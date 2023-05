bio-familia verabschiedet verbindliche Klimastrategie

Sachseln, Obwalden (ots) - Die Artenvielfalt hat in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Zum Erhalt unserer Lebensgrundlage unterstützt die Müesli-Produzentin bio-familia das WWF-Projekt "Natur verbindet: Naturvielfalt in der Landwirtschaft fördern." Die Landschaft der Schweiz gleicht einem harmonischen Postkartenpanorama. Doch das Bild trügt - denn unserer heimischen Natur geht es schlechter denn ...

mehr