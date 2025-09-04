DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

IFA 2025: Dreame startet in die Smart-Home-Zukunft

139 % Umsatzplus in Europa und die Premiere eines vernetzten Full-Smart-Ökosystems

Berlin (ots)

Dreame Technology, ein führender Innovator für smarte Haushaltslösungen, verzeichnete von Januar bis Juli 2025 in Europa ein Umsatzwachstum von 139 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen den Spitzenplatz beim Umsatzanteil von Saugrobotern in zahlreichen europäischen Märkten - ein Meilenstein, der die dynamische Entwicklung der Marke in der Region unterstreicht. Auf der IFA 2025 stellte Dreame erstmals sein gesamtes Smart-Home-Ökosystem vor und widmete dafür eine komplette Messehalle mit 22 Produktlinien, darunter 15 völlig neue Kategorien.

Europäisches Wachstum als Sprungbrett

Unabhängige Marktforschungsdaten belegen: Dreame ist 2025 im ersten Halbjahr Marktführer beim Umsatzanteil von Saugrobotern in Deutschland (42 %), Frankreich (34,8 %), Österreich (49,6 %), Italien (37,5 %), der Schweiz (42,3 %), den Niederlanden (30,9 %), Belgien (62 %) und Dänemark (36,9 %).

Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa, erklärt:

"Unsere Mission ist es, Nutzer:innen mit Technologien zu unterstützen, die den Alltag spürbar erleichtern und das Leben zu Hause verbessern. Von smarter Reinigung bis hin zu vernetzten Multi-Level-Lösungen - jede Innovation ist darauf ausgelegt, Wohnen einfacher, effizienter und angenehmer zu machen."

Das Wachstum in Europa stützt sich auf drei zentrale Faktoren:

Konsequente Innovation mit Blick auf reale Bedürfnisse - von dem doppelten Flex-Arm für nahezu 100 % Flächenabdeckung in Ecken und Kanten bis hin zum ProLeap-System, das Saugrobotern hilft, Schwellen zu überwinden.

Starke Multi-Channel-Strategie - Kombination aus E-Commerce, Partnerschaften mit führenden Händlern wie MediaMarkt und Saturn sowie lokalisiertem Marketing und Service-Netzwerken.

Vertrauenswürdiger Kundenservice mit Langzeitgarantie - Alle Flaggschiff-Saugroboter beinhalten eine dreijährige Garantie, unterstützt durch zehn Reparaturzentren in Europa und ein Kundendienstteam, das 2025 um 250 % ausgebaut wurde.

Dreame ist inzwschen in über 6.000 Geschäften in mehr als 100 Ländern und Regionen vertreten und baut seine physische Präsenz in Europa weiter aus - bis Jahresende entstehen sieben Flagship-Stores, u. a. in Frankfurt, München, Mailand, Madrid und Birmingham.

Innovation vorantreiben: Von Forschung bis Robotik

Mehr als 60 % der Belegschaft von Dreame arbeiten in Forschung und Entwicklung, weltweit hält das Unternehmen über 6.300 Patente. Die Strategie kombiniert KI, Robotik, IoT und Szenarien-intelligente Anwendungen, um leistungsstarke, benutzerzentrierte Lösungen zu schaffen.

Highlight auf der IFA 2025 war die nächste Generation smarter Reinigungsroboter: Mit Cyber X, dem weltweit ersten bionischen QuadTrack(TM)-Treppensteiger, präsentierte Dreame eine Konzepttechnologie, die für den Einsatz in mehrstöckigen Haushalten entwickelt wurde - ein starkes Beispiel für Ingenieurskunst und Innovationsvision.

Vom Produkt zum Ökosystem

Unter dem Leitbild "Empower Your Dream Life" entwickelt sich Dreame vom Marktführer in einzelnen Kategorien hin zu einem ganzheitlichen Smart-Home-Anbieter.

Auf der IFA 2025 stellte das Unternehmen sein umfassendes Ökosystem vor - von Reinigung über Kochen und Wäsche bis hin zu Luftmanagement. Über eine zentrale Dreame-App lassen sich alle Geräte komfortabel steuern, darunter:

X-Wind Klimaanlagen mit 126°-Robotic-Airflow für gleichmäßige Raumkühlung

Z-Wind mit nahtlos integrierter Bauweise für natürlich-frische Brisen

Z6000 Pro Geschirrspüler mit 360° HydraFlow-Technologie für makellose Sauberkeit

FizzFresh(TM) Kühlschränke mit integriertem Sprudelwasser und verlängerter Lebensmittel-Frische

Um den Umfang dieser Expansion zu verdeutlichen, präsentierte Dreame insgesamt 22 Produktlinien - davon 15 komplett neue Kategorien - und zeigte damit den Anspruch, essenzielle Haushaltsgeräte in intelligente, vernetzte Lösungen zu verwandeln.

Die Zukunft des Wohnens gestalten

Europa bleibt das Herzstück von Dreames globaler Wachstumsstrategie. Die Marktführerschaft in zentralen Ländern zeigt nicht nur die Verkaufsstärke, sondern auch das Vertrauen und die Nähe zu den Verbrauchern. Mit der Präsentation seines Full-Smart-Ökosystems auf der IFA 2025 unterstreicht Dreame sein Bekenntnis zu Europa als Wachstumsmotor und Innovationslabor für die Welt.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/