Alu Menziken Extrusion AG

Alu Menziken setzt nächsten maßgebenden Entwicklungsschritt in der Unternehmensgeschichte

Reinach (ots)

Die Mengtai Gruppe übernimmt die Alu Menziken Extrusion AG und baut damit die Kompetenz im Aluminiumbereich aus

Zwei erfolgreiche Global Player im Aluminiumsegment kommen zusammen: die Mengtai Gruppe, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Fokus auf Energieerzeugung und Aluminium, übernimmt die Alu Menziken Extrusion AG, einen führenden Hersteller von Leichtbaukomponenten aus Aluminium – bis jetzt Teil der Montana Aerospace AG deren Mehrheitseigentümerin die Montana Tech Components Gruppe des österreichischen Unternehmer Michael Tojner ist. Die Mengtai Gruppe übernahm 2020 die deutsche apt Gruppe und ist seitdem im europäischen Aluminiumgeschäft tätig.

Mit dieser Akquisition macht Alu Menziken einen weiteren Schritt in ihrer internationalen Erfolgsgeschichte. Das bereits 1897 im schweizerischen Menziken gegründete Unternehmen wurde 2007 von der Montana Tech Components Gruppe um Michael Tojner übernommen, weiterentwickelt und in die Division Montana Aerospace AG integriert. Spezialisiert auf Leichtbaukomponenten aus Aluminium, hat sich Alu Menziken zu einem der weltweit führenden Unternehmen und zuverlässigen Partner wichtiger Zulieferer und OEMs in den Bereichen Automobil, Bahn, Bau, Industrie und Pneumatik entwickelt. Seit der Übernahme wurde gezielt in die Kapazitäten und Kompetenzen des Unternehmens investiert und unter anderem 2018 ein weiterer Produktionsstandort in Europa (Satu Mare/Rumänien) in Betrieb genommen. Mit rund 700 Mitarbeitenden erwirtschaftete der Aluminiumexperte 2023 einen Umsatz von rund 160 Millionen Euro.

„Mit dieser Übernahme unterstreichen wir unseren Anspruch, der beste Partner für unsere Kunden zu sein und ihnen in allen Marktsegmenten – von Rohstoffen bis hin zu komplexen Produktanwendungen – einen umfassenden Mehrwert zu bieten. Wir danken allen Mitarbeiter:innen, Partnern und Kunden für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit in dieser spannenden Zeit”, sagt Bo Ao, Vice Chairman der Mengtai Gruppe.

Markus Adams, CEO von Alu Menziken, zu der Übernahme: „Die Übernahme von Alu Menziken durch die Mengtai Gruppe ist eine perfekte Ergänzung zu den Aktivitäten der apt Gruppe, ihrem bestehenden Aluminiumgeschäft in Europa, und ermöglicht weiteres strategisches Wachstum als Teil eines starken internationalen Unternehmens.“

Michael Zint, CEO der apt Gruppe, ergänzt: „Der Zusammenschluss der apt Gruppe und der Alu Menziken Gruppe unter dem Dach der Mengtai Gruppe bietet großartige Möglichkeiten für Wachstum und Innovation mit sich ergänzenden Marktzugängen und den Stärken der beiden Gruppen.“

„Unser klarer strategischer Fokus als Gruppe ist es, ein reines Flugzeugbauunternehmen zu werden, das die kritischen Anforderungen der OEMs wie Airbus und Boeing erfüllt. Die Suche nach einem strategischen Käufer für unser E-Mobility-Geschäft unterstützt nicht nur diese Strategie, sondern gibt Alu Menziken auch die Chance, seine bereits starke Marktfähigkeit gemeinsam mit dem neuen Eigentümer zu festigen“, sagt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO der Montana Aerospace Gruppe.

„Mit der Übernahme durch die Mengtai Gruppe kann Alu Menziken einen nächsten, wichtigen Wachstumsschritt setzen und Kompetenzen im Aluminium-Bereich bündeln“, so Michael Tojner, Gründer und CEO der Montana Tech Components, und weiter: „Ich bin stolz auf die Erfolgsgeschichte von Alu Menziken, die Übernahme im Jahr 2007 legte schließlich den Grundstein für die Montana Tech Components Gruppe. Gemeinsam mit einem starken Management und motivierten Mitarbeiter:innen ist es gelungen, ein innovationsstarkes, international tätiges Unternehmen zu etablieren.“

Über den genauen Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Über Alu Menziken

Alu Menziken ist ein etablierter Hersteller von Leichtbaukomponenten aus Aluminium, darunter Lösungen für E-Batteriesysteme, Strukturbauteile und Crash-Management-Systeme. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für wichtige Zulieferer und OEMs in den Bereichen Automobil, Bau, Industrie und Pneumatik. Mit rund 700 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in der Schweiz, Österreich und Rumänien deckt Alu Menziken die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Gussrohstoff über das Strangpressen bis hin zur Oberflächenbehandlung und Montage der gefertigten Komponenten.

Über die Mengtai Gruppe

Die Mengtai-Gruppe ist ein Konzern mit Sitz in Ordos in der Inneren Mongolei und konzentriert sich auf Aktivitäten in den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung, Landwirtschaft und Aluminiumproduktion. Das chinesische Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 6 Mrd. Die Mengtai Gruppe ist seit 2020 im europäischen Aluminiumgeschäft tätig, als sie die deutsche apt Gruppe übernahm, die mit vier Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik zu den führenden Herstellern in der europäischen Aluminiumindustrie gehört.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind jene, die im Allgemeinen durch die Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen" gekennzeichnet sind, "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere Varianten davon Wörter oder eine vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich abweichen von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen Dokumenten ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, die in dieser Publikation gemacht werden, unabhängig davon, ob diese aus neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Gründen resultieren.