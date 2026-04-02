VELLOWS

VELLOWS baut die Aktivitäten in der Wirtschaftsregion Zentralschweiz weiter aus

Zürich (ots)

VELLOWS baut ihre Aktivitäten in der Wirtschaftsregion Zentralschweiz weiter aus. Christina Annen-Basler verstärkt das Unternehmen seit dem 1. April 2026.

Mit ihrer langjährigen Führungs- und Beratungserfahrung sowie ihrer starken Vernetzung in der Wirtschaftsregion Zentralschweiz bringt Christina Annen-Basler wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von VELLOWS ein.

Als Partnerin wird sie sich insbesondere um die strategische Entwicklung des Standorts in Zug/Rotkreuz kümmern und ihre umfangreichen Kompetenzen in anspruchsvollen Projekten sowie bei der nachhaltigen Weiterentwicklung von Organisationen einbringen.

Christina Annen-Basler verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilien- und Bauwirtschaft, insbesondere in der strategischen Unternehmensführung sowie der Entwicklung und Umsetzung komplexer Projekte. Sie ist Diplom-Bauingenieurin ETH Zürich und hat einen MAS ETH in Management, Technology & Economy.

"Wir freuen uns sehr, Christina Annen-Basler als Partnerin bei VELLOWS willkommen zu heissen. Ihr strategischer Weitblick und ihr unternehmerischer Ansatz sind eine grosse Bereicherung für unser Unternehmen und unsere Kunden", sagt Prof. Jürgen M. Volm, VELLOWS-Gründer.

Christina Annen-Basler ergänzt: "VELLOWS begleitet seine Kunden mit Kompetenz und Erfahrung bei komplexen Aufgabenstellungen in der Projektabwicklung oder der Organisationsentwicklung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team, die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten."

"Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Standorts und der Verstärkung unseres Teams setzen wir den eingeschlagenen Wachstumspfad konsequent fort. Die erfolgreiche Etablierung von VELLOWS in der Zentralschweiz zeigt, dass unser Ansatz echten Mehrwert schafft. Mit Christina Annen-Basler erweitern wir unser Leistungsspektrum und können unsere Kunden künftig noch umfassender begleiten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", ergänzen die Standortleiter Oliver Sippl und Mike Irion, welche den Standort Zug/Rotkreuz im vergangenen Jahr erfolgreich gegründet haben.

Mit dem Ausbau der Partnerschaft und der gezielten Erweiterung der Standortleitung setzt VELLOWS seinen Wachstumskurs konsequent fort und baut die Präsenz in der Zentralschweiz weiter aus.

Über VELLOWS

VELLOWS ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien- und Bauwirtschaft erbringt. Im Fokus liegen die Projektperformance, Organisationsperformance sowie die Gebäudeperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich Bauherrenvertretung, Projektmanagement, Nutzermanagement, Risiko- und Krisenmanagement, integrale und partnerschaftliche Abwicklungsmodelle, Strategie und Organisationsentwicklung, Betriebsoptimierung und Projekt-Coaching an. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist VELLOWS mit weiteren Standorten in Basel, Zug/Rotkreuz, Berlin sowie in Köln vertreten.