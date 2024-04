Hello Think / Led Dream

Eine neue digitale Leinwand für Außenwerbung entsteht im Herzen Barcelonas: Die LED DREAM Group verwandelt das Stage Front Stadion mit modernster LED-Anzeige

Madrid (ots/PRNewswire)

Das Stage Front Stadion in Barcelona wurde dank der Zusammenarbeit zwischen RCD Espanyol, der Investmentgruppe Publimaes und der LED DREAM Group revolutionär umgestaltet. Die Installation eines beeindruckenden, fast 200 Quadratmeter großen LED-Bildschirms an der Südfassade des Stadions verspricht, die Werbelandschaft der Stadt zu verändern.

Dank modernster Technologie und tadelloser Technik ist es der LED DREAM Group gelungen, einen Bildschirm zu entwickeln, der nicht nur ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Die strategisch günstige Lage des Bildschirms an einem der Haupteingänge der Stadt Barcelona macht ihn zu einer äußerst attraktiven Plattform für große Werbetreibende, da täglich Tausende von Impressionen zu verzeichnen sind.

Dieser transparente, über 8 Meter hohe und 22 Meter breite Bildschirm zeichnet sich durch seine 16 mm/32 mm Pixelpitch-Technologie aus, die eine optimale Sichtbarkeit der Inhalte bei Tag und Nacht gewährleistet. Die modulare und leichte Struktur, die von der LED DREAM Group entworfen wurde, fügt sich nahtlos in die Stadionfassade ein und bietet eine einzigartige Möglichkeit für dynamische Werbung im Herzen Barcelonas.

Das Management dieses innovativen LED-Screens wird von der Firma DOOH Enterprise und der Agentur MAIN übernommen. Darüber hinaus war die LED DREAM Group über ihr Unternehmen für kreative Inhalte, Channel4you, für die Anpassung und Verwaltung der Inhalte für diesen LED-Bildschirm verantwortlich, um ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis zu gewährleisten.

Von der Konzeption des Projekts bis zu seiner Umsetzung hat die LED DREAM Group ihr Engagement für Spitzenleistungen und Innovation unter Beweis gestellt. Diese Zusammenarbeit zwischen RCD Espanyol, Publimaes und der LED DREAM Group markiert den Beginn einer neuen Ära der Werbung in der Stadt, in der Technologie und Kreativität zusammenkommen, um sowohl den Fans als auch den Werbetreibenden einzigartige Erlebnisse zu bieten.

Informationen zur LEDDREAM Group: Wir sind ein Unternehmen für audiovisuelle Technik, das sich auf die Bereitstellung technologischer Lösungen auf der Grundlage von LED-Bildschirmen, die Erstellung digitaler Inhalte und dynamische digitale Beleuchtung spezialisiert hat. Wir entwerfen, inspirieren und arbeiten zusammen, um neue digitale und funktionale Räume zu schaffen, die für jede Art von Architektur oder genutztem Raum geeignet sind. Als technologischer Partner bieten wir die innovativsten Lösungen auf dem Markt an, um Räume zum Leben zu erwecken, indem wir einprägsame interaktive und digitale Erlebnisse schaffen, die Besucher in das Einkaufszentrum locken. Wir haben einen virtuellen Ausstellungsraum, in dem Sie alle unsere technischen Lösungen erkunden können. Reservieren Sie Ihren Platz per E-Mail an: mkt@leddream.es.

