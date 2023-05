Ferris Bühler Communications

Discover Nature Tour 2023: Birdwatching in Schweizer Städten

Das Birdwatching liegt auch 2023 im Trend. So kehrt auch die Discover Nature Tour von SWAROVSKI OPTIK zurück – und hält dieses Mal sogar in urbanen Regionen wie der Bundesstadt Bern. Die einzigartige Birding-Tour möchte die Schweizer Bevölkerung im Umgang mit der Natur sensibilisieren und aufzeigen, dass auch die Städte eine grosse Artenvielfalt bieten. Weitere Vögel können während der Tour auch in Burgdorf und am Katzensee beobachtet werden.

Übrigens interessiert sich SWAROVSKI OPTIK nicht nur in der Schweiz für die Natur. Seit kurzem schützt das Unternehmen 115 Hektar tropischen Regenwald auf der Halbinsel Osa in Costa Rica. Mit dem ambitionierten Projekt SWAROVSKI OPTIK RAINFOREST möchte das Tiroler Familienunternehmen einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt auf der Welt leisten. Mehr Informationen hierzu finden Sie hier.

