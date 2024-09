Yutong Bus

Yutong-Bus absolviert extreme Herausforderung bei Hitze in Saudi-Arabien und beweist branchenführende Energieeffizienz und Batteriesicherheit

Der E11 Pro, das batterieelektrische Flaggschiffmodell von Yutong Bus (SHA:600066), hat vor einer Woche in einem Dauertest seine unübertroffene Sicherheit und Leistung bei extremer Hitze und Wind unter Beweis gestellt. Dabei wurde die weltweit führende E-Mobilitätslösung einer maximalen Beanspruchung durch extrem widrige Umgebungsbedingungen ausgesetzt.

Um den Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich der Sicherheit der Batterien von Elektrofahrzeugen bei sengender Hitze und in Bezug auf Reichweite und Energieeffizienz zu begegnen, hat Yutong Bus E11 Pro zwei Hochtemperaturtests durchgeführt. Bei einer anfänglichen Innentemperatur von 53,6 °C kühlte das moderne Klimatisierungssystem des Busses die Kabine in nur 27 Minuten auf angenehme 23,6 °C ab. Während einer 113 Kilometer langen Rundfahrt verbrauchte der Bus nur 0,74 kWh/km und bestätigte die große Reichweite des Fahrzeugs auch bei extremer Hitze.

Spitzentechnologie für extreme Umgebungen

Der E11 PRO verfügt über ein energieeffizientes, vollelektrisches Klimatisierungssystem mit einer Kühlleistung von 38.000 Kcal/h, die sich bei steigenden Außentemperaturen erhöht. Eine speziell entwickelte Luftschleierlösung schafft eine Luftdichtung für die mittlere Tür, wenn diese geöffnet wird, und verhindert so das Eindringen warmer Luft und das Entweichen kühler Luft, was den Energieverbrauch weiter senkt.

Die Karosserie des Fahrzeugs besteht aus dunkelgrauen, vollständig umschlossenen Hohlglaspaneelen, deren Design ein hervorragendes Wärmemanagement und eine effektive Geräuschdämmung gewährleistet. Die Hochsicherheitsbatterie von Yutong ist mit der proprietären YESS-Batterieschutzlösung ausgestattet und verfügt über ein mehrschichtiges feuerfestes und hitzeisolierendes Design, das zwei Stunden lang Temperaturen von bis zu 1300 °C standhält. Mit seinem fortschrittlichen Flüssigkeits-Kühlplattensystem, das die Kühlgeschwindigkeit im Vergleich zur natürlichen Kühlung verdoppelt und über einen Kondensations- und Schlammschutz verfügt, ist der Bus sowohl für hohe Temperaturen als auch für staubige Straßenverhältnisse geeignet.

Wegweisende E-Mobilitätslösung zur Umsetzung von Saudi-Arabiens Umweltzielen

Von den eisigen Temperaturen in Kasachstan und Norwegen zu Beginn dieses Jahres bis hin zur sengenden Hitze in Saudi-Arabien haben die Busse von Yutong ihre Zuverlässigkeit in einem Temperaturbereich von fast 100 °C erfolgreich unter Beweis gestellt. Yutong konzentriert sich auf maßgeschneiderte neue Energielösungen, die den vielfältigen Anforderungen in der Region gerecht werden. Diese Strategie steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Landes, die in der saudi-arabischen „Vision 2030" dargelegt sind. In den letzten Jahren hat Yutong Bus eine Flotte von über 4.000 Bussen in Saudi-Arabien betrieben, ein Erfolg, der vor allem auf die beeindruckende Leistung und Zuverlässigkeit seiner Fahrzeuge aus der gesamten Produktpalette zurückzuführen ist.

