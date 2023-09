Midea Residential Air Conditioner Division

PortaSplit von Midea Erhält Prestigeträchtige Auszeichnung bei der IFA und Präsentiert Innovation und einen Benutzerorientierten Ansatz

Midea, eine führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte, hat sein Engagement für Innovation und Benutzerzufriedenheit erneut unter Beweis gestellt, indem das Unternehmen auf der renommierten IFA-Ausstellung, einer prestigeträchtigen Branchenausstellung, die vom 1. bis 5. September 2023 in Berlin, Deutschland, stattfindet, die AuszeichnungGlobal Product Technical Innovation Award 2023 gewann.

Das bahnbrechende Produkt PortaSplit von Midea gewann den Room Comfort Technology Innovation Gold Award und festigt damit die Position des Unternehmens als Marktführer von innovativen Klimaanlagen. Dieses Produkt ist ein Beispiel für das Bestreben des Unternehmens, den Bedürfnissen der Benutzer durch einfühlsame Technik und Design gerecht zu werden.

Diese Auszeichnung, ein klarer Beweis für das Engagement von Midea für Exzellenz, wurde von IDG, Europe Digital Group und Asia Digital Group präsentiert. Sie unterstreicht das kontinuierliche Streben von Midea nach neuen Technologien und Verbesserungen von benutzerzentrierten Lösungen.

Der Global Product Technical Innovation Award ist ein Markenzeichen in der Unterhaltungselektronikbranche, das den Höhepunkt technischer Leistungen und Innovationen darstellt. Er zeichnet Marken aus, die bei technischen Fortschritten eine Vorreiterrolle einnehmen. Diese jährlich stattfindende Veranstaltung dient als globale Bühne für Marken der Unterhaltungselektronik, um ihre bahnbrechenden Entwicklungen zu präsentieren.

Preisgekrönte intelligente Klimaanlage definiert Kühleffizienz (Award-Winning Smart AC Redefines Cooling Efficiency) und Flexibilität neu

Im Mittelpunkt steht das PortaSplit von Midea, eine intelligente Klimaanlage, die modernste Kühltechnologien mit beispielloser Flexibilität kombiniert. Dieses innovative Haushaltsgerät soll 2024 auf den Markt kommen. Midea ist stolz darauf, das Produkt auf der IFA 2023 vorzustellen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, vereint die PortaSplit von Midea nahtlos die Tragbarkeit eines portablen Klimageräts mit der überlegenen Kühlleistung und Effizienz eines Split-Klimagerätes. Diese einzigartige Fusion bietet einen leistungsstarken und ruhigen Kühlkomfort, der den Grenzen bestehender Kühlungslösungen trotzt.

Das PortaSplit von Midea ist eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher! Es ist seit langem eine Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Kühleffizienz, Energieeinsparung, Flexibilität und einer einfachen Installation herzustellen. „Bei einer permanenten Split-Klimaanlage ist ein Installateur erforderlich. Es gibt allerdings aufgrund der hohen Nachfrage oft lange Wartezeiten von bis zu vier Monaten. Wenn Sie sich nicht früh genug erkundigen, werden Sie die Installation für den Sommer versäumen. Die Kosten sind ein weiteres Problem, denn allein die Installation kann rund 2.000 Euro kosten, wobei hier der Preis der Klimaanlage noch nicht eingerechnet ist. Die Midea-PortaSplit bietet eine erschwinglichere Option", sagte Manuel Seethaler, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Strategie RAC beim Midea Germany Research Center in Stuttgart.

„Darüber hinaus ist diese Lösung besonders praktisch für diejenigen, die keine permanente Klimaanlage haben dürfen. Das Beste daran ist, dass sie sich ohne Bohren oder Werkzeug leicht ein- und ausbauen lässt. Dies bedeutet, dass Kunden sie mitnehmen können, wenn sie umziehen", fügte Manuel hinzu.

Die PortaSplit führt zwei wichtige Innovationen ein. Hierbei handelt es sich um die erste Plug-and-Play-Split-Klimaanlage, die nicht fest installiert werden muss. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal der PortaSplit ist ihre hervorragende Kühlleistung, da sie hocheffiziente Wärmepumpentechnologien verwendet. Es handelt sich hierbei um ein tragbares Klimagerät mit der gleichen Effizienz wie bei einem herkömmlichen Split-Klimagerät mit einer starken Kühlkapazität von 3,5 kW, sowie einer saisonalen Energieeffizienzbewertung (SEER) von 6,1, was alle anderen tragbaren Klimageräte auf dem Markt übertrifft.

Tatsächlich übertrifft die PortaSplit ein herkömmliches tragbares Klimagerät in Bezug auf Kühlleistung und Energieeffizienz erheblich. Nach den Testbedingungen der StiWa, weist die PortaSplit eine viermal höhere Kühlleistung und eine dreimal höhere Energieeffizienz als ein herkömmliches tragbares Klimagerät auf.

Darüber hinaus ermöglicht das Wärmeaustauschsystem der PortaSplit die Kühlung des gesamten Raumes ohne Abluft, wodurch die Kühlleistung verbessert und der Luftdruck konstant gehalten wird. Die PortaSplit ist in der Lage, einen Raum in nur 15 Minuten abzukühlen. Basierend auf den typischen Wetterverhältnissen in Deutschland belaufen sich die geschätzten Betriebskosten für die gesamte Kühlsaison auf nur 26 € pro Monat.

Energieeinsparung ist ein weiterer entscheidender Aspekt beim Design der PortaSplit. Die verbesserten KI-Algorithmen von Midea ermöglichen eine zusätzliche Energieeinsparung von bis zu 15 %. Dies sorgt für eine kontinuierliche und effiziente Kühlung, indem sie die Leistung an die sich ändernden Umgebungsbedingungen anpasst und erweiterte Prognosemodelle verwendet.

Darüber hinaus verfügt die PortaSplit über die Air Magic+-Technologie, die die Luft durch die Abgabe negativer Ionen reinigt und die Verbreitung von Bakterien und Viren reduziert. Dieser zusätzliche Schutz unterstreicht das Engagement von Midea für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer.

Zu guter Letzt wurde die PortaSplit mit einer fortschrittlichen Schallschutztechnologie ausgestattet, die es dem Klimagerät ermöglicht, im geräuschlosen Modus mit nur 39 dB zu arbeiten. Dies sorgt für einen erholsamen Schlaf bei einem gleichzeitigen optimalen Komfort.

Die PortaSplit von Midea ist ein Novum in der Welt der intelligenten Haushaltsgeräte. Ihr innovatives Design, ihre Tragbarkeit und ihre energieeffizienten Funktionen, sowie die Auszeichnung mit dem Global Product Technical Innovation Award machen sie zu einem echten Beweis für Mideas Engagement für Innovation und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

