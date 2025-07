dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Veränderungen im dpa-Aufsichtsrat: Julia Becker, Renate Dempfle und Marco Maier neu im Gremium - Dr. Laurent Fischer ausgeschieden

Hamburg

Die bisher kooptierten Mitglieder Julia Becker (FUNKE Mediengruppe), Renate Dempfle (Main-Post) und Marco Maier (Radio / Tele FFH Mediengruppe) wurden neu in den Aufsichtsrat der Deutschen Presse-Agentur GmbH gewählt. Der langjährige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag) ist auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Das gab Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa heute im Anschluss an ihre 76. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.

"Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Gremium mit Julia Becker, Renate Dempfle und Marco Maier. Gleichzeitig danke ich Dr. Laurent Fischer für seine Verdienste um die dpa und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute", so der Vorsitzende des dpa-Aufsichtsrates Daniel Schöningh. "Dr. Laurent Fischer gehörte dem Aufsichtsrat der dpa mehr als drei Jahrzehnte an, davon viele Jahre als Vorsitzender des Ausschusses für Produkt und Marketing. Wir werden seine Verlagsexpertise und seine tiefe Kenntnis der deutschen Medienbranche in der Gremienarbeit sehr vermissen", so Schöningh weiter.

Zudem wurden der stellvertretende Vorsitzende Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger) sowie Herbert Dachs (Medienholding Süd), Joachim Knuth (NDR), Frank Mahlberg (Axel Springer) und Holger Martens (RHEINPFALZ) nach ihrer turnusgemäß dreijährigen Amtszeit erneut in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Vorstand des Aufsichtsrates setzt sich nach der 76. Gesellschafterversammlung aus Daniel Schöningh (Vorsitzender, Ippen-Mediengruppe), Valdo Lehari jr. (Stellvertretender Vorsitzender, Reutlinger General-Anzeiger) und Dr. Stephan Kolschen (Schriftführer, Ernst Brune) zusammen.

Neu in den Kreis der dpa-Gesellschafter aufgenommen wurde der Berliner Verlag. Das Unternehmen, das unter anderem die Berliner Zeitung herausgibt, übernimmt einen Teil von an die dpa zurückgegebenen Anteilen ausgeschiedener Gesellschafter. Die Deutsche Presse-Agentur GmbH hat rund 170 Gesellschafter. Jeder Anteilseigner kann grundsätzlich bis zu 1,5 % des Stammkapitals erwerben. Die Begrenzung garantiert die Unabhängigkeit der dpa von möglichen Einzelinteressen.

Der Aufsichtsrat der dpa / Stand: Juli 2025

Daniel Schöningh, Vorsitzender

CEO der Ippen-Mediengruppe, München

Valdo Lehari jr., stellv. Vorsitzender

Verleger und Geschäftsführer der Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG, Reutlingen

Dr. Stephan Kolschen, Schriftführer

Geschäftsführender Gesellschafter der Ernst Brune GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Wilhelmshaven

Julia Becker

Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, Essen

Herbert Dachs

Geschäftsführer der Medienholding Süd GmbH, Stuttgart

Renate Dempfle

Geschäftsführerin, Main-Post, Würzburg

Thomas Düffert

Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe, Hannover

Julia Jäkel

Hamburg

Joachim Knuth

Intendant des NDR, Hamburg

Frank Mahlberg

Chief Operating Officer BILD-Gruppe, Axel Springer Deutschland GmbH, Berlin

Marco Maier

Geschäftsführer, Radio / Tele FFH Mediengruppe, Bad Vilbel

Holger Martens

Geschäftsführer der RHEINPFALZ Verlag und Druckerei GmbH & Co. KG, Ludwigshafen

Bettina Schausten

Chefredakteurin ZDF, Mainz

Dr. Nadja Scholz

Programmdirektorin Deutsche Welle, Berlin

Achim Twardy

Hamburg

Birgit Wentzien

Chefredakteurin Deutschlandfunk, Köln

Johannes Werle

Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe GmbH, Düsseldorf

Ehrenvorsitzende: Karlheinz Röthemeier, David Brandstätter

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).

Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.