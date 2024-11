RTLZWEI

Heute bei "Love Island VIP": Alicias Einzug verwirrt Yasin, Sophie möchte nicht die zweite Wahl sein und Gigi ist wieder in love

Yasin zwischen zwei Frauen: Der Einzug von Ex-Freundin Alicia lässt ihn verwirrt zurück

Gigi hat eine neue Liebe gefunden - doch was sagt Melissa dazu?

Fünfte Episode von "Love Island VIP" am 21. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Mit dieser Granate hat vor allem einer nicht gerechnet: Alicia, Yasins Ex-Freundin, zieht auf die Liebesinsel und lässt alle Männer sprachlos zurück. Und Yasin zieht's die Beine weg. Gigi hingegen hat schon eine neue Frau im Auge, die für ihn "immer die Richtige" war. Bei Patrick und Chiara kommt es zur Annäherung, doch dann kommt der Dämpfer für die Islanderin ... Die fünfte Episode von "Love Island VIP" ist am 21. November 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Dieser granatenstarke Einzug lässt alle Münder offenstehen: Alicia, Yasins Ex-Freundin, zieht auf die Insel - mit einer Performance, die alle sprachlos zurücklässt. Die attraktive Tänzerin bringt vor allem ihren Ex gehörig zum Schwitzen, denn er kann es gar nicht mit ansehen, wie sie vor seinen Augen andere Männer kennenlernen möchte. Elf Jahre lang waren die beiden ein Paar, kennen sich in- und auswendig. Vor allem Sophie ist der Neueinzug ein Dorn im Auge. Wenige Stunden vorher wählte sie Yasin als ihr Date aus und schon ist das Neu-Liebesglück getrübt. Wird sich der blonde Engel gegen die heiße Tänzerin durchsetzen können?

Gigi hat ebenfalls sein Herz neu vergeben. "Bei mir macht jetzt alles einen Sinn. Die Frau, die ich brauche, war die ganze Zeit hier!", so der TV-Gigolo. Melissa ist die neue Frau seiner Begierde. Warum? "Sie ist süß, sie ist klein, sie ist schwer zu haben!". Yasin hört sich die Schwärmerei seines Kumpels zwar an, macht sich aber im gleichen Atemzug lustig über ihn. Wie lange wird Gigis große Liebe für Melissa wirklich halten? Und was sagt Melissa zu ihrem neuen Verehrer?

Neu-Couple Patrick und Chiara öffnen sich einander und führen immer bessere Gespräche. Doch dann eröffnet Patrick seiner Auserwählten, dass er gerne auch andere Frauen kennenlernen möchte. Wie reagiert Chiara auf diesen Wunsch?

In der Paarungszeremonie muss aufgrund von Frauenüberschuss eine Lady ihre Koffer packen: Viktoria. Sehr zum Leid von Danilo, der sich gerade gefreut hatte, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Doch Viktorias Abschied bedeutet auch den Neueinzug einer männlichen Granate - und das wiederum ist Gigi ein Dorn im Auge. Was will Wilson, ein Ex-Flirt von Gigis Ex-Freundin Dana, denn hier?

"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der fünften Episode am 21. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.