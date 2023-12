LCM Partners

Julian Schiller zum Leiter des Bereichs Kapitallösungen bei LCM Partners ernannt

London

LCM Partners freut sich sehr, die Ernennung von Julian Schiller zum Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Kapitallösungen bekannt zu geben. Diese strategische Einstellung verdeutlicht das Engagement von LCM, sein Führungsteam um erfahrene Branchenexperten zu erweitern und seinen Kunden somit auch weiterhin einen unvergleichlichen Service bieten zu können.

Julian verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Vermögensverwaltungsbranche und im Bereich der Finanzdienstleistungen. Er war zuvor in leitenden Positionen bei Branchenriesen wie Brookfield und JLL tätig. Während seiner Tätigkeit bei Brookfield war Julian als Vorstandsmitglied eng in das Geschäft von LCM und dessen strategische Ausrichtung eingebunden. Seine Expertise in den Bereichen Kapitalbildung, Produktentwicklung und Kundenservice wird in Zukunft maßgeblich dazu beitragen, sowohl Kapital- als auch Kundeninitiativen für das Unternehmen voranzutreiben. Julian wird im Rahmen seiner Rolle die weltweiten Vertriebsaktivitäten von LCM beaufsichtigen und Mitglied des Produktentwicklungsteams sein. Die Einstellung von jemandem seines Kalibers und mit seiner Erfahrung wird auch die Position von LCM als Innovator und Marktführer weiter festigen.

Paul Burdell, Geschäftsführer von LCM Partners, erklärte: „Nachdem ich Julian bei der Arbeit aus nächster Nähe erlebt habe, weiß ich, dass seine Fähigkeiten und sein Wissen im Bereich Kapital in Verbindung mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Branche eine unschätzbare Bereicherung für unser Team sein werden. Wir sind sehr erfreut, ihn an Bord begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass seine umfassende Erfahrung und sein Verständnis für den Bereich der privaten Kreditvergabe nicht nur zur Beschleunigung unseres Wachstums beitragen, sondern auch die bereits bestehende, erstklassige Gruppe von Investoren erweitern wird."

Julian Schiller bemerkte: „Ich freue mich sehr, das Team von LCM Partners zu verstärken, zumal ich sie und das Unternehmen schon seit einigen Jahren kenne. LCM verzeichnet ein starkes Wachstum, das darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen hohe und beständige Erträge erzielt und enge Kundenbeziehungen pflegt, die das Herzstück eines jeden erfolgreichen Unternehmens sind. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einbringen zu können und eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Werte für das Unternehmen und seine Kunden zu schaffen."

