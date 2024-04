VELLOWS

VELLOWS eröffnen neue Standorte in Basel und Berlin und bauen Marktpräsenz weiter aus

Berlin/Basel/Zürich (ots)

Die VELLOWS AG freut sich, zum einjährigen Firmenjubiläum, die Eröffnung zweier neuer Standorte bekannt zu geben. Ab dem 1. Mai 2024 werden die VELLOWS mit Standorten in Basel und Berlin ihre Marktpräsenz weiter ausbauen.

Neben dem Hauptsitz in Zürich verstärken die VELLOWS ihre Kundennähe in der Nordwestschweiz. Max Elmenthaler wird den neuen Standort in Basel leiten. "Basel ist für uns ein wichtiger Standort, vor allem in Bezug auf unsere Kunden in der Life Science Branche. Mit unserem Basler Büro können wir nun unsere lokale Präsenz deutlich erhöhen", sagt Max Elmenthaler. Dieser war in den vergangenen Jahren bei mehreren Unternehmen im Bereich Projektmanagement und Bauherrenvertretung in der Region Nordwestschweiz tätig und verfügt über ein grosses Know-How im Bereich Produktions- und Verwaltungsbauten.

Mit Lorenz Walter übernimmt ein erfahrener Branchenkenner für Projektmanagement und Projektentwicklung die Geschäftsführung des neuen Standorts in Berlin. Vor seinem Wechsel zu VELLOWS war Lorenz Walter in diversen Unternehmen in Berlin als Geschäftsführer tätig und kennt daher den Berliner Immobilienmarkt in- und auswendig. "Berlin ist für uns ein spannender Markt mit grossem Potential für die Weiterentwicklung der VELLOWS", führt Lorenz Walter aus. "Der Spirit und die Firmenkultur von VELLOWS haben mich von Anfang an gepackt. Ich freue mich, das Geschäft in Deutschland aufbauen zu dürfen", führt der Immobilienexperte weiter aus. Dieser startet gleich mit einem Team von vier VELLOWS im neuen Büro.

Mit der Eröffnung der beiden Standorte in Basel und Berlin bauen die VELLOWS den Erfolgskurs weiter aus. "Wir sind stolz, mit Lorenz Walter und Max Elmenthaler, zwei erfahrene Kollegen gefunden zu haben, die uns beim weiteren Ausbau unseres VELLOWS-Netzwerks tatkräftig unterstützen. Ich wünsche beiden viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt VELLOWS Gründer Jürgen M. Volm.

Die VELLOWS AG ist ein Schweizer Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien- und Bauwirtschaft erbringt. Die Kernkompetenzen von VELLOWS umfassen die Projektperformance und die Organisationsperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich Projektmanagement, Nutzermanagement, Strategie- und Organisationsentwicklung, Changemanagement sowie Führungskräfte Coaching und Mentoring an. Neben dem Firmensitz in Zürich sind die VELLOWS in Basel und Berlin vertreten.