Das neue Bybit Web3 ist da - und sorgt mit 200.000 Dollar für On-Chain-Thrill

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat mit dem brandneuen Bybit Web3 ein weiteres Kapitel in der Web3-Infrastruktur angekündigt.

Nach einer Pause seit Mai dieses Jahres, als die Umstrukturierung begann, ist Bybit Web3 zurück und besser denn je, um Millionen von Nutzern weltweit den Zugang zu ermöglichen. Die neue Version bietet ein völlig neues On-Chain-Erlebnis mit innovativen Angeboten und einer nahtlosen Benutzererfahrung.

Barrierefreies Onchain-Erlebnis

Die strategische Aufrüstung verfolgt einen neuen Ansatz für den On-Chain-Handel, indem sie zentrale DeFi-Funktionen und -Vorteile in die Handelsplattform von Bybit integriert, wodurch der Aufwand für die Einrichtung und Verwaltung mehrerer Web3-Wallets und Gas-Token entfällt.

Bybit Web3 ermöglicht On-Chain-Handel ohne komplexe Einrichtung und Verwaltung von On-Chain-Wallets und Gas-Token und bündelt DeFi-Möglichkeiten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Keine externen Wallets, keine Gas-Token erforderlich – mit nur ihrem Bybit UTA (Unified Trading Account) unter Verwendung von USDT, USDC, SOL oder bbSOL können Nutzer On-Chain-Handel und DeFi-Aktivitäten auf Bybit Web3 erkunden.

Bybit-Nutzer können nahtlos zwischen der zentralisierten Börse und Web3 navigieren und direkt die begehrtesten On-Chain-Assets handeln, darunter TUNA, PUMP, FRAG, Fartcoin, JLP, RAY, MOODENG, LetsBONK, TSLAx, MSTRx, SPYx, CRCLx und NVDAx im Solana-Netzwerk

Bybit Web3 Exklusiv: Zeitlich begrenzter Preispool

Von jetzt bis zum 7. September 2025 können berechtigte Bybit Web3-Nutzer in zwei Events einen neuen Preispool von 200.000 USDT freischalten:

Aufgabenbezogene Belohnungen: Erfolgreiche Teilnehmer erhalten Lucky Draw Tickets, um einen Preispool von 120.000 USDT freizuschalten. Zu den einfachen Aufgaben gehört es, den ersten Web3-Handel in beliebiger Höhe durchzuführen. Leistungsorientierter Wettbewerb: können sich um die Spitzenplätze in den Ranglisten nach Handelsvolumen bewerben und dabei bis zu 80.000 USDT gewinnen.

Die Belohnungen werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bybit Web3 verbindet das Potenzial von Web3 mit dem Komfort einer zentralisierten Erfahrung und bietet Nutzern Flexibilität und Unterstützung in einem innovativen Modell. Mit weiteren Funktionen wie On-Chain- und Off-Chain-Arbitrage-Möglichkeiten, die in der Roadmap vorgesehen sind, war es noch nie so einfach, sich in der Blockchain einen Vorsprung zu verschaffen.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

