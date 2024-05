Gstaad Saanenland Tourismus

Die Sommersaison naht mit grossen Schritten – wegweisende Projekte im Kommen

Wanderlust, Ohrenschmaus und das grösste Frauen-Radrennen der Welt

Gstaad, 6. Mai 2024 * * * Die Ferienregion Gstaad gibt den Takt vor, wenn’s ums genussvolle Wandern, Biken und 360-Grad-Erleben geht. Die richtige Mischung macht’s: atemberaubendes Panorama am Tag, ein romantisches Tête-à-Tête beim Dinner und ein unerhört schönes Konzert am Gstaad Menuhin Festival & Academy oder an der Country Night Gstaad zum Dessert. Eine Reihe von Leckerbissen für Gross und Klein – vom bodenständigen Alpenzauberweg bis hin zu luxuriösen Logiermöglichkeiten – eröffnen neue Dimensionen in punkto Erlebnis, Gastfreundschaft und Komfort. Rekordverdächtig sind das weltweit grösste Radrennfestival für Frauen sowie die letzten Tests vor Olympia am Swatch Beach Pro Gstaad und am Tennisspektakel EFG Swiss Open Gstaad. Auch am Polo Gold Cup trifft sich die Weltelite.

«Wanderlust» heisst das Phänomen, das den momentanen Zeitgeist prägt. Was Ende 19. Jahrhundert in London als «Sommerfrische» geboren wurde, erlebt gerade ein Revival. Wanderlust steht für die Lust, auf Reisen authentische Momente mit allen Sinnen zu erleben. Und da kommt die Ferienregion Gstaad genau richtig. Denn «Wanderlust» hat hier viele Seiten: zu Fuss, mit dem E-Bike oder einfach auch nur beim «Höckle»: bei feinem Wein, Hobelchäs und erstklassiger Musik.

Alle Wege führen in die Höh’ oder in die Seitentäler

Für lernfreudige Wandervögel lautet das Motto «Alpenzauber». Der Name ist Programm: Der neue «Alpenzauber»-Erlebnisweg auf dem Rinderberg oberhalb von Zweisimmen lädt zu einer Wanderung für all jene, die mehr über das Thema Alpwirtschaft wissen möchten. Garantiert ein Augenöffner für Klein und Gross mit wunderbarer Panoramaaussicht. Offizielle Eröffnung ist am 6. Juli. Die Bergbahnen Destination Gstaad AG starten pünktlich zum Muttertagswochenende hin ihre Sommersaison – mit der Eggli Gondel im Porsche Design ab 9. Mai. Auf dem Glacier 3000 geht’s schon ab 1. Mai los.

Wem die Lust nach guter Laune steht, der reist nach Lauenen – zu einem der Bijous in der Kollektion der Gstaader XXL-Fondue-Caquelons. Diese unterdessen sieben Genussplätze im Fondueland sind nur an den besten Orten daheim – in diesem Falle nahe dem vielbesungenen See, der von zahlreichen Bächen gespeist wird. Die überdimensionalen Fonduepfannen aus Holz wollen in Beschlag genommen werden – von Wanderfreudigen, die so richtig Lust auf FIGUGEGL haben. Ein Outdoor-Fondue im Sommer gibt nämlich doppelt gute Laune. Zur Verdauung gibt’s einen kleinen Marsch durch die einzigartige Moorlandschaft. Gut zu wissen: Die beliebte Postautoverbindung zum Lauenensee wird dieses Jahr wieder bis Ende Oktober verlängert.

Auch am Rinderberg ob Zweisimmen sowie im idyllischen Abländschen erhält das Fondueland diesen Sommer Zuwachs. Und wem der Gluscht für einmal nach Raclette statt nach Fondue steht, erhält neu den vollständig ausgestatteten Rucksack auch mit Raclette-Käse bestückt.

Digital Detox mit dem Elektro-Postauto 185

Für Abwegiges führt die Reise ans Ende der Welt – Handy ausschalten und offline geniessen… Bequem bringt einen das Elektro-Postauto 185 nach Abländschen ins beschauliche Seitental bei Gstaad. Abwechslungsreiche Wanderrouten, Klettermöglichkeiten und eine fantastische Aussicht auf die majestätische Gastlosenkette sind das Markenzeichen des intakten Bergdorfs. Aufgepasst, Halt nicht verpassen: beim Berghotel «Zur Sau», wo Kulinarik aus der Region grossgeschrieben wird. Seien es Frites von den violetten Urkartoffeln oder eine Bratwurst vom Duroc-Schwein. Gut zu wissen: Mit der Gstaad Card fahren Busreisende gratis weiter bis nach Jaun Bergbahnen. Die Postautolinie (Mittelberglinie) geht in ihr zweites Jahr und verbindet zwischen dem 4. Mai und dem 27. Oktober 2024 Saanen mit Abländschen und Jaun Bergbahnen im Freiburgerland.

Upgrade in der Hotellerie: The Mansard Boutique Hotel Gstaad und Ultima Gstaad Promenade

Es öffnet seine Türen Mitte Mai: «The Mansard Boutique Hotel Gstaad». 29 Zimmer sind im neuen Bijou nicht weit von der Promenade in Gstaad zu finden. Markenzeichen des «Mansard» ist der kleine Turm, woher auch sein Name rührt. Ein Novum für Gstaad ist die Rooftop-Bar «VANE» mit gastronomischen Angeboten – und einer Rundsicht auf die Bergwelt, die ihresgleichen sucht. Das Boutique-Hotel wird ganzjährig geöffnet sein.

Eine neue Dimension in Sachen Komfort und Design präsentiert das Luxuschalet «Ultima Gstaad Promenade» in Gstaad. Mit seinen rekordverdächtigen Dimensionen bietet das Chalet acht Schlafzimmer, einen eigenen Nachtclub, ein privates Spa, ein Ess- und Wohnzimmer sowie ein Kino. Das Chalet kann das ganze Jahr über gebucht werden.

Neuer Spielplatz für Next Generation in Gstaad

Gstaad wird um ein Stück reicher. Für einmal ist die Rede von einem weiteren Spielplatz, der im Herzen des Dorfes an den Start geht. Ein sieben Meter hoher Aussichtsturm ist der Eyecatcher der neuen Attraktion – und eröffnet Logenblick auf das legendäre Gstaad Palace. Der Spielplatz «Litzi» reiht sich nahtlos in die Gstaader Familienwelt namens «Saaniland» ein, das wahrlich ein Paradies für die nächste Generation ist. Vom Familienprogramm im Sommer (15. Juli bis 6. August) und Herbst (30. September bis zum 25. Oktober 2024) mit Erlebnissen wie Bogenschiessen oder einem Besuch auf der Alp, über die Erlebniswelt Alpenruhe mit Hüpfburg, Piratenschiff und Streichelzoo in Saanen, dem Familienberg Wispile bis hin zum Indoor-Erlebnis in «Olgas Kuhstall» auf dem Rinderberg. Das Tüpfelchen auf dem i: die digitale Gästekarte, die «Gstaad Card», trumpft mit über 80 Erlebnissen und freier Fahrt mit Zug und Bus in der ganzen Region auf.

Olympiareif: Reigen von hochklassigen Events

Das ist Spitzenklasse schweizweit. Kaum eine andere Bergregion vereint so viele Top Events im Sommer wie die Ferienregion Gstaad: Klassische Musik, sportliche Spitzenleistungen, Pferdesport und Country-Musik versprechen Gänsehaut-Feeling. Besondere Aufmerksamkeit ist dem Swatch Beach Pro Gstaad und EFG Swiss Open Gstaad garantiert. Beide Anlässe sind ein wichtiger letzter Formtest vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

21. bis 22. Juni: LA REINE – das Rennradfestival für Frauen – LA REINE Gstaad zelebriert zum vierten Mal die weibliche Freude am Rennradsport. Auf dem Programm stehen ein Rennrad-Marathon mit zwei verschiedenen Distanzen (135 / 89 km), verschiedene Workshops und das gesellige Beisammensein unter «Gümmelerinnen». Mit über 400 Teilnehmerinnen gilt LA REINE mittlerweile als grösster Frauen-Radsport-Event der Welt. Weitere Informationen

3. bis 7. Juli: Swatch Beach Pro Gstaad – internationales Beachvolleyball-Turnier, das seit dem Jahr 2000 stattfindet. Die weltbesten Beachvolleyball-Teams der Frauen und Männer zeigen ihr Können in der Beacharena in Gstaad. Weitere Informationen

12. Juli bis 31. August: Gstaad Menuhin Festival & Academy – Das Festival für klassische Musik mit Schwerpunkt auf Kammermusik und Sinfoniekonzerte – untermalt durch verschiedene andere Musikstile – präsentiert heuer eine spezielle Konzertreihe unter dem Label «Mountain Spirit». Diese verbindet die Schönheit der alpinen Landschaft mit der Kraft der Musik. Hier finden sie zusammen: Klassische Musik in allen Formaten, tiefgründige Melodien und ein mitreissendes DJ-Set. Ort des Geschehens ist der Gstaader Hausberg «Eggli». Weitere Informationen

13. bis 21. Juli: EFG Swiss Open Gstaad – internationales Tennisturnier mit Topspieler, die sich für Paris fit machen. U. a. bestätigt: Stan Wawrinka, Marc-Andreas Huesler, Dominic Stricker, Dominic Thiem, Alex de Minaur (Nummer 11) und die Nummer 7 der Welt, Stefanos Tsitispas. Weitere Informationen

22. bis 25. August: Hublot Polo Gold Cup Gstaad – atemberaubende Wettkämpfe um begehrte Weltranglistenpunkte mit internationalen Top-Polospielern auf dem Flugplatz Saanen. Weitere Informationen

6. bis 8. September: Country Night Gstaad – Europas führendes Country-Festival mit Auftritten von Stars der internationalen Country-Musikszene. Zusätzlich zu den Country-Konzerten am Freitag und Samstag feiert die Country Night Gstaad in diesem Herbst mit einem grossartigen Jubiläumsprogramm am Sonntag ihr 35-jähriges Jubiläum. Weitere Informationen

Gstaad Saanenland Tourismus

Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation der Region Gstaad setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den 8 Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz, vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette.

Kontakt für weitere Fragen: Gstaad Saanenland Tourismus Ariane Ludwig-Meichtry Leitung Marketing & Sales Tel. +41 33 748 81 19 ariane.ludwig@gstaad.ch