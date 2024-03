Q-Linked AG

Die Q-Linked AG führt mit Innovation, Expansion und Engagement in eine nachhaltigere Zukunft

Zürich (ots)

In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend nach effizienten und nachhaltigen Lösungen suchen, setzt die Q-Linked AG neue Standards. Durch eine gezielte Teamerweiterung, eine kontinuierliche Modernisierung ihrer Dienstleistungen und mit starkem Engagement für zukunftsorientierte Lösungen, bestätigt die Q-Linked AG ihre Rolle als führende Anbieterin im Bereich Qualitäts- und Umweltmanagement.

Strategische Expansion und Teamverstärkung

Die Q-Linked AG hat seit ihrer Gründung 2016 eine beeindruckende Wachstumskurve hingelegt, angetrieben von der unermüdlichen Suche nach der konsequenten Reduktion der Komplexität und dem Streben, den Bedürfnissen der Kundschaft gerecht zu werden. Dieses Engagement hat 2023 einen neuen Meilenstein mit der Einstellung von drei talentierten Mitarbeitenden erreicht, die das Team der Q-Linked AG bereichern. Der Mehrwert ist auch direkt bei der langjährigen Kundschaft durch einen flexibleren Einsatz und das breitere Erfahrungsspektrum spürbar. Diese strategische Verstärkung ermöglicht es der Q-Linked AG, ihren Wirkungskreis zu erweitern. "Diese Erweiterung unseres Teams ist ein Zeugnis unserer Ambition, die Qualität und Vielfalt unserer Dienstleistungen stetig zu verbessern", kommentiert Inhaber und Geschäftsführer Loïc Mesqui.

Innovative Dienstleistungsmodernisierung

Mit dem Ziel, die Anforderungen der Kundschaft noch besser zu erfüllen, hat die Q-Linked AG ihr Dienstleistungsportfolio neu strukturiert. Die Konzentration auf die Kernbereiche Beratung zur ISO-Zertifizierung und Rent a QM® spiegelt das Bestreben wieder, klare, transparente und effektive Lösungen anzubieten. Das grundlegend neu strukturierte Fixpreis-Modell garantiert der Kundschaft vollständige Preistransparenz, während die Anpassung an moderne Technologien wie Microsoft 365 eine effizientere Zusammenarbeit ermöglicht. Auch wurde die beliebte Dienstleistung Rent a QM® weiterentwickelt. Durch die Definition eines Leistungskataloges sind die Arbeiten verbindlich festgehalten und die Kundschaft kann sich auf die professionelle Unterstützung des Teams mit breiter Expertise verlassen. "Unsere Dienstleistungen zu modernisieren, bedeutet nicht nur sie zu optimieren, sondern auch sie zugänglicher und anpassungsfähiger für die Bedürfnisse unserer Kundschaft zu machen", erläutert Mesqui.

Zukunftsorientierte Pläne und Engagement

Auf die Zukunft blickend, bereitet sich die Q-Linked AG aktiv auf die langerwarteten Normrevisionen der ISO 9001 und ISO 14001 im Jahr 2025 vor. Die Einbindung in das Normenkomitee der ISO 9001 ermöglicht es der Q-Linked AG, ihre Kundschaft proaktiv und umfassend zu informieren und auf die Änderungen vorzubereiten. Darüber hinaus verstärkt die Q-Linked AG ihr Engagement in der Branche und fördert den Wissensaustausch durch aktive Teilnahmen in Fachverbänden und -gremien. Die Erweiterung des Dienstleistungsangebots um den Aspekt der Nachhaltigkeit, insbesondere durch die Aufnahme der ISO 14001, unterstreicht die selbstgewählte Verpflichtung der Q-Linked AG, die ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum ihrer Strategie zu stellen.

Mit diesen ambitionierten Schritten bestätigt die Q-Linked AG ihr Engagement, die Aktivitäten von Unternehmungen rund um Qualitäts- und Umweltmanagement weiter zu modernisieren und damit ihre Wettbewerbschancen auf dem Markt zu steigern. Dabei liegt Fokus der Q-Linked AG ungebrochen auf der Zufriedenheit der Kundschaft und natürlich auf der weiteren Reduktion der Komplexität.

