IDB Invest startet bahnbrechende Verbriefung von 1 Mrd. USD in Lateinamerika und der Karibik

Washington (ots/PRNewswire)

IDB Invest kündigte eine Verbriefungstransaktion im Wert von 1 Mrd. USD an, die erste ihrer Art für private Investoren, die Vermögenswerte multilateraler Entwicklungsbanken (MDB) aus Lateinamerika und der Karibik kaufen. Mit dieser innovativen Finanzstruktur soll eine neue MDB-Anlageklasse für internationale Investoren geschaffen werden. IDB Invest arbeitet mit Santander und Clifford Chance als wichtigen Beratern zusammen.

Die Verbriefung wird heute im Rahmen der Auftaktveranstaltung On the Road to Originate to Share in Washington, D.C., vorgestellt, an der Ilan Goldfajn, Präsident von IDB, James Scriven, Geschäftsführer von IDB Invest, Ana Botín, Geschäftsführerin von Santander, und Alexia Latortue, Staatssekretär für internationalen Handel und Entwicklung des US-Finanzministeriums, teilnehmen.

Die Transaktion – Scaling4Impact – umfasst die Verbriefung von 1 Mrd. USD des Portfolios von IDB Invest, wobei eine tranchierte Struktur mit einer vorrangigen Tranche in Höhe von 870 Mio. USD, einer Mezzanine-Tranche in Höhe von 100 Mio. USD, von der ein Teil an den internationalen Investor Newmarket Capital verkauft und der Rest von AXIS und AXA versichert wird, und einer nachrangigen Tranche in Höhe von 30 Mio. USD, die bei IDB Invest verbleibt, geschaffen wird.

Das verbriefte Portfolio umfasst Vermögenswerte aus 20 Ländern und 10 Sektoren, wie Unternehmen, Infrastruktur, Energie und Finanzinstitute. Die Transaktion wird Kapital freisetzen und bis zu einer halben Mrd. zusätzlicher Darlehenskapazität für neue Projekte schaffen.

„Mit unserem neuen Geschäftsmodell ,Originate to Share', unseren engen Beziehungen zu Regierungen und den starken Synergien zwischen unserer Arbeit im privaten und im öffentlichen Sektor sind wir einzigartig positioniert, um privates Kapital anzuziehen", sagte IDB-Präsident Ilan Goldfajn. „Durch diese bahnbrechende Transaktion bringen wir Entwicklungsgelder mit globalen Investoren zusammen, um die Wirkung in Lateinamerika und der Karibik zu steigern."

„Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung von IDB Invest auf unser neues Geschäftsmodell ,Originate-to-Share', das darauf abzielt, Kapital zu mobilisieren und die Wirkung durch den privaten Sektor zu steigern", sagte James Scriven, Geschäftsführer von IDB Invest. „Wir bauen eine neue MDB-Anlageklasse auf, um Investoren zu gewinnen, die nach einzigartigen, wirkungsvollen Investitionsmöglichkeiten in Schwellenländern suchen."

