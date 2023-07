Digital Spine GmbH / Aufzughelden

Digital Spine gewinnt Futury Capital als Investor

Berlin (ots)

Die Digital Spine GmbH, ein Berliner Proptech-Unternehmen im Bereich des digitalen Aufzug- und Gebäudemanagements, hat sich eine Finanzierung durch Futury Capital gesichert. Damit reiht sich der Frankfurter Venture Capital Investor in die Riege namhafter Investoren von Digital Spine ein, zu denen Join Capital, Phoenix Contact Innovation Ventures und Aurum Private Equity gehören.

Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen die digitale Transformation und Automatisierung in der Aufzugsindustrie und im Bereich Smart Building beschleunigen. Ziel ist es, die Marktposition des Unternehmens in der DACH-Region weiter auszubauen. Die Digitalisierung von Aufzügen spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung weiterer Gebäudekomponenten, dabei schafft die innovative Technologie von Digital Spine ein "digitales Rückgrat" für intelligente Gebäude.

Die innovative Technologie des Berliner Proptechs ist die Aufzughelden-Box, die zur Vorhersage von Aufzugsstörungen dient. Dies führt zu geringeren Wartungskosten und einer verbesserten Zugänglichkeit der Aufzüge für ihre Nutzerinnen und Nutzer. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann das Unternehmen große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten, um aussagekräftige Erkenntnisse über den Ist-Zustand des Aufzugs zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Proptech bietet Unternehmen die Möglichkeit, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Ressourcen effektiver einzusetzen. Darüber hinaus trägt die Lösung von Digital Spine zusätzlich zur Dekarbonisierung von Gebäuden bei.

"Ich freue mich sehr, Futury Capital als weiteren Investor begrüßen zu dürfen und bin fest davon überzeugt, dass sie in Zusammenarbeit mit den bestehenden Investoren, unser Unternehmen dabei unterstützen können, wichtige Geschäftsbeziehungen zu großen Industrie- und Immobilienunternehmen zu knüpfen. So können wir ein schnelles und ambitioniertes Wachstum erzielen", sagt Simon Vestner, Gründer und CEO von Digital Spine.

Jochen Herdrich, Managing Director bei Futury Capital, fügt hinzu: "Wir freuen uns über die Chance, Digital Spine dabei zu unterstützen, den großen und profitablen Markt für das digitale Aufzug- und Gebäudemanagement weiterzuentwickeln. Digital Spine konnte bereits mehrere Branchenführer als Kunden gewinnen, um ihre Aufzugssysteme vollständig zu digitalisieren."

Über Digital Spine GmbH

Das im Jahr 2020 von Simon Vestner in Berlin gegründete Proptech-Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 40 Mitarbeitende und ist bekannt für seine Marke Aufzughelden. Aufzughelden ist der Innovationstreiber im Bereich des digitalen Aufzug- und Gebäudemanagements. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung innovativer IoT-Lösungen im Gebäudemanagement zur Steigerung der Effizienz basierend auf langjährigem Expertenwissen und modernster Technologie. Aufzughelden dockt direkt an der Steuerungseinheit eines jeden Aufzugs an und erfasst alle wichtigen Aufzugsdaten. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wertet die Technologie des Unternehmens die gewonnenen Informationen so aus, dass Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Aufzugs und die aktuell sowie zukünftig notwendigen Maßnahmen gezogen werden können. Insbesondere durch diese Predictive Maintenance wird das Aufzugsmanagement deutlich effizienter: Ressourceneinsatz und Aufwand werden entscheidend gesenkt, die Lebensdauer des Aufzugs gesteigert. Mittlerweile betreut Digital Spine mehr als 100 Kunden, darunter führende Bau- und Wohnungsunternehmen in der DACH-Region.

Mehr zu Digital Spine: www.digitalspine.io

Über Futury Capital

Die in Deutschland ansässige Venture Capital Firma Futury Capital konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsstarke Technologieunternehmen in allen Entwicklungsstadien. Mit der Unterstützung verschiedener LPs, darunter das Land Hessen und große internationale Unternehmen, bietet Futury Capital strategische und operative Unterstützung für sein Portfolio. Die zwei unterschiedlichen Fonds sind dabei auf unterschiedliche Wachstumsphasen ausgerichtet, wobei der Early-Stage-Fonds auf Seed-Tech-Startups abzielt, während der Growth-Stage-Fonds sich auf Unternehmen der Series A bis C konzentriert. Das Beteiligungsportfolio von Futury Capital bevorzugt global skalierbare Geschäftsmodelle in verschiedenen Technologiesektoren.

Webseite: https://www.futurycapital.vc/