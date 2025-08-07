Bybit

Ben Zhou von Bybit skizziert ambitionierten neuen Kurs, der den Erfolg von Kryptowährungen neu definiert

Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat ihre ambitionierte Roadmap für die Zukunft von Kryptowährungen vorgestellt und damit den Ton für eine neue Ära der Innovation, Sicherheit und Trading-Exzellenz gesetzt.

In der mit Spannung erwarteten „ Keynote with Ben: Reshaping What's Next, Bit by Bit" lieferte CEO und Mitbegründer Ben Zhou eine zukunftsweisende Vision, die sich auf reale Anwendungen, institutionelle Innovationen und eine enge Abstimmung mit dem Ökosystem stützt.

Anlässlich des sechsjährigen Bestehens, 74 Millionen Nutzern und dem Meilenstein, dass sich jeder achte Krypto-Enthusiast weltweit für Bybit entschieden hat, bekräftigte CEO und Mitbegründer Ben Zhou die Mission der Börse: „Rewrite Your Success. Reshape The Standard."

„Bei Kryptowährungen geht es nicht mehr nur um Spekulationserträge, sondern um reale Anwendungen. Wir bei Bybit wetten nicht einfach auf die Zukunft. Wir schreiben den Erfolg neu – Satz für Satz", so Zhou.

Compliance als Fundament für die Zukunft

Bybit eröffnete die Keynote mit einer Bekräftigung seines Compliance-First-Ansatzes – eine wichtige Säule für die weitere Entwicklung der Branche. Bybit erfüllt nun alle Anforderungen des EU-Frameworks für Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) und wird in der ersten Jahreshälfte 2025 die Registrierung bei der FIU-India erhalten. Bybit betont, dass Compliance kein Hindernis, sondern ein Wegbereiter ist. Laut Zhou „beginnt Nachhaltigkeit in der Kryptowirtschaft mit Vertrauen und Transparenz". Er bezeichnete die Einhaltung von Vorschriften nicht als Einschränkung, sondern als Katalysator für langfristiges Wachstum.

Neudefinition des Sicherheitsstandard der Industrie

Bybit hat außerdem den Branchenstandard für Sicherheit neu definiert, nachdem im Februar einer seiner Anbieter Opfer eines ausgeklügelten mehrstufigen Angriffs geworden war – dem größten bekannten Hack in der Geschichte der Kryptowährungen. Obwohl die eigene Infrastruktur unversehrt blieb, reagierte Bybit schnell. Innerhalb weniger Wochen wurden neun umfassende Sicherheitsaudits von internen und unabhängigen Experten durchgeführt und über 50 verbesserte Schutzmaßnahmen implementiert.

Die Reaktion wurde branchenweit gelobt und erhielt weltweite Anerkennung für ihre Transparenz, Belastbarkeit und ihren nutzerorientierten Ansatz. Heute gilt die sicherheitstechnische Überarbeitung von Bybit als neuer Maßstab für die Integrität von Plattformen.

Trading-Exzellenz durch Modernisierung der Infrastruktur

Bybit ist weiterhin führend in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Die aktualisierte Matching-Engine verarbeitet nun 3,5 Millionen Transaktionen pro Sekunde und fast 200 Milliarden Orders pro Tag – eine Steigerung von 75 % im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr.

Durch die Ausweitung des RPI-Mechanismus (Rapid Price Improvement) auf unbefristete Kontrakte hat Bybit eine um 150 % höhere Liquidität und eine bis zu fünfmal bessere Ausführung für Privat- und VIP-Konten erreicht und sich damit als erste Adresse für den professionellen Handel etabliert.

Neue Maßstäbe für die Krypto-Vermögensverwaltung

Mit der zunehmenden Akzeptanz bei institutionellen und vermögenden Kunden transformiert Bybit die Bedeutung der Vermögenssicherung im digitalen Zeitalter. Die neu lancierte Vermögensverwaltungsplattform hat bereits die Marke von 150 Millionen US-Dollar an AUM überschritten und bietet kuratierte Portfolios und strategische Dienstleistungen, die auf anspruchsvolle Investoren zugeschnitten sind – all dies wird durch die Handelstiefe und die robuste Sicherheitsinfrastruktur von Bybit unterstützt.

Neudefinition der Anwendbarkeit in der realen Welt: Bybit Card und Zahlungen

Ein weiteres Highlight war die Neuauflage der Bybit Card – jetzt positioniert als kryptonative Visitenkarte, die sich nahtlos in das Ausgabenmanagement von Unternehmen und Verbrauchern integrieren lässt. Mit der Unterstützung von Visa- und Mastercard-Netzwerken, intelligenten Sicherheitsfunktionen und Echtzeit-Ausgabenverfolgung überbrückt die Karte die Lücke zwischen digitalen Werten und täglichen Transaktionen. Bybit Card wird voraussichtlich im August in die EU-Region expandieren. Peru und Kolumbien sind für das vierte Quartal geplant.

Auch die Zahlungsinfrastruktur von Bybit hat große Fortschritte gemacht. Die native Unterstützung für landesweite QR-Zahlungen in Südostasien und LATAM hat zu einem Anstieg der Nutzung um 719 % im Vergleich zum Vorquartal geführt. Mit über zwei Millionen Nutzern und branchenübergreifenden Partnerschaften mit lokalen Diensten wie Rappi und Vivaticket ist Bybit auf dem besten Weg, Kryptowährungen so nutzbar zu machen wie „Cash".

Einführung von Bybit Lite zum Verdienen, Verwalten und Handeln

Zhou stellte die aktualisierte Bybit App vor: eine einheitliche Plattform, die sowohl den aktiven Handel als auch die passive Einkommensgenerierung rationalisiert. Bybit Lite ist eine neue, verbesserte Version für Gelegenheitsnutzer und bietet einen neu gestalteten Earn-Bereich, der personalisierte Strategien und vereinfachte Möglichkeiten zur Aktivierung ungenutzten Kapitals bietet.

Ein wichtiger Partner von Mantle 2.0

Eine wichtige Ankündigung war die vertiefte strategische Ausrichtung von Bybit mit Mantle. Diese Partnerschaft schafft die Voraussetzungen für das, was Zhou als „ein ambitioniertes neues Kapitel der institutionellen On-Chain-Finanzierung" bezeichnete. Der Start von Mantle 2.0 erfolgt mit einer neuen Führung und einer engeren Integration des Ökosystems, wobei Helen Liu, Co-CEO und Partner von Bybit, und Emily Bao, Leiterin Spot und Web3 bei Bybit, als wichtige Beraterinnen fungieren.

Gemeinsam wird Bybit als einer der Ökosystempartner von Mantle die Entwicklung des dezentralen Finanzwesens beschleunigen, indem Infrastruktur, Liquidität und Governance aufeinander abgestimmt werden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Standards für Skalierbarkeit und Compliance zu setzen und zugleich die wachsende Nachfrage nach vertrauenswürdigen DeFi-Lösungen zu bedienen.

Neugestaltung des Standards

Mit dieser Keynote setzte Bybit nicht nur ein Zeichen für weiteres Wachstum der Plattform, sondern auch präsentierte auch eine neue Definition von Erfolg in der Branche. Die Botschaft von Zhou war eindeutig: Die nächste Ära der Kryptowährung wird von Plattformen geprägt sein, die Vertrauen, Benutzerfreundlichkeit und echte Innovation bieten.

„Kryptowährungen müssen benutzbar, sicher und leistungsfähig genug sein, um allen zu dienen – vom Erstnutzer bis zum institutionellen Anleger", so Zhou. „Gemeinsam mit unserer Community schreiben wir die Regeln neu und gestalten die Branche nachhaltig um."

Sehen Sie hier die vollständige Aufzeichnung der Keynote.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Press. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

