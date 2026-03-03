Zürich Tourismus

Medienmitteilung, 3. März 2026

Sperrfrist bis 3. März 2026, um 15.00 Uhr

Das «Züri Märlitram» fährt erstmals im Frühling durch Zürich

Farbenfroh gestaltet und mit neuen Geschichten im Gepäck ist das beliebte Märlitram erstmals auch im Frühling unterwegs. Am Steuer steht der Böögg. Vom 20. März bis 26. April 2026 rollt es durch die Stadt, Tickets sind ab sofort erhältlich.

Zürich Tourismus, Coop City St. Annahof und die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ führen das Märlitram im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft weiter. Damit bleibt es als beliebte Zürcher Tradition erhalten. Nach der langjährigen erfolgreichen Durchführung in der Adventszeit haben die Partner das Angebot gezielt weiterentwickelt und schlagen mit der Frühlingsausgabe ein neues Kapitel auf.

Das Märlitram im Frühlingsgewand

Passend zur Jahreszeit präsentiert sich das «Züri Märlitram» im frischen Frühlingslook: farbenfroh und bewusst in Grün gestaltet. Was im Zürcher Stadtbild zunächst ungewohnt wirkt, setzt ein klares Zeichen: Das «Züri Märlitram» ist einzigartig und ganz auf den Frühling abgestimmt.

Thematisch knüpft das «Züri Märlitram» an das Sechseläuten, das traditionelle Zürcher Frühlingsfest, an. Im Innern des Trams erwarten die Kinder drei eigens verfasste Geschichten, die altersgerecht und zeitgemäss von Zürcher Bräuchen, vom Böögg und vom jeweiligen Gastkanton erzählen. Vorgetragen von Geschichtenerzähler:innen in traditioneller Zürcher Tracht nehmen sie die jungen Fahrgäste mit auf eine stimmungsvolle Reise durch lokale Traditionen. Der Böögg übernimmt im Frühling die Rolle, die im Advent dem Samichlaus zukommt - er fährt das Tram höchstpersönlich. Die Umsetzung des «Züri Märlitram» erfolgt in enger Abstimmung mit dem Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ).

Tradition, Erlebnis und Partnerschaft für Zürich

Stadtrat Michael Baumer, Vorsteher der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich, freut sich, dass Zürcher Traditionen erlebbar werden: «Das Märlitram und das Sechseläuten gehören zu Zürich wie der Böögg zum Frühling. Als Zürcher ÖV-Minister und Zünfter freut es mich besonders, dass diese schönen Traditionen mit dem Frühlingstram gemeinsam unterwegs sind und wir so Kindern und Familien ein tolles Erlebnis im ÖV ermöglichen.»

Für Zürich Tourismus unterstreicht Direktor Thomas Wüthrich die Bedeutung des Projekts: «Mit dem Frühlings-Märlitram erweitern wir unser Familienangebot und stärken Zürich als vielseitige Destination für Gross und Klein. Gleichzeitig machen wir lokale Traditionen für Gäste und Einheimische gleichermassen erlebbar und schaffen so eine Brücke zwischen Besuchenden und der Zürcher Bevölkerung.»

Michael Susta, Leiter Coop City, hebt die partnerschaftliche Zusammenarbeit hervor: «Das «Züri Märlitram» zeigt, was möglich ist, wenn starke Partner gemeinsam etwas für die Stadt Zürich auf die Beine stellen. Wir freuen uns sehr, dieses generationenübergreifende Erlebnis mitzugestalten und damit einen Beitrag zu einem lebendigen Zürich zu leisten.»

Das älteste Tram auf Zürichs Schienen

Das 1913 gebaute Tram fährt seit 1958 als Märlitram auf einem Rundkurs durch die Zürcher Innenstadt und lässt Kinderherzen höherschlagen. Es ist damit das älteste Tram, das durch die Zürcher Strassen fährt. Auf der 20-minütigen Fahrt verkehrt das ikonische Tram vom Bellevue via Limmatquai und Central über die Bahnhofstrasse zurück ans Bellevue.

Ticketverkauf startet am 3. März um 15.00 Uhr

Das Märlitram fährt vom 20. März bis 26. April 2026 durch die Innenstadt. Tickets kosten 12 Franken pro Kind und sind ab heute um 15.00 Uhr ausschliesslich im Online-Verkauf erhältlich. Sie können ab dem 9. März 2026 in einer der vier Coop City Verkaufsstellen in Zürich (St. Annahof, Bellevue, Sihlcity, Oerlikon) oder der Tourist Information am Hauptbahnhof bis spätestens 2 Stunden vor Abfahrt abgeholt werden.

