Metlen Energy & Metals

METLEN veranstaltet Capital Markets Day in London und stellt strategischen Fahrplan für mittelfristiges EBITDA-Ziel von 2 Mrd. Euro und neue Wachstumssäulen vor

London und Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

METLEN (das „Unternehmen" und „METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) veranstaltete heute seinen Capital Markets Day 2025 an der Londoner Börse, auf dem die Unternehmensführung ihren Fahrplan vorstellte, um das mittelfristige EBITDA-Ziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen (basierend auf rein organischen Wachstumsaussichten, ohne Berücksichtigung von Fusionen und Übernahmen) und neue Wachstumssäulen über die integrierte Plattform zu erschließen. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Absicht, eine Erstnotierung an der Londoner Börse anzustreben.

Der Capital Markets Day beinhaltete ein umfassendes Update über die Geschäftsaktivitäten von METLEN nach Sektoren, einschließlich einer Präsentation von Evangelos Mytilineos, Geschäftsführer von METLEN, über den Übergang des Unternehmens in einen neuen strategischen Zyklus, in dem es neben Energie, Metallen und Infrastruktur & Konzessionen auch kritische Metalle (Gallium), zirkuläre Metalle und Verteidigung in sein Portfolio aufnimmt.

Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehören:

Dank der starken finanziellen Leistung verdreifachte sich das EBITDA des Unternehmens seit 2020 bis heute.

Die starke finanzielle Leistung von METLEN wird durch ein signifikantes Wachstum in allen Bereichen untermauert, was dazu führte, dass das Unternehmen sein EBITDA verdreifachte, seinen Umsatz mehr als verdoppelte und seine geografische Präsenz seit 2020 ausbaute.

Mit dem Ziel, das EBITDA mittelfristig zu verdoppeln, treibt METLEN ein nachhaltiges Wachstum durch ein qualitativ hochwertiges, integriertes Geschäftsmodell voran, das darauf ausgelegt ist, im Zeitalter der Energiewende führend zu sein.

Robuste Liquidität hat es dem Unternehmen ermöglicht, das Wachstum zu finanzieren

Der disziplinierte Finanzansatz von METLEN hat es ermöglicht, den Verschuldungsgrad auch während bedeutender Investitionszyklen konstant unter dem 2-fachen zu halten.

Das Unternehmen hat seinen Zugang zu internationalen Finanzmitteln erfolgreich erweitert und verfügt nun über eine solide Liquidität von mehr als 3 Milliarden Euro (bis Dezember 2024), die ihm die nötige Flexibilität verleiht, um seinen Geschäftsplan mit Zuversicht umzusetzen.

Parallel dazu ist der Aktienkurs des Unternehmens seit 2020 deutlich gestiegen, was die solide operative Leistung und die wachsende internationale Sichtbarkeit des Unternehmens widerspiegelt.

Die bevorstehende Doppelnotierung an den Börsen von London und Athen durch ein Aktientauschangebot wird das Kapitalmarktprofil von METLEN weiter mit seiner internationalen Geschäftspräsenz in Einklang bringen und den Wert für die Aktionäre und den Zugang zu globalen Investoren erhöhen.

Der Energiesektor von METLEN ist weiterhin ein wichtiger Motor für skalierbares Wachstum

Die Plattform für erneuerbare Energien von METLEN hat nun mehr als 2 GW an ausgereiften Projekten in der Pipeline, die durch einen EPC-Bestand (Planung, Beschaffung und Bau) von über 1,5 Milliarden Euro unterstützt werden, und ermöglicht kontinuierliche Reinvestitionen durch den Asset-Rotationsplan.

Mit dem Ziel, bis 2028 in Griechenland einen Marktanteil von 30 % im Endkundengeschäft zu erreichen, und dem Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Netze, Rechenzentren und digitale Nachfragesteuerung bleibt METLEN auf Kurs und positioniert sich an der Spitze der europäischen Energiewende.

Das Unternehmen hat bereits Energiehandels- und -versorgungszentren in Italien und der Schweiz eingerichtet, um die vernetzten europäischen Energiemärkte weiter zu nutzen und seine Importkapazitäten für Erdgas zu verbessern.

Der Metallsektor von METLEN bleibt ein europäisches Kraftzentrum für Aluminium und strategische Materialien

Das Unternehmen steigert seine Bemühungen im Bereich der Kreislaufmetallurgie, indem es proprietäre, in Pilotanlagen erprobte Technologien zur Gewinnung kritischer Metalle aus industriellen Rückständen einsetzt. Mit Rückgewinnungsraten von bis zu 99 % und Anwendungen für verschiedene Rohstofftypen wird erwartet, dass diese Plattform mittelfristig einen Ausstoß von ~290 ktpa liefern wird, wovon der Großteil hochwertige strategische Materialien sein werden, was sowohl die Rentabilität als auch die Umweltverträglichkeit verbessert.

Der jüngste Einstieg des Unternehmens in den Galliummarkt – ein strategisches Material für Halbleiter und Verteidigung – mit Plänen zur Produktion von 50 Tonnen pro Jahr wird nicht nur Griechenland in der europäischen Gallium-Wertschöpfungskette etablieren, sondern auch einen hochwertigen Hebel zum diversifizierten Portfolio von METLEN hinzufügen.

METLEN stärkt seine strategische Präsenz durch Investitionen in hochmoderne Verteidigungslösungen. Der Ausbau der industriellen Basis in Volos sowie neue Partnerschaften mit führenden Verteidigungsunternehmen (Iveco Defence Vehicles (LINK), KNDS France (Link)) machen METLEN zu einem wichtigen Akteur in der europäischen Verteidigungslandschaft.

Der Sektor Infrastruktur & Konzessionen entwickelt sich zu einem dritten wichtigen Wachstumsmotor für das Unternehmen

METLEN ist durch METKA ATE und M Concessions in einer einzigartigen Position, um von Griechenlands jährlicher Infrastrukturwelle in Höhe von ca. 18 Milliarden Euro zu profitieren. Die duale Struktur der Gruppe – die Kombination aus technischer Umsetzung und langfristiger Konzessionsentwicklung – schafft ein sich selbst tragendes Modell, das den Bau von Projekten mit wiederkehrenden Einnahmen verbindet.

Vorzeigeprojekte wie der Thessaloniki Flyover, die bioklimatischen Schuleinheiten und das Bewässerungsprojekt in Thessalien sind Beispiele für diesen integrierten Ansatz. METLEN hat sich zum Ziel gesetzt, im Infrastruktursektor eine führende Rolle einzunehmen, indem es Projekte sicher, pünktlich, technisch hochwertig und kosteneffizient ausführt.

Der Capital Markets Day stellt einen Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie von METLEN dar und unterstreicht das unerschütterliche Bekenntnis zu operativer Exzellenz, disziplinierten Investitionen und erstklassigen Leistungen – Säulen, die das Unternehmen auch weiterhin als robustes und zukunftsorientiertes Industrieunternehmen auszeichnen.

Hinweise für Redakteure :

METLEN:

METLEN Energy & Metals ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,68 Mrd. EUR bzw. 1,08 Mrd. EUR. METLEN ist ein Bezugspunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Produktionseinheit für Bauxit, Aluminiumoxid und Primäraluminium in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.

www.metlengroup.com | Facebook | Χ | YouTube | LinkedIn | TikTok

Zukunftsorientierte Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die außerhalb der Kontrolle von METLEN liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert werden.

Wenn Sie keine Pressemitteilungen und Updates von METLEN mehr erhalten möchten, klicken Sie hier.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-veranstaltet-capital-markets-day-in-london-und-stellt-strategischen-fahrplan-fur-mittelfristiges-ebitda-ziel-von-2-mrd-euro-und-neue-wachstumssaulen-vor-302442375.html