Museen aus der Region St.Gallen, Liechtenstein und Vorarlberg ein speziell auf Familien zugeschnittenes Programm. In der Stadt St.Gallen beteiligen sich: Kulturmuseum, Kunstmuseum, Naturmuseum, open art museum, Stiftsbezirk und Textilmuseum. Sie und 45 weitere können am 7. Juli, 4. August und 1. September für nur einen Franken pro Familienmitglied besucht werden.

Die Reiseziel-Programme der teilnehmenden Museen in der Stadt St.Gallen:

Kulturmuseum St.Gallen

Dieses Jahr steht im Kulturmuseum alles unter dem Motto «Kindheit». Familien erkunden auf einem Rätselparcours die Ausstellung «Kindheit in der Ostschweiz» mit Spielsachen, Kinderkleidung und einem alten Klassenzimmer. Zeitzeugen berichten von ihren Erlebnissen. Im Innenhof können Gross und Klein eine Murmelbahn aus Kartonröhren bauen und alte Spiele ausprobieren.

Kunstmuseum St.Gallen

Das Kunstmuseum St.Gallen ist eine Wundertüte und wie gemacht für neugierige Entdecker:innen. Hinter jedem Kunstwerk gibt es Geschichten zu entdecken sowie Geheimnisse zu lüften. Und natürlich kommt auch das eigene Gestalten nicht zu kurz!

Naturmuseum St.Gallen

Im Naturmuseum folgt das Reiseziel den Fledermäusen in ihre geheimnisvolle Welt. Ausgerüstet mit dem Kinderparcours geht es auf einen abenteuerlichen Rundflug durchs Museum: vom Dachstock hinaus in die dunkle Nacht und bis in die Wälder Südostasiens, wo der Kalong lebt. Als kleine Erinnerung an die Fledermaus-Expedition gestalten Familien eine Seife in Tierform.

open art museum

Das open art museum taucht in die Welt des Sammelns ein. An der Sammel-Klangstation können die Reiseleiter:innen testen, wie gesammelte Materialien (zum Beispiel Spiegel- oder Metallfundstücke) klingen und an der Sammel-Mosaikstation wird mit anderen das Sammel-Mosaik-Werk weiterentwickelt. Wer selbst ein Kunstwerk erschaffen will, ist in der Sammelwerkstatt richtig.

Stiftsbezirk St.Gallen

Im Stiftsarchiv entdecken Reisende ein altes Freundschaftsbuch mit Hilfe eines Leporellos. Begleiter im Leporello ist der Gallus-Bär. Er erzählt über Bücher, Farben und Materialien aus dem Mittelalter und stellt Fragen. Inspiriert von den Eindrücken kann anschliessend eine eigene Seite zum Thema Freundschaft gestaltet werden.

Textilmuseum St.Gallen

Das Textilmuseum lädt am Reiseziel Museum zu einem Sonderprogramm ein: Kinder können sich an den Beständen der pädagogischen Sammlung bedienen und ein textiles Schmuckstück als Souvenir kreieren.

