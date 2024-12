BookBeat GmbH

Das sind sie: die erfolgreichsten Hörbücher 2024!

Wie in jedem Jahr ermittelt der Hörbuch Streaming-Anbieter BookBeat wieder die beliebtesten und meistgehörten Hörbücher, die im Jahr 2024 erschienen sind. Die Chartliste basiert dabei auf den bei BookBeat gestreamten Stunden, gibt also genau wieder, mit welchen Titeln die BookBeat-Kundinnen und Kunden tatsächlich die meiste Hör-Zeit verbracht haben.

"Insgesamt sehen wir in der Top10 Liste eine erfreuliche Bandbreite an Genres - neben dem Dauerbrenner Romance sind in den Spitzenplätzen z.B. auch mehrere Thriller vertreten und sogar ein düster-magisches Fantasy-Epos", erläutert Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH. "Wie immer finden sich viele Serientitel in den oberen Plätzen, ähnlich, wie es auch im Film- und Fernsehbereich zu beobachten ist. Die Serien-Protagonist*innen werden zu täglichen Begleitern, neue Folgen werden von unseren Kund*innen schon vor dem Erscheinungstermin in ihrer App-Bibliothek vorgemerkt und ziehen dann mit Erscheinen auch die älteren Folgen wieder in die oberen Verkaufsränge."

Erfolgreichstes Hörbuch ist Lena Kiefers "Coldhart - Strong & Weak" aus der Coldhart-Serie. Der meistgehörte Thriller ist Marc-Uwe Klings Autorenlesung "VIEWS", erfolgreichster Roman ist "Windstärke 17" von Caroline Wahl. Nummer 1 in den Genres Sachbuch, Ratgeber und Biografien ist Hape Kerkelings biografische Familiengeschichte "Gebt mir etwas Zeit", kongenial von ihm selbst eingelesen.

Ganz neu wird in diesem Jahr auch erstmals der Indie-Award an das beliebteste Hörbuch aus kleinen und unabhängigen Verlagen verliehen - die Auszeichnung geht an den Yellow King Verlag für "Black Witch - Prophezeiung", gelesen von Dagmar Bittner.

Was uns schon zu den beliebtesten Sprecher*innen des Jahres 2024 bringt: Dagmar Bittner landet auf Platz 1 der meistgehörten Sprecher*innen, auf Platz 2 Uve Teschner. "Speziell bei Serienproduktionen finden sich neben den Einzelleistungen auch immer öfter Ensemble-Aufnahmen mit mehreren Sprecher*innen. Als erfolgreichste Produktionen mit mehreren Sprecher*innen sind hier die Serien-Produktionen von "Fourth Wing", "Coldhart" und "Maxton Hall" zu nennen", ergänzt Therese Korritter, Content Performance Specialist bei BookBeat.

Die erfolgreichsten im Jahr 2024 erschienenen Titel (nach konsumierten Stunden) sind:

Coldhart - Strong & Weak - Lena Kiefer Coldhart - Deep & Shallow - Lena Kiefer Crowns of Nyaxia 1 - The Serpent and the Wings of Night - Carissa Broadbent VIEWS - Marc-Uwe Kling This could be love - Lilly Lucas Der Totenarzt - Chris Carter Boys of Tommen 1 - Binding 13 - Chloe Walsh Windstärke 17 - Caroline Wahl Black Witch 1 - Prophezeiung - Laurie Forest Die Dämmerung - Marc Raabe

Die erfolgreichsten im Jahr 2024 erschienenen Krimis und Thriller (nach konsumierten Stunden) sind:

VIEWS - Marc-Uwe Kling Der Totenarzt - Chris Carter Die Dämmerung - Marc Raabe Die perfekte Nachbarin - Susanna Beard Sörensen macht Urlaub - Sven Stricker Nachtwasser - Camilla Läckberg Die falsche Schwester - Rose Klay Der Sturm: Vergraben - Karen Sander Liebe stirbt leise - Jeneva Rose Das Mörderarchiv - Kristen Perrin

Die erfolgreichsten im Jahr 2024 erschienenen Sachbücher, Ratgeber und Biografien (nach konsumierten Stunden) sind:

Gebt mir etwas Zeit - Hape Kerkeling Schön war's, aber nicht nochmal. Urlaub mit den Eltern - André Herrmann WHERE TO NEXT. Ein Jahr alleine um die Welt - Jil Eileen Füngeling Sorry, aber... - Tara-Louise Wittwer Scheiß-Angst - Karina Spiess Mama kann nicht mehr - Julia Knörnschild Ich verspreche dir: ich werde nicht sterben - Hendrik und Denise Verst Altern - Elke Heidenreich Brüssel sehen und sterben - Nico Semsrott Von der Kunst, das Leben leicht zu nehmen - Marie Luise Ritter

Die erfolgreichsten im Jahr 2024 erschienenen Hörbücher aus Indie-Verlagen (nach konsumierten Stunden) sind:

Black Witch 1 - Prophezeiung - Laurie Forest Black Witch 2 - Erkenntnis - Laurie Forest Sörensen macht Urlaub - Sven Stricker House of Eternity - Marah Woolf Asrai - das Portal der Drachen - Liane Mars Das Haus meiner Schwester - Rebekah Stoke Im tiefen dunklen Wald - Rebekah Stoke Die Wortweberin - Schall und Schein - Elvira Zeißler Prima Facie - Suzie Miller WHERE TO NEXT. Ein Jahr alleine um die Welt - Jil Eileen Füngeling

Die Sprecherlieblinge (Einzelsprecher*innen), mit denen die BookBeat-Hörer*innen die meisten Stunden verbrachten:

Dagmar Bittner Uve Teschner Vera Teltz Ann Vielhaben Sandra Voss Oliver Siebeck Marc-Uwe Kling Yara Blümel Johannes Steck David Nathan

Die Charts basieren auf der Anzahl der bei BookBeat gehörten Stunden im Jahr 2024 (Januar bis November). Datengrundlage sind bei den Titelcharts die im Jahr 2024 erschienenen Hörbücher, bei den Sprecher*innen alle verfügbaren Hörbücher.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, kathrin.ruestig@bookbeat.com