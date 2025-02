Tumi Inc.

TUMI FEIERT 50-JÄHRIGES JUBILÄUM MIT DER KAMPAGNE „MADE FOR YOU SINCE 1975"

Mit dem Kunden als Muse präsentiert die Marke ihre Ikonen und blickt in die Zukunft

Heute startet die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI zum 50. Geburtstag ihre Jubiläumskampagne „Made for You Since 1975". Seit einem halben Jahrhundert entwirft TUMI durchdachte Produkte, angeregt von den Reisen seiner Kunden.

Die Markenkampagne, die vom renommierten Lifestyle-Fotografen Christopher Anderson aufgenommen wurde und bei der Nim Kyong Ran Regie führte, zeigt die persönliche Beziehung zwischen den beliebtesten Produkten von TUMI und den Menschen, die sie tragen. Die Kampagne funktioniert als Einblick in das Leben unserer Kunden und stellt die vielseitigen Eigenschaften der Gepäckstücke und Rucksäcke von TUMI in den Mittelpunkt, um die herum sich dynamische Szenen entfalten. Der Film wurde im wunderschönen Lissabon in Portugal gedreht und zeigt eine Reihe unterschiedlicher Charaktere mit ebenso unterschiedlichen Lebensstilen, die kultige Kollektionen von TUMI tragen, zu denen Alpha, Voyageur und 19 Degree gehören − zeitlose Produkte, die die Marke seit Jahren definieren.

„Anlässlich unseres goldenen Jubiläums wollten wir die Kernkollektionen würdigen, die den Grundstein der Marke TUMI bilden. Sie alle wurden in der Absicht gefertigt, die Reise unserer Kunden zu perfektionieren", sagte Kreativchef Victor Sanz. „Dieser Meilenstein zelebriert die Zukunft und greift gleichzeitig das auf, was unsere Kunden seit über 50 Jahren am meisten an der Marke schätzen: Langlebigkeit, Leichtigkeit, Funktionalität und zeitlose Schönheit. Im Laufe des Jahres werden wir uns weiterentwickeln und innovativ sein und damit die Zukunft des Reise- und Lifestyle-Designs gestalten."

Der Film zeigt die kultigsten und meistverkauften Produkte von TUMI: Das Alpha International Dual Access Carry-On und der Voyageur Celina Backpack verkörpern die für TUMI typische Mischung aus Funktionalität, Haltbarkeit und anspruchsvollem Design. Das Alpha International Dual Access Carry-On bietet innovative Organisation und leichte Zugänglichkeit und ist damit ideal für Vielreisende, während der Voyageur Celina Backpack gehobene Ästhetik mit Funktionalität verbindet und sich perfekt für den täglichen Gebrauch oder als stilvoller Reisebegleiter eignet.

Seit 50 Jahren stellt TUMI erstklassige Lifestyle- und Reiseprodukte her, die Reisenden auf der ganzen Welt das Reisen erleichtern. Heute verfügt TUMI über mehr als 300 Einzelhandelsgeschäfte in Großstädten und Reisezentren auf der ganzen Welt und baut seine Reichweite weiter aus, indem es einer immer größer werdenden Gemeinschaft von Reisenden und Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, hochwertige Produkte anbietet.

„Seit 50 Jahren konzentriert sich TUMI auf unsere Kunden und liefert Produkte, die einen Unterschied machen und das Reiseerlebnis verbessern", sagte Andrew Dawson, Präsident von TUMI. Ob ein Tagesausflug in die Stadt oder ein Flug um die Welt, wir wollen jede Reise perfekt machen. Unsere Stärke sind unsere Mitarbeiter. Wir sind unternehmerisch und leidenschaftlich bei der Sache. Wir arbeiten ständig an Innovationen − von technischen Materialien bis hin zu funktionalen Details − und haben dabei immer unsere Kunden im Blick. Mit diesem Meilenstein feiern wir unsere Errungenschaften, schaffen aber auch die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der Marke in den nächsten 50 Jahren und darüber hinaus."

TUMI wird sein 50-jähriges Bestehen das ganze Jahr über mit aufregenden neuen Produkten und Kampagnen feiern, die von einer Reihe von Global Ambassadors und Freunden der Marke begleitet werden.

Informationen zu TUMI Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und wollen als lebenslanger Partner Menschen unterstützen, die ihren Leidenschaften nachgehen. Weitere Informationen zu TUMI finden Sie unter TUMI.com.

