Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz erwirbt CDP Swiss

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire)

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der CDP Swiss AG und der CDP Austria GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der CDP Swiss AG in Affoltern sowie der CDP Austria GmbH in Lustenau abgeschlossen. Die CDP Swiss AG ist ein ISO zertifiziertes Multibrand Unternehmen und führt schweizweit das grösste und innovativste Markensortiment im Bereich der medizinischen Aesthetik – hierzu gehören eine Vielzahl von medizinischen Lasersystemen, Microneedling, Kryolipolyse, Lichttherapie, Ultraschall Stosswelle,, sowie exklusive dermazeutische Produktlinien. Zusätzlich sichern die Unternehmen ihre Kunden mit einer eigenen Serviceabteilung ab. Anwenderinnen und Anwender werden in regelmässigen Schulungen fachkundig geschult und darüber hinaus in allen Bereichen ihres Geschäfts beraten.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz ist begeistert von dieser neuen Akquisition: „Mit der CDP Swiss AG erwerben wir den unbestrittenen Schweizer Marktführer im Bereich Medical Beauty. Damit etablieren wir eine neue, stark wachsende Plattform in unserer Gruppe, die sowohl medizinische als auch kosmetische Anwender optimal betreuen wird."

Falk Dörstling, Gründer und Verwaltungsratspräsident der CDP Swiss AG fügt hinzu: „Wir haben uns mit unserem umfassenden Produktsortiment und exzellentem Service die Marktführerschaft in der Schweiz erarbeitet. Für den nächsten Wachstumsschritt haben wir uns einer starken Gruppe angeschlossen, die uns durch Synergien und Investitionen ermöglichen wird, noch besser zu werden."

Burim Hasani, Co-Gründer und Geschäftsführer der CDP Swiss AG fügt hinzu:" Besonders gut gefallen haben uns an der Healthcare Holding Schweiz der Anspruch an höchste Qualität und Professionalität – genau die Werte, für die auch unser Unternehmen steht. Gemeinsam werden wir unseren Kunden noch besser versorgen und unsere atemberaubende Wachstumsstory fortschreiben."

Über CDP Swiss AG und CDP Austria GmbH

Die CDP Swiss AG in Affoltern steht für innovativen Fortschritt im Bereich Medical Beauty und vertreibt ausschliesslich geprüfte Qualitäts- und Markenprodukte die den hohen schweizerischen sowie europäischen Normen entsprechen. Sie vertreibt das schweizweit grösste Produktsortiment im Bereich Medizinischer Aesthetik , hierzu gehören eine Vielzahl von medizinsichen Lasersystemen, Microneedling, Kryolipolyse, Lichttherapie, Ultraschall und Stosswellentherapie, sowie exklusive dermazeutische Produktlinien. Regelmässige Schulungen sowie ein bestens ausgebildeter Aussen- und Kundendienst der über die die neusten Innovationen einer sich stetig im Wandel befindlichen Branche bestens informiert ist, machen die CDP Swiss AG zum unbestrittenen Marktführer in der Schweiz. Die neu gegründete CDP Austria GmbH übernimmt zudem die stark zunehmenden Anfragen aus dem EU-Raum mit bewährter und einzigartiger CDP Qualität.

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Partner und Executive Directors Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch.

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über die CDP Swiss AG finden Sie unter www.cdpswiss.com.

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch.

Weitere Informationen über die Portfoliofirmen der Healthcare Holding finden Sie unter www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-medsys.ch, www.naropa-reha.ch, www.mvb-medizintechnik.ch, www.dentalaxess.com, www.effectum-chrep.com, www.schaublin-medica.ch.

Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2676675/Healthcare_Holding_Schweiz_Acquires_CDP_Swiss.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2642028/Healthcare_Holding_Schweiz_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/healthcare-holding-schweiz-erwirbt-cdp-swiss-302442424.html