Gstaader Sommer 2025: Erfrischend vielfältig, magisch und wohltuend entschleunigend

Grosse Schritte Richtung Sommer mit hochkarätigen Events und einer Landschaft, die beeindruckt

Gstaad, 05. Mai 2025 * * * Gstaad startet fulminant in den Bergsommer 2025: Mit dem Eintritt in den Magic Pass wird das Bergerlebnis für Wandernde und Biker noch attraktiver. Auf über 300 Kilometern Panoramarouten, entlang aussichtsreichen Alpenpfade oder genussreichen Bike-Routen lässt sich die Region bewusst entschleunigt entdecken. Gleichzeitig sorgt ein hochkarätiger Event-Sommer mit internationalen Highlights in Sport, Musik und Kultur für Furore. In der Ferienregion Gstaad wartet ein Sommer voller Lieblingsmomente – für Familien, Ruhesuchende, Sportfans und Genussmenschen.

Es wird magisch in diesem Sommer: Die Wander- und Bikeregion Gstaad ist neu Teil des Magic Pass-Verbunds – ab Mai 2025 sind damit alle Bergbahnen der Region inkludiert. Das Bergerlebnis wird nochmals attraktiver und eröffnet Zugang zu über 300 Kilometern Wanderwegen. Ob auf der familienfreundlichen Panoramawanderung entlang des Alpenzauberwegs Rinderberg–Hornberg–Horneggli oder unterwegs auf der Wispile-Lauenensee-Wanderung mit Rückfahrt per PostAuto: Der Sommer in Gstaad ist ein Leckerbissen für alle Outdoorfans und Genussmenschen – bequem erreichbar in nur 90 Minuten ab Bern (ohne Umsteigen).

Der Event-Sommer kann kommen

Den Auftakt macht Migros Hiking Sounds am 7. und 8. Juni mit einer stimmungsvollen Rundwanderung, Schönried–Horneggli–Hornberg. Live-Auftritte von Kunz, Marius Bear, Ilira und Dodo machen den Wander-Event zu einem ersten Saison-Highlight.

Am 12. und 13. Juni 2025 steht die Ferienregion Gstaad im internationalen Rampenlicht des Radsports. Erstmals ist Gstaad Start- und Zielort einer Etappe der Tour de Suisse Women. Dieser besondere Moment für die Region ist ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung des Frauenradsports. Bereits eine Woche später findet das weltweit grösste Rennradevent für Frauen statt: «La Reine – Strictly Female Gran Fondo» bringt über 500 internationale Radsportlerinnen in die Region. Am Vortag bietet La Reine verschiedene Workshops an, bevor die Fahrerinnen am Samstag, 21. Juni über zwei Distanzen aufbrechen. Die ambitionierten Fahrerinnen haben verschiedene Zeitmessungsabschnitte, wo ihre Fahrten gemessen werden.

Weltbekannte Top Events ab Juli

Swatch Beach Pro Gstaad bringt vom 2. bis 6. Juli die Weltelite des Beachvolleyballs in Gstaad zusammen. Die frenetische Stimmung feuert die Teams zu Höchstleistungen an und hinterlässt sogar Spuren im Sand. Mit dem jährlichen Tennis-Highlight «EFG Swiss Open Gstaad» geht es weiter auf dem Sand. Das Turnier bestätigt hochklassige Top Stars wie Alexander Zverev und Casper Ruud, den aktuellen Nummern 2 und 6 der Welt. Eine Tennis-Show mit spektakulärer Bergkulisse – und mit Schweizer Beteiligung: «Stan the Man» Wawrinka hat seine Teilnahme ebenfalls zugesagt.

Mit dem internationalen «Hublot Polo Gold Cup» wird der sportliche Eventsommer abgeschlossen. Vom 21. bis 24. August zieht das etablierte Polo-Turnier Zuschauer:innen aus der ganzen Welt an. Das «königliche» Spiel besticht jährlich mit topgesetzten Spielern und knallharten Kämpfen um die begehrten Weltranglistepunkte.

Weltstars auf der grossen Musik-Bühne

Von Mitte Juli bis Anfang September schliesst das Klassik-Festival «Gstaad Menuhin Festival & Academy» den dreijährigen «Wandel»-Zyklus ab. Dabei sind bekannte Künstler:innen wie Cecilia Bartoli, Khatia Buniatishvili oder der französische Top-Geiger Nemanja Radulović in Kombination mit elektronischer Musik. In diesem Jahr fährt das Festival mit der letzten Durchführung des Intendanten Christoph Müller vor der Stabsübergabe an Daniel Hope nochmals richtig auf. Mehr als zwei Monate verschreibt sich Gstaad ganz der klassischen Musik: Konzerte in romantischen Kirchen, auf dem Hausberg Eggli neben Kuhweiden oder im Festival-Zelt. Ein Spektakel der Superlative!

Musikalisch in eine ganz andere Richtung geht es mit der «Country Night Gstaad» unter dem Motto «Total Country!» spektakulär weiter. Scotty McCreery, Old Crow Medicine Show, Hailey Whitters und Florian Fox versprühen in Gstaad am 12. und 13. September 2025 mit ihrer traditionellen Countrymusik stimmungsvolle Western-Vibes.

Gstaader Bergsommer für jeden Geschmack:

Für Ruhesuchende: Ins Digital Detox-Tal Abländschen geht’s schon mal richtig gemächlich mit dem Elektro-Bus ab Saanen. Ab dem 3. Mai fährt der Elektrobus zu verschiedensten erreichbaren Wander- und Bikeerlebnissen. Beliebte Wanderungen sind die Gastlosen Tour, die Rundtour Hundsrügg oder die Le Savigny Tour. Hotel-Tipp: Grubenberghütte SAC oder Berghotel zur Sau.

Für Käse-Aficionados: Diesen Sommer wird das siebte XXL-Fonduecaquelon in Gsteig eröffnet. Alle überdimensionalen Fonduecaquelons befinden sich an den schönsten Plätzchen in der Ferienregion – mit Blick auf die Chaletdörfer oder mit Aussicht auf den Geltenschuss in Lauenen. Einfach den Fonduerucksack im Vorfeld reservieren, abholen und ein “Outdoor - Käsefondue” geniessen. Alternativ gibt es auch eine Raclette-Option.

Für Entdeckunsfreudige: Neu auf Schweiz Mobil – der Hundsrügg-Panoramaweg: Die Wanderung führt durch die Moorlandschaft hoch oben auf dem Sonnenplateau Sparenmoos über Zweisimmen und weiter auf den Hundsrügg mit einer fantastischen Rundsicht auf 427 Bergspitzen. Gemütlich geht es mit dem Wandertaxi ab Bahnhof Zweisimmen nach Sparenmoos. Eine Anmeldung bis am Vortag um 17:00 Uhr ist zwingend.

Für Velofans: Die abwechslungsreiche Radsportregion Gstaad ist ein Geheim-Tipp für alle Genussbiker, Rennrad-Fans und Singletrail-Biker. Tolle Stunden auf dem Sattel stets mit Rundumblick auf die wunderschöne Landschaft – ein wahrer Bike-Genuss auf über 500 km.

Für erlebnishungrige Familien: Das Saani Familienprogramm hält auch diesen Sommer wieder viele tolle Erlebnisse bereit. Für Übernachtungsgäste mit der Gstaad Card sowie auch neu für Einheimische ist das Programm kostenfrei. Ein Besuch beim Bergbauern, eine Rangertour um den Lauenensee oder Yoga für Kids im berühmten Gstaad Palace – hier finden alle ihre Lieblingsaktivität.

Für Gipfelstürmer: Die Gstaader Bergbeizli-Trophy geht vom 1. Juli bis 19. Oktober in die zweite Runde. Das Bergrestaurant auf dem Wasserngrat, die Alp Parwengen oder die Alp Stierentungel – Bergbeizlis gibt es in der Wanderregion Gstaad ganz viele und diese sollen im Rahmen der Trophy erwandert und entdeckt werden. Wer zehn Beizli besucht, bekommt einen Preis geschenkt.

Für Umweltbewusste: Mit der Gstaad Card geniessen Gäste 365 Tage freie Fahrt mit Zug und Bus in der gesamten Region. Die digitale Gästekarte erhalten alle Übernachtungsgäste und ermöglicht die ideale Anreise zum Wander- oder Bikeausgangspunkt in der gesamten Ferienregion Gstaad.

Für Wasserratten: Baden in einem von vier Open-Air Schwimmbäder erfrischt Wasserratten vom Waldbad in Zweisimmen bis zum St. Tropez-Feeling im Piscine vom Gstaad Palace. Wer’s lieber natürlich hat, sucht sich ganz einfach ein Berggewässer aus: die perfekte Abkühlung ist garantiert!

Für Adrenalin-Junkies: Rodeln auf der höchstgelegenen Bahn der Welt, der « Alpine Coaster» oder über den «Peak Walk by Tissot», der weltweit einzigen Hängebrücke, welche zwei Berggipfel miteinander verbindet. Nervenkitzel auf dem Glacier 3000 ist garantiert.

Gstaad zum Hören: Geschichten aus der Ferienregion Gstaad und Sounds of Gstaad

Für alle Heimweh-Gstaader:innen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen jeden Monat eine neue persönliche Geschichte aus unserer Region – erzählt von Menschen, die in der Ferienregion Gstaad zuhause sind und arbeiten. Eine Audio-Reise nach Gstaad, die von überall ganz einfach möglich ist. Es braucht nur ein Smartphone und Kopfhörer. Gstaader Feeling zum Mitnehmen fürs Grossraumbüro oder einfach zur Entspannung vor dem Einschlafen: Echte Naturgeräusche wie das beruhigende Rauschen von Bächen, das melodische Läuten der Kuhglocken oder das Zirpen von Grashüpfern in den saftigen Alpwiesen bringen die Weite und Ruhe der Region direkt zu allen, die Sehnsucht nach dem Saanenland verspüren.

Gstaader Geschichten auf Spotify | Apple Podcast

Sounds of Gstaad auf Spotify | Apple Podcast

Kontakt für weitere Fragen:

Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & PR, Mediensprecherin Tel. +41 33 748 81 81 ariane.ludwig@gstaad.ch

Gstaad Saanenland Tourismus Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation versteht sich heute als Tourismusentwickler und Lebensraum(mit)gestalter der Region. Sie setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den acht Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.