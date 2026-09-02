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Cinque anni di Tryg Trade Svizzera: lo specialista delle garanzie festeggia l'anniversario

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Zurigo (ots)

Tryg Trade Svizzera festeggia cinque anni di attività. Dall'estate 2021 lo specialista in garanzie e fideiussioni è presente sul mercato svizzero e supporta le imprese dei settori edile, commerciale e industriale nella protezione e nel finanziamento dei loro progetti.

Titolare di una licenza FINMA per i rami credito e cauzione, Tryg Trade Svizzera si è affermata sin dal suo ingresso sul mercato come partner affidabile in materia di garanzie. Grazie a un'organizzazione snella e alla specializzazione in garanzie e cauzioni, l'azienda coniuga condizioni interessanti con un elevato standard di servizio: le richieste vengono evase in giornata, il team locale decide le condizioni sul posto e l'intera gestione delle garanzie - dalla richiesta al reporting - avviene in forma digitale tramite il portale online POMnet.

"Negli ultimi cinque anni ci siamo affermati con successo sul mercato svizzero grazie a un'offerta altamente specializzata. Che ciò sia stato possibile lo dobbiamo alla fiducia delle nostre clienti e dei nostri clienti, alla collaborazione con i nostri partner e all'impegno delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Le prospettive per i prossimi anni sono promettenti: vogliamo continuare a crescere, rafforzare la nostra presenza locale e offrire anche in futuro alle nostre clienti e ai nostri clienti un servizio di prim'ordine, grazie a processi decisionali rapidi e a soluzioni digitali", afferma Martin Menzi, Country Manager di Tryg Trade Svizzera.

Tryg Trade opera nel settore delle garanzie da oltre 120 anni e figura tra i principali fornitori di garanzie in Europa, con filiali in dieci Paesi. L'azienda fa parte della famiglia Tryg: Tryg è il maggiore assicuratore non vita in Scandinavia, con una posizione tra i primi tre operatori del mercato in Danimarca, Norvegia e Svezia, quotato al Nasdaq OMX di Copenaghen e membro dell'indice danese C25.

Informazioni su Tryg Trade Svizzera

Tryg Trade Svizzera offre garanzie e fideiussioni alle imprese dei settori edile, commerciale e industriale in tutta la Svizzera. In qualità di parte del gruppo Tryg, l'azienda unisce l'esperienza internazionale nel settore delle garanzie a una competenza decisionale locale e a un servizio digitale.