Maker Faires im DACH-Raum 2024 / Neues Datum für die Jubiläums-Maker-Faire in Hannover

Die Maker Faire Hannover , eine der führenden Veranstaltungen der internationalen Maker-Community, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum als Präsenzveranstaltung. Eine Woche früher als ursprünglich geplant, am 17. und 18. August 2024, trifft sich die Maker-Community wieder im Hannover Congress Centrum (HCC). Bildungseinrichtungen mit MINT-Schwerpunkt, private Maker, Unternehmen und Vereine finden hier die perfekte Bühne, um ihre einfallsreichen Projekte und innovativen Produkte zu präsentieren und für Wow-Momente sowie Mitmach-Spaß zu sorgen. Auch in Heilbronn, Dortmund und Wien stehen die Termine bereits fest. Weitere Maker Faires im DACH-Raum folgen.

Rückblick Maker Faire Hannover 2023

Im Jahr 2013 öffnete die Maker Faire erstmals ihre Pforten im HCC und lud in die Welt der Erfindungen und des offenen Wissensaustauschs ein. Eine Maker Faire ist sowohl eine Technik- und Wissenschaftsmesse als auch ein buntes DIY-Festival für ein breites Publikum. Auf dem generationsübergreifenden Event präsentieren sich kostenfrei Maker mit ihren Projekten und teilen ihr Wissen, unter anderem in Workshops und Vorträgen. Die Begeisterung für Innovationen, das Tüfteln mit Herzblut, das schnelle Umsetzen von Ideen und die Inspiration anderer, das alles macht den Kern einer Maker Faire aus. Corona-bedingt gab es dann zwei digitale Termine, sodass 2024 die Maker Faire Hannover als deutsche Leitveranstaltung für die Maker-Community ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. "Wir freuen uns schon jetzt riesig auf den nächsten Sommer und stecken bereits mitten in den Planungen", sagt Daniel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement, und verspricht ein besonderes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Der Call for Makersist bereits eröffnet, interessierte Maker können sich für einen kostenfreien Stand anmelden. Unternehmen, die sich auf der Maker Faire präsentieren möchten, profitieren noch bis Ende des Jahres von Frühbucherkonditionen und können sich unter auf der Website informieren. Der Ticketshop öffnet noch rechtzeitig vor Weihnachten im Dezember.

Am 24. Februar 2024 treffen sich die Maker in Heilbronn, am 16. und 17. März 2024 findet die Maker Faire Ruhr in den beeindruckenden Hallen der DASA-Arbeitswelt in Dortmund statt. Für Wien können sich DIY-Begeisterte den Termin vom 25. bis 27. Oktober 2024 vormerken.

"Weitere Maker Faires - von klein bis groß - sind in Planung", berichtet Rohlfing. "Wir freuen uns immer über Anfragen und suchen noch Lizenzpartner im Raum Köln/Düsseldorf und in Bayern sowie der Schweiz." Infos hierzu gibt es unter: https://maker-faire.de/lizenz.

Neuigkeiten rund um die Maker-Szene im DACH-Raum gibt es auch im kostenlosen Newsletter, der zweimal im Monat erscheint.