Gstaad Saanenland Tourismus

Ferienregion Gstaad lanciert neue Podcast-Serien «Gstaader Geschichten» und «Sounds of Gstaad»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Persönliche Geschichten und authentische Klänge als weltweites Hörerlebnis

Ferienregion Gstaad lanciert neue Podcast-Serien

«Gstaader Geschichten» und «Sounds of Gstaad»

Gstaad, 3. Februar 2025 * * * Die Ferienregion Gstaad setzt neue Akzente im Storytelling und präsentiert mit der Podcast-Serie «Gstaader Geschichten» ein mitreissendes Hörerlebnis mit Persönlichkeiten, welche in der Region leben und arbeiten. Moderatorin Selina führt die Zuhörer:innen auf eine Reise in die Welt der Menschen, die Gstaad zu dem machen, was es ist – eine Region voller Charakter, Traditionen und Geschichten. Hier nehmen sich die Leute mehr Zeit, um hinzuhören und aus dem Leben zu erzählen.

Geschichten sind ein kraftvolles Mittel, um Menschen einander näherzubringen. Sie schaffen Nähe, wecken Emotionen und vermitteln Authentizität. Mit der neuen Podcast-Serie bringt die Ferienregion Gstaad ihre Einzigartigkeit direkt zu den Zuhörer:innen – und zwar in Form von persönlichen Erzählungen, die die Region und ihre Bewohner:innen aus erster Hand erlebbar machen. Durch die Stimmen echter Persönlichkeiten entsteht eine Verbindung, die über Bilder und Texte hinausgeht: Zuhörer:innen lernen die Region auf einer emotionalen Ebene kennen und entdecken die Menschen, deren Leben und Geschichten, die hinter den malerischen Landschaften stehen.

Geschichten, die berühren und verbinden

Die erste Staffel beinhaltet drei Episoden volle Frauenpower: eine Hoteldirektorin, eine Bäuerin und die Eventmanagerin vom weltweit bekannten Country Music Festival empfangen die Moderatorin zum Gespräch und erzählen von den Herausforderungen und Freuden ihres Lebens in den Bergen – ein tiefer Einblick in die Seele der Ferienregion Gstaad ist garantiert. Selina Riegert, Content & Media Managerin bei Gstaad Saanenland Tourismus, ist in der ersten Folge bei Nadja, einer dreifachen Mutter, Bäuerin und Betreiberin einer Alphütte auf der Hochebene Sparenmoos oberhalb von Zweisimmen zu Gast. «Die Geschichten, die wir im neuen Podcast teilen, machen die Ferienregion Gstaad greifbar und lebendig», betont Ariane Ludwig, Leiterin Marketing, Kommunikation & Verkauf. «Wir lassen unsere lokalen Helden Geschichten über Gstaad erzählen. Dies macht die Destination nahbarer als eine Werbekampagne. Die Zuhörer:innen können sich mit Gstaad noch besser identifizieren und erleben die Geschichten hautnah. Es sind neben der Landschaft und dem vielfältigen Angebot, die Menschen, die unsere Ferienregion Gstaad ausmachen.»

Ein Fest für die Sinne: Klänge aus der Region

Zusätzlich zur Podcast-Serie lanciert Gstaad Saanenland Tourismus ein weiteres Audioformat «Sounds of Gstaad» um die Ferienregion Gstaad mit geschlossenen Augen zu erleben. Echte Naturgeräusche – das beruhigende Rauschen von Bächen, das melodische Läuten der Kuhglocken oder das Zirpen von Heuschrecken in den saftigen Alpwiesen – bringen die Weite und Ruhe der Region direkt ins Wohnzimmer, ins Büro oder in die Hektik der Grossstadt. Ariane Ludwig von Gstaad Saanenland Tourismus erklärt: «Mit diesen Klängen möchten wir eine bewusste Audio-Auszeit schaffen, die den Alltag entschleunigt und Sehnsucht nach den Bergen weckt. Sie sprechen all jene an, die in die Ruhe der Natur eintauchen und sich für einen Moment in die Ferienregion Gstaad träumen möchten.» Die Hörgeräusche sind dank Streaming-Plattformen überall verfügbar – beim Pendeln, während einer Pause im Büro oder zuhause mit Kopfhörern. Die Klänge von «Sounds of Gstaad» lassen die Hörer:innen tief durchatmen und verbinden sie mit der unberührten Natur von Gstaad. Unternehmungslustige finden auch Kutschenfahrten an den Lauenensee oder eine Zugfahrt mit der MOB von Saanenmöser nach Gstaad als entspannte Hörreise fürs Gedankenkino. «Für alle Heimweh-Gstaader eine schöne Art, sich an ihren letzten Aufenthalt und die schönen Momente bei uns zurück zu erinnern», ist Ariane Ludwig überzeugt.

Eine Einladung zum Entdecken

Mit «Gstaader Geschichten»und der ergänzenden Klangreise «Sounds of Gstaad» schafft die Ferienregion Gstaad eine Brücke zwischen Menschen und Natur. Die Podcasts laden dazu ein, die Region aus einer neuen Perspektive zu erleben – persönlich, nah und berührend. Unabhängig von Zeit und Ort lassen sich diese Audio-Formate überall auf der Welt hören. Es braucht dazu lediglich ein Smartphone und Kopfhörer.

Die erste Folge von «Gstaader Geschichten» ist bereits auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Ab sofort erscheint jeweils jeden 1. Donnerstag im Monat eine weitere Episode mit einem spannenden Gast. Nächsten Donnerstag, 6. Februar 2025 geht eine neue Episode von «Gstaader Geschichten» live: Unsere Moderatorin Selina ist zu Gast im Hotel Huus und trifft die Hoteldirektorin Mirka Czybik. Wer keine Episode mehr verpassen möchte, abonniert den Podcast auf der Streamingplattform und wird jeweils direkt über neue Folgen benachrichtigt.

Mehr zu den Gstaader Geschichten:

https://www.gstaad.ch/mehr/geschichten-von-hier/gstaader-geschichten

Mehr zu den Sounds of Gstaad:

https://www.gstaad.ch/mehr/geschichten-von-hier/sounds-of-gstaad

Kontakt für weitere Fragen:

Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & PR, Mediensprecherin Tel. +41 33 748 81 81 ariane.ludwig@gstaad.ch

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.