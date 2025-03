Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3 - neu mit elektronischem FI-Schutz

Juice Technology AG

JUICE CHARGER me 3: Neu mit elektronischem FI-Schutz

Weniger Installationsaufwand, geringere Installationskosten

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert eine entscheidende Weiterentwicklung des JUICE CHARGER me 3. Ab sofort ist die Wallbox serienmässig mit einem integrierten Fehlerstromschutz ausgestattet – normkonform und sicher.

Bisher war der JUICE CHARGER me 3 optional mit einem mechanischen kombinierten FI/LS im Gerät erhältlich – eine Lösung, die das Gerät verteuerte und die Installation aufwändiger machte. Mit der neuen Generation ist nun ein elektronischer Fehlerstromschutz fest integriert, was für die Nutzer:innen Kosteneinsparungen von 300–500 CHF/EUR pro installiertem Gerät ermöglicht.

Neuer elektronischer Fehlerstromschutz für mehr Sicherheit ohne Aufpreis

Der elektronische Fehlerstrom-Schutz erkennt sowohl Wechselstrom-Fehlerströme (AC) bis 30 mA als auch Gleichstrom-Fehlerströme (DC) ab 6 mA zuverlässig. Diese Kombination entspricht den Anforderungen der Electrosuisse und gewährleistet volle Sicherheit im Ladebetrieb. In der Schweiz ist dadurch keine zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in der Installation mehr erforderlich. In Deutschland und anderen EU-Ländern kann jedoch weiterhin ein vorgeschalteter RCD Typ A und Leitungsschutzschalter (LS) notwendig sein – abhängig von den lokal geltenden Installationsvorschriften.

Vorteile für Installateure: Effizient, sicher und kostensparend

Die neue Lösung spart Zeit und Kosten bei der Installation. Dank des integrierten Fehlerstromschutzes entfällt die Notwendigkeit, zusätzliche Schutzkomponenten extern zu verbauen. Dies vereinfacht die Planung und reduziert den Materialaufwand. Durch die kompakte Bauweise des JUICE CHARGER me 3 bleibt die Installation schlank und platzsparend.

Ab sofort ist der JUICE CHARGER me 3 nur noch mit MID-Stromzähler und aktiviertem elektronischem FI-Schutz erhältlich. Mit dieser Neuerung ermöglicht Juice Technology Elektroinstallateur:innen eine effiziente Installation während ihre Kundinnen und Kunden von mehr Sicherheit und einer signifikanten Kostenersparnis profitieren.

Electrosuisse zu Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD):

Die Niederspannungs-Installations-Norm (NIN) der Fachorganisation der Elektrobranche „Electrosuisse“ hält fest, dass es für Wallboxen ausreicht, die relevanten und anwendbaren Funktionalitäten mindestens eines RCD Typ A gemäss SN EN 61008-1 oder SN EN 61009-1 und eine DC-Fehlerstromerkennung gemäss IEC 62955 zu erfüllen. Wie diese technisch umgesetzt ist – elektronisch oder mechanisch – ist dabei unerheblich.

Der JUICE CHARGER me 3 im Überblick:

Schweizer Ladestation mit fix angeschlagenem Ladekabel

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID, App oder Plug & Charge (nach ISO 15118)

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten inbegriffen

MID-konformer Stromzähler

ab Werk mit elektronischem Fehlerstrom-Schutz AC 30 mA und DC 6 mA ausgestattet (ggf. ist gemäss der lokalen Installationsvorschrift ein RCD-Typ A und LS vorzuschalten)

inklusive JUICE DASHBOARD (Backend) und Unterstützung anderer Backend-Lösungen (Anbindung über OCPP 1.5 und 1.6)

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

Anbindung an Kreditkartenzahlsysteme möglich

hergestellt in der Schweiz

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/juice-charger-me-3

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600