Gstaad Saanenland Tourismus

Ferienregion Gstaad startet mit bunter Event-Palette in den Herbst

Farbenfroher Veranstaltungskalender sorgt für Abwechslung

Gstaad, 26. August 2025 * * * Wenn die goldenen Wälder im warmen Licht schimmern und die klare Bergluft frischer wird, entfaltet sich der Herbst in der Ferienregion Gstaad. Kenner:innen mögen die mystisch-ruhige Atmosphäre ganz besonders, um mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Die Bedingungen zum Wandern, Biken und Geniessen sind äusserst angenehm. Das abwechslungsreiche Programm an Veranstaltungen fasziniert mit hochkarätigen Höhepunkten aus der traditionellen Alpkultur, Musik für jeden Geschmack und sportlichen Herausforderungen in der einzigartigen Bergkulisse im Berner Oberland.

Die Ferienregion Gstaad ist ein Paradies für alle, die Bewegung und Genuss verbinden möchten. Auf sonnigen Höhenwegen, flowigen Bike-Trails oder in heimeligen Berghütten lässt sich der Herbst mit all seinen Facetten erleben. Während draussen die Natur in warmen Farben leuchtet, warten in den malerischen Chaletdörfern echte Begegnungen mit verwurzelten Traditionen und klangreichen Konzerten. Wer im Sommer seine Trainingsroutine verfolgte, misst sich nun an sportlichen Wettkämpfen, welche Höchstleistungen abverlangen.

Kultur und gelebte Tradition ganz nah

Wenn festlich geschmückte Kühe bei der Gstaad Züglete am 6. September durch die Promenade ziehen und Alphornklänge die Bergromantik von der Alp in die Dörfer trägt, zeigt sich das Saanenland von seiner authentischen Seite. So steht der September auch ganz im Zeichen des Brauchtums: An der Hornberg Schwinget am 20. September bringt der Schwingklub Saanenland ob Saanenmöser die besten Schwinger der Region ins Sägemehl. Am selben Wochenende lädt Saanen zur Berner Alpkäsemeisterschaft am Alpkäse- und Glockenmarkt. Ein lebendiges Stück regionale Kultur mit Degustationen, Glockenspiel und Treichelklängen, inklusive Steichelzoo und volkstümlicher Musikunterhaltung.

Farbenfrohe Festivals für musikalische Abwechslung

Für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber hält der Herbst in Gstaad gleich mehrere Leckerbissen bereit. Das renommierte Gstaad Menuhin Festival & Academy bringt noch bis zum 6. September internationale Stars wie Cecilia Bartoli, Elīna Garanča und Sol Gabetta in die Region. In der Kirche Saanen verabschiedet sich das musikalische Jahreshighlight mit der 24. und letzten Ausgabe unter der Leitung von Christoph Müller. Christoph Müller übergibt das finale Konzert als Artistic Director an seinen Nachfolger, den Stargeiger Daniel Hope – eine Geste, die nicht schöner sein könnte. Als ein bereits eng mit dem Festival verbundener Künstler kehrt Daniel Hope gemeinsam mit Freunden für diesen Abend in die Kirche Saanen zurück, an jenen Ort, an dem er unter dem Einfluss von Yehudi Menuhin den Grundstein für seine Weltkarriere legte.

Nur wenige Tage später folgt die Country Night Gstaad am 12. und 13. September, die mit Scotty McCreery, Old Crow Medicine Show und weiteren Künstlern Country- und Western-Vibes in die Region bringt. Vielfältige Klänge prägen die Fête de la Musique am 20. September, wenn entlang der Promenade lokale und internationale Künstler mitten in Gstaad für Farbtupfer sorgen. Ganz im Zeichen elektronischer Musik steht das Caprices Festival Gstaad vom 19. bis 21. September. Das bekannte Festival bringt renommierte Acts wie Benja, Cassy, Chloé Caillet, DJ Tennis, um nur einige zu nennen, auf die Eggli-Terasse. Eine unvergessliche Atmosphäre mit tanzbaren Beats unter dem glitzernden Sternenhimmel verströmt Feierlaune auf besondere Weise.

Sportliche Höhepunkte zwischen Gipfeln und Tälern

Der sportliche Herbst in Gstaad nimmt mit der Gstaad Velo Classic am 14. September Fahrt auf: Liebhaber:innen von klassischen Rennrädern, d.h. mit Stahlrahmen statt Karbon und Felgenbremsen anstatt Scheibenbremsen, gehen gemeinsam auf eine stilvolle Ausfahrt durch die Bergwelt. Die schönsten Vintage-Räder und das authentischste Outfit wird prämiert. Der Trailrunning-Event Humani’Trail in Les Diablerets (26. bis 28. September), findet erstmalig mit drei Laufstrecken auch in Gstaad statt. Als Highlight und alpine Herausforderung gilt der Grand Raid Sherpa mit 100 Kilometern und 6’200 Höhenmetern. Die Strecke kann solo oder als Staffellauf absolviert werden. Auf der Strecke von Gstaad Richtung Arnensee, Lac Retaud, Diablerets über den Tsanfleurongletscher und schliesslich auf den Sanetschpass kommen etliche Höhenmeter zusammen. Am Lauenensee auf dem Weg zurück nach Gstaad ist das Gröbste bereits geschafft. Der Oktober bringt schliesslich zwei Bergläufe, die Bewegung und Naturgenuss vereinen: der Berglauf Rinderberg-Zweisimmen am 12. Oktober sowie der Berglauf Feutersoey–Arnensee am 19. Oktober – viel Kondition und noch mehr Durchhaltewillen sind auch hier die Voraussetzung.

Ein bunter Fächer für Gäste und Einheimische

«Unser bunter Fächer an Events im Herbst ist einzigartig», sagt Katrin Haldi, Projektleiterin Events bei Gstaad Saanenland Tourismus. «Alpiner Brauchtum, klassische Kirchenkonzerte und elektronische Tanzmusik bringen alle Generationen nach Gstaad. Und für unsere sportlichen Gäste ist es die Gelegenheit, die Ferienregion in all ihren bezaubernden Herbsttönen zu erleben. Unterdessen ist es kein Geheimnis mehr, dass Einheimische oft den Herbst als ihre Lieblingssaison nennen.»

Zum Veranstaltungskalender

Fünf farbenfrohe Aktivitäten im Herbst

Spass mit Saani für die ganze Familie

Von der Wispile mit Streichelzoo und Trottinetts bis zum Alpenzauberweg oder Olgas Kuhstall: Das Saaniland bietet Abenteuer und Spielwelten für Klein und Gross. Wer noch mehr Action sucht, findet im Sportzentrum Gstaad ein Hallenbad, Aussenbecken und Minigolf für einen kurzweiligen Nachmittag. Saanis Familienprogramm für Gross und Klein vom 29. September bis 24. Oktober wartet mit spannenden und naturnahen Erlebnissen auf.

Geheimtipps von Saani für die ganze Familie

Ruhe finden im Digital Detox Valley

Abländschen ist ein Ort zum Abschalten: bequem erreichbar mit dem Elektrobus ab Saanen. Wanderungen, regionale Spezialitäten und das XXL-Fondue-Caquelon im Dorf machen den Aufenthalt unvergesslich – ganz ohne scrollen und surfen.

Ab ins Detox Valley

Fondue mit Aussicht geniessen

Im Fondueland Gstaad stehen an den schönsten Panoramaplätzen acht XXL-Caquelons und 2 wetterfeste Fondue-Hüttlis – neu auch im idyllischen Bergdorf Gsteig. Auch wenn's bisschen stinken würde: Käsegenuss unter freiem Himmel lüftet nicht nur den Kopf.

Hotspots für authentischen Käsegenuss – garantiert instagramable

Mit dem Ranger unterwegs am Lauenensee

Die Postautolinie bringt Naturliebhaber:innen noch bis Ende Oktober zum Lauenensee, ein geschütztes Ökosystem mit farbenfroher Flora und artenreicher Fauna. Wer mehr darüber wissen will, geht mit dem Ranger auf die lehrreiche Entdeckungstour am stillen Ufer entlang durchs Moor.

Termin mit Ranger vereinbaren

Magie im Wald mit Pilzexperte Bert

Bert Inäbnit nimmt Interessierte mit auf Pilzexkursionen im Saanenland. Sein Wissen über die Welt der Pilze und seine herzliche Art machen den Ausflug in den Wald zu etwas Besonderem. Seine Sammelleidenschaft zeigt er Interessierten im kleinsten Naturmuseum der Schweiz exklusiv nach Vereinbarung.

Bert Inäbnit kennenlernen

Mit der Gstaad Card, Gästekarte für Übernachtungsgäste, ist der öffentliche Verkehr mit Zug und Bus in der Region inkludiert. Ein grosses Plus für ein nachhaltiges Erlebnis!

Der Magic Pass ist erstmals ab diesem Sommer auch in der Ferienregion Gstaad gültig.

Kontakt für weitere Fragen:

Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & PR, Mediensprecherin Tel. +41 33 748 81 81 ariane.ludwig@gstaad.ch

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.